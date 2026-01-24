Hindustan Hindi News
मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 25 से 31 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 25 से 31 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Gemini Weekly Horoscope 25-31 January 2026 Mithun saptahik rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Jan 24, 2026 10:00 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Gemini Weekly Horoscope 25-31 January 2026, मिथुन साप्ताहिक राशिफल: आपकी पॉजिटिव सोच से सीखने का मौका मिलने की उम्मीद करें। दोस्तों और सहकर्मियों से छोटे- छोटे सुधारों के बारे में बात करें। फोकस बढ़ाने के लिए एक छोटा नया रूटीन आजमाएं, नोट्स रखें, और इस सप्ताह के आखिर तक असली नतीजे देखने के लिए छोटे, उपयोगी कामों के साथ आइडिया को बैलेंस करें। छोटी जीत का जश्न मनाने के लिए समय निकालें। ये सप्ताह आपके लिए नए आइडिया लेकर आया है। छोटे- छोटे बदलावों के लिए तैयार रहें, जो सोच-समझकर लिए गए फैसलों, जिज्ञासा और फोकस के साथ सीखने, बातचीत करने और रोजाना के कामों को बेहतर बनाते हैं।

मिथुन राशि के लिए 25 से 31 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

मिथुन राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?

प्यार के मामले में, बड़ी बातों से ज्यादा रोमांस भरी बातचीत मदद करती है। अपने आइडिया प्यार से शेयर करें और भावनाओं को समझने के लिए सवाल पूछें। अगर सिंगल हैं, तो मिलनसार बनें और ऐसे नए लोगों से मिलें, जिनसे बातचीत आसानी से हो सके। अगर रिलेशनशिप में हैं, तो छोटी-छोटी एक्टिविटी प्लान करें, जो मुस्कान लाएं। इस सप्ताह धैर्य बनाए रखें और बोलने से ज्यादा सुनें भी। एक प्यार भरा मैसेज भेजें, एक छोटी आउटिंग प्लान करें, ध्यान से सुनें, और तारीफ करें। आज के दिन छोटे, सोचे-समझे इशारे विश्वास, हंसी और आपका कंफर्ट बढ़ाएंगे।

मिथुन राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

काम के मामले में, आइडिया मायने रखते हैं लेकिन आपके क्लियर कदम ज्यादा मायने रखते हैं। छोटी योजनाएं लिखें, उन्हें एक टीम के साथी के साथ शेयर करें, और एक नया तरीका आजमाएं। मैसेज छोटे और विनम्र रखें। अपने शेड्यूल के चक्कर में ज्यादा लोड लेने से बचें। तीन प्राथमिकताएं चुनें और उन्हें अच्छे से पूरा करें। अभी छोटे टूल सीखने से लगातार तरक्की में मदद मिलेगी। बड़े प्रोजेक्ट को आसान स्टेप्स में बांटें, छोटा फीडबैक मांगें, एक नया मददगार शॉर्टकट सीखें, और स्टेबल रहें। इस सप्ताह तीन क्लियर प्राथमिकताएं बनाए रखें और उन्हें अच्छे से पूरा करें।

मिथुन राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

सावधानी से लिए गए फैसलों से पैसे का मामला स्टेबल दिख रहा है। रोजाना के छोटे खर्चों पर ध्यान दें और हर दिन सेविंग्स करें। बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें और छोटी एक्स्ट्रा इनकम कमाने के आसान तरीके खोजें। सब्सक्रिप्शन की जांच करें और अगर जरूरत न हो तो कैंसल करने के लिए चुनें। आज एक सावधानी भरा कदम अगले सप्ताह बैलेंस बनाने में मदद करेगा। रोजाना के खर्चों को ट्रैक करें, एक गैर-जरूरी खरीदारी रोकें, और वीकेंड पर कमाई का छोटा मौका देखें। सिक्योरिटी बनाने के लिए हर सप्ताह एक तय छोटी रकम बचाएं। एक बिल कम करें।

मिथुन राशि का इस सप्ताह का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

नियमित नींद और छोटे मूवमेंट ब्रेक से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आपके बिजी दिमाग को शांत करने के लिए चलें, स्ट्रेच करें और छोटे- छोटे सांस लेने के ब्रेक लें। सोने से पहले लंबे समय तक स्क्रीन टाइम से बचें और शाम को हल्का खाना चुनें। सही रूटीन पूरे सप्ताह फोकस तेज और एनर्जी स्टेबल रखेगी। एक स्थिर नींद का शेड्यूल सेट करें, खाने के बाद छोटी सैर करें, हर सुबह हल्का स्ट्रेचिंग करें, और दिमाग को शांत करने के लिए सोने से पहले शांति से सांस लेने की कोशिश करें। गर्म पानी का सेवन करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
