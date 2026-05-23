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मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 24 से 30 मई तक का समय कैसा रहेगा?

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Gemini Weekly Horoscope 24-30 May 2026 Mithun saptahik rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 24 से 30 मई तक का समय कैसा रहेगा?

Gemini Weekly Horoscope 24-30 May 2026 Mithun Saptahik Rashifal, मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह धैर्य, संयम और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। शुरुआत में थोड़ी अस्थिरता के बाद परिस्थितियां बेहतर होती जाएंगी। सप्ताह का अंत कई राशियों के लिए राहत और सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। ईश्वर का स्मरण और सकारात्मक सोच आपको मानसिक मजबूती प्रदान करेगी।

मिथुन राशि के लिए 24 से 30 मई तक का समय कैसा रहेगा?

ग्रह स्थिति का प्रभाव: शुक्र और गुरु की युति से आकर्षण और द्वंद दोनों इस सप्ताह मिथुन राशि वालों के जीवन में विशेष प्रभाव डाल रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभकारी रहेगा लेकिन मन के भीतर द्वंद बना रहेगा। कई अवसर एक साथ सामने आएंगे और निर्णय लेने में उलझन महसूस हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत में नाक-कान-गला से जुड़ी परेशानी संभव है। व्यापार में उतार-चढ़ाव रहेगा इसलिए नए कार्य की शुरुआत फिलहाल टालना बेहतर होगा। सप्ताह के दौरान परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आती जाएंगी और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा।

मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर पहले से बेहतर कही जाएगी लेकिन सप्ताह के कुछ दिनों में मानसिक तनाव, सिरदर्द, थकान या छोटी-मोटी परेशानियां बनी रह सकती हैं। खानपान और दिनचर्या पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा। जिन लोगों को पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है उन्हें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। योग और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा।

मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?

प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव के बावजूद भावनात्मक जुड़ाव बना रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा लेकिन छोटी बातों को लेकर तकरार की संभावना भी बन सकती है। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलने के संकेत हैं। परिवार के लोगों के साथ समय बिताने से मानसिक राहत महसूस होगी। रिश्तों में धैर्य बनाए रखना इस सप्ताह बहुत आवश्यक रहेगा।

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मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह का करियर और बिजनेस राशिफल कैसा रहेगा?

करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में सप्ताह धीरे-धीरे सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा। व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे और नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों के लिए सराहना मिल सकती है।

मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह का धन राशिफल कैसा रहेगा?

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी लेकिन कुछ अनावश्यक खर्च भी सामने आ सकते हैं। नए निवेश में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। यात्रा और सरकारी कार्यों से लाभ मिलने के संकेत हैं।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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