मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 24-30 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा?

Gemini Weekly Horoscope 24-30 August 2025 Mithun saptahik rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Weekly Horoscope, मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों, आप खुद को नई चीजें आजमाने के लिए मोटिवेटेड और उत्साहित पाएंगे। आपकी बात करने की स्किल्स आपको लोगों से आसानी से कनेक्ट में मदद करेगी। अप्रत्याशित जगहों से मौके मिल सकते हैं। दोस्त या सहकर्मी आपको रोमांचक संभावनाओं से परिचित करा सकते हैं। खुले दिमाग से सोचें और पॉजिटिव बदलावों का स्वागत करें।

मिथुन राशि के लिए 24-30 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा? मिथुन लव लाइफ: प्यार रोमांचक और ताज़ा महसूस होगा। सिंगल लोगों की मुलाकात सामाजिक समारोहों या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए किसी दिलचस्प व्यक्ति से हो सकती है। कपल्स के लिए, थोड़ी मस्ती और सहजता आपके रिश्ते को मज़बूत करेगी। एक छोटी यात्रा या खास सैर रोमांटिक आकर्षण वापस ला सकती है। अच्छा संवाद गलतफहमियों को दूर करेगा। अपने साथी को हँसाने और परवाह महसूस कराने की आपकी क्षमता आपके रिश्ते को और भी मज़बूत बनाएगी। ऐसे मधुर पलों की अपेक्षा करें जो खुशी और निकटता लाएँ।

करियर राशिफल: आपके क्रिएटिव आइडिया ऑफिस में उभरकर सामने आएंगे, जिससे आप अपनी टीम का एक मूल्यवान हिस्सा बनेंगे। आपको महत्वपूर्ण मीटिंग में लीड करने या सुझाव शेयर करने का मौका दिया जा सकता है। सीखने के अवसरों का पता लगाने या कोई अतिरिक्त प्रोजेक्ट शुरू करने का यह एक अच्छा समय है। नेटवर्किंग से करियर के नए रास्ते खुल सकते हैं। इसलिए सामाजिक रूप से एक्टिव रहें। आपकी क्षमता आपको किसी भी बदलाव को आसानी से मैनेज करने में मदद करेगी। केंद्रित रहें, और आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी।

फाइनेंशियल लाइफ: आर्थिक रूप से, सिचूऐशन पॉजिटिव नजर आ रही हैं। आपको अपनी कमाई बढ़ाने का कोई नया तरीका मिल सकता है, जैसे कि फ्रीलांस वर्क या कोई छोटा बिजनेस। खर्च करने में सावधानी बरतें, खासकर उन चीजों पर जिनकी आपको जरूरत नहीं है। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो निवेश करने से पहले सभी डिटेल्स इकट्ठा कर लें। किसी दोस्त की सलाह मददगार साबित हो सकती है। यह सप्ताह शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को पूरा करने व अपने बजट की योजना बनाने के लिए आदर्श है।

सेहत राशिफल: आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा, जिससे नई रूटीन शुरू करने का यह एक अच्छा समय है। बाहरी एक्टिविटी या हल्का वर्कआउट आपको एक्टिव और तरोताजा बनाए रखेगा। थकान से बचने के लिए अपने शेड्यूल को ज्यादा बिजी न रखें। अपने खान-पान पर ध्यान दें और प्रोसेस्ड फ़ूड से बचने की कोशिश करें। अच्छी नींद आपको पूरे वीक एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद करेगी। पॉजिटिव सोच रखने से आपके स्वास्थ्य को भी लाभ होगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com