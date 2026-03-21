मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 22 से 28 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?
Gemini Weekly Horoscope 22-28 March 2026 Mithun saptahik rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Weekly Horoscope 22-28 March 2026 Mithun Saptahik Rashifal, मिथुन साप्ताहिक राशिफल: आपका मन तेजी से काम करेगा, लेकिन आपके डिसीजन आपको सफलता दिला सकते हैं। इस सप्ताह ऑफिस में अपने आइडिया क्लियर रूप से शेयर करें, रिलेशन के मामले में ध्यान से सुनें। इस सप्ताह धन को समझदारी से मैनेज करें। कुछ नया सीखें और अपने रूटीन को आसान रखें। थोड़े-थोड़े आराम से आपकी फोकस पॉवर बढ़ सकती है। बिखरी हुई योजनाओं से बचें। एक छोटा लक्ष्य चुनें और उसे जल्द से जल्द पूरा करें। आपके तेज आइडिया नए मौके ला सकते हैं। इस सप्ताह धैर्यपूर्वक चुनाव करें। बातचीत करना प्रभावी रहेगा। आपका ज्ञान बढ़ेगा। आपकी फाइनेंशियल सिचूऐशन स्टेबल रहेगी। ईमानदारी के साथ बातचीत और आराम करने से आपके रिलेशन सुधरेंगे और सोच क्लियर होगी।
मिथुन राशि वालों का इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह आपके लव लाइफ के लिए शब्द मायने रखते हैं। प्रेम से बोलें और करीबियों के साथ अपने रिश्तों को रोशन करने के लिए तारीफ भी करें। अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्ताना बातचीत या क्लास में किसी से एक सुखद मुलाकात हो सकती हैं। ईमानदार और धैर्यवान बने रहें। कपल्स को छोटी-छोटी योजनाओं पर सहमत होना चाहिए और तनाव कम करने के लिए घरेलू कामों को संतुलित रखना चाहिए। गॉसिप और जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचें। इस सप्ताह जब आपका कोई करीबी परेशान दिखे तो बोलने से ज्यादा उनको सुनने की कोशिश करें। देखभाल के छोटे-छोटे कार्य आपके विश्वास को गहरा करेंगे और खुशी लाएंगे।
मिथुन राशि वालों का इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
ऑफिस में आपकी बातचीत की स्किल आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। क्लियर जानकारी शेयर करें और डाउट होने पर गलतियों से बचने के लिए सवाल भी पूछें। छोटे-छोटे क्रिएटिव आइडिया सहकर्मियों द्वारा सराहे जा सकते हैं। अपने आइडिया को कॉन्फिडेंस और जरूरी फैक्ट्स के साथ प्रेजेंट करें। कई कार्यों के बीच भागदौड़ से बचें। विश्वसनीयता दिखाने के लिए महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करें। अपने टीममेटस की मदद करें और जब भी मदद की पेशकश की जाए, उसे स्वीकार करें। सप्ताह के अंत में हुई प्रगति से आपको पहचान मिल सकती है या आत्मविश्वास और विकास के साथ किसी छोटे टीम प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका मिल सकता है।
मिथुन राशि वालों का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह धन के मामले पर क्लियर नजर रखने की आवश्यकता है। आने वाले पेमेंट और अपेक्षित खर्चों पर ध्यान दें ताकि आप अप्रत्याशित खर्चों से बच सकें। सेविंग्स और पारिवारिक आवश्यकताओं की जांच करने तक बड़ी खरीदारी को अभी रोक दें। एक छोटा-मोटा अप्रत्याशित खर्च आपके सामने आ सकता है। इमरजेंसी सेविंग्स का उपयोग करें या प्राथमिकताओं को शांति के साथ मैनेज करें। किसी भी इंवेस्टमेंट के लिए कम रिस्क वाले ऑप्शन पर विचार करें और जल्दबाजी में उधार लेने से बचें। योजनाओं को लाभदायक बनाने के लिए विश्वसनीय परिवार के सदस्यों के साथ धन संबंधी मामलों पर खुलकर बात करें। छोटी छोटी दैनिक बचत चिंता को कम करेगी और समय के साथ आत्मविश्वास बढ़ाएगी।
मिथुन राशि वालों का इस सप्ताह का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह आपका दिमाग तेजी से काम करेगा। इसलिए थकान से बचने के लिए एक्टिविटी और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें। काम करते समय छोटे-छोटे ब्रेक लें। नियमित रूप से पानी का सेवन करें और शरीर को पोषण देने के लिए सादा शाकाहारी भोजन करें। देर रात फोन के उपयोग को सीमित करें, जो नींद में खलल डाल सकता है। सांस लेने के व्यायाम या छोटी सैर से आपके शरीर को शांति मिलेगी और फोकस पॉवर भी बढ़ेगा। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है, तो डॉक्टर की सलाह का पालन करें और बताए अनुसार आराम करें। छोटी-छोटी, नियमित देखभाल से आपकी एनर्जी का लेवल ऊंचा रहता है, मन हल्का महसूस होगा और रोजाना आस्था बनी रहती है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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