मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 22 से 28 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा?

Feb 21, 2026 09:29 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Gemini Weekly Horoscope 22-28 February 2026 Mithun saptahik rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Weekly Horoscope 22-28 February 2026 Mithun Saptahik Rashifal, मिथुन साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह आप सिचूऐशन को आसान बनाने के लिए अपने शब्दों और आइडिया का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर बोलें और दूसरों की सुनें भी। इस सप्ताह छोटी-छोटी बातें और छोटे-छोटे नोट्स मददगार प्लान बना सकते हैं। इस सप्ताह अपना दिमाग खुला रखें और हर दिन मिलने वाले हर इंसान से सीखने के लिए तैयार रहें। इस सप्ताह जिज्ञासा बढ़ेगी। आपकी बातें आपको दोस्त बनाने में मदद करेंगी। इस सप्ताह बातचीत को मजेदार और प्यार भरा बनाए रखने के लिए आसान सवाल पूछने और छोटी-छोटी कहानियां शेयर करने की कोशिश करें।

मिथुन राशि के लिए 22 से 28 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा- पढ़ें पूरा राशिफल

मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?

इस सप्ताह दोस्ती और लव लाइफ में इन्जॉय करेंगे। अपनी परवाह दिखाने के लिए हल्की मुस्कान, मजाक या एक छोटा सा नोट शेयर करें। ग्रुप प्ले या क्लास में नए दोस्त बन सकते हैं। अगर आपका पहले से कोई करीबी दोस्त है, तो साथ में पढ़ने या टहलने जैसी कोई शांत एक्टिविटी प्लान करें। रियल बातें करें और प्यार से सुनें। ये छोटे-छोटे काम आपकी भावनाओं को मजबूत और प्यार भरा बनाते हैं।

मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

इस सप्ताह स्कूल या काम पर, आपके छोटे आइडिया काम आएंगे। दूसरों को समझाने के लिए अपने विचारों को छोटे नोट्स या ड्रॉइंग में नोट करें। जरूरी सवाल पूछकर और सुनकर टीम के साथियों की मदद करें। छोटे काम पहले खत्म करने की कोशिश करें ताकि बड़े काम आसान हो सकें। टीचर और बॉस को आपके विनम्र, जवाब और लगातार सीखते रहना पसंद आएगा। इस सप्ताह जब दूसरे आपकी मदद करें तो क्रेडिट शेयर करें।

मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

यह सप्ताह छोटे-मोटे कामों या पॉकेट मनी से थोड़ी सेविंग्स करने के लिए आप अच्छी सिचूऐशन में रहेंगे। खर्च करने से पहले जरूरी सवाल पूछें और ऑप्शन की तुलना करें। अगर बेचने या ट्रेड करने का मौका मिले, तो ध्यान से सोचें। आसान खर्च नोट करें और सुरक्षित, क्लियर ऑप्शन चुनें। बड़े प्लान के लिए परिवार से मदद लें। अभी की छोटी-छोटी सेविंग्स बाद की जरूरतों के लिए एक मददगार फंड बन सकती हैं। अपने बजट पर फोकस करें। हर सप्ताह बचाए गए पैसों को जमा करने के लिए एक छोटा डिब्बा रखें और फिर रोजाना गिनती करें।

मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

इस सप्ताह थोड़ा-बहुत पढ़कर और कुछ गेम्स खेलकर अपने दिमाग को एक्टिव रखें। हेल्दी वेजिटेरियन स्नैक्स चुनें और ज्यादातर पानी का सेवन करें। अगर आपको घबराहट हो, तो एक मिनट के लिए धीरे-धीरे सांस लेने की कोशिश करें। अच्छी नींद लें और दिमाग शांत करने के लिए थोड़ी देर टहलें। अगर आपको थकान महसूस हो, तो थोड़ा आराम करें। इस सप्ताह हल्की स्ट्रेचिंग करें। गाना गाते या ड्राइंग करते हुए शांत समय आपको तरोताजा कर देगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

