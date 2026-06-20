Gemini Weekly Horoscope 21-27 June 2026 Mithun saptahik rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Weekly Horoscope 21-27 June 2026 Mithun Saptahik Rashifal, मिथुन साप्ताहिक राशिफल: यह सप्ताह आपके लिए मन को हल्का करने वाला रह सकता है। शुरुआत में पुरानी चिंता कम होती दिखेगी। घर परिवार से जुड़ी कोई छोटी बात भी मन को राहत दे सकती है। मां या मां जैसी किसी महिला से बातचीत आपके लिए सुकून देने वाली रहेगी। घर, वाहन, प्रॉपर्टी या घरेलू सामान को लेकर सोच बन सकती है। घर में कुछ सुधार करने, चीजें व्यवस्थित करने या सुविधा बढ़ाने की इच्छा रहेगी। सप्ताह के मध्य में मन और ज्यादा प्रसन्न होगा। बच्चों, छोटे सदस्यों या किसी रचनात्मक काम से अच्छी खबर मिल सकती है। सामाजिक जीवन भी सक्रिय रहेगा। किसी निमंत्रण, मुलाकात या कार्यक्रम से मूड अच्छा होगा। लोग आपकी बात पर ध्यान देंगे और आपकी मौजूदगी से माहौल हल्का होगा। सप्ताह के अंत तक घर और काम दोनों तरफ संतुलन बनता दिखेगा। किसी पारिवारिक कार्यक्रम या सामाजिक मिलन में जाना पड़ सकता है। कुछ लोगों को काम या कारोबार के कारण यात्रा का संकेत भी मिल सकता है। यह सप्ताह आपको भीतर से उत्साहित करेगा, बस उत्साह में दिनचर्या न बिगाड़ें।

मिथुन राशि के लिए 21-27 जून तक का समय कैसा रहेगा? लव राशिफल रिश्तों में इस सप्ताह सहजता रहेगी। परिवार के साथ समय अच्छा बीत सकता है। मां या परिवार की किसी बड़ी महिला से भावनात्मक सहारा मिलेगा। घर में अगर थोड़ी दूरी या चुप्पी रही है तो किसी बड़े भावुक संवाद की जरूरत नहीं है। साथ बैठकर चाय पीना, हालचाल पूछना या सामान्य बातचीत भी काफी होगी। विवाहित लोगों के लिए जीवनसाथी के साथ घरेलू मामलों में सहयोग बढ़ सकता है। सप्ताह का मध्य प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। जो लोग किसी से मन की बात कहना चाहते हैं, वे साफ और शांत ढंग से बात कर सकते हैं। हर बात को मजाक में टालते रहने से बात आगे नहीं बढ़ेगी। कुछ लोगों को किसी नए व्यक्ति का ध्यान मिल सकता है। यह परिचय दोस्त, पढ़ाई, ऑफिस या किसी सामाजिक जगह से शुरू हो सकता है। बच्चों से जुड़ी खुशी घर का माहौल अच्छा करेगी। सप्ताहांत तक रिश्ते में गर्मजोशी बनी रहेगी, पर उसमें स्थिरता भी आएगी। विवाहित लोग घर की खरीदारी, परिवार की योजना या किसी बदलाव पर सहमति से बात कर सकते हैं। छोटी बातों पर ज्यादा सोचने से बचें। किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हों तो लोगों को अपनी तरह से आने दें। हर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। इस सप्ताह अपनापन आपके पास खुद आएगा।

करियर राशिफल विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अच्छा संकेत दे रहा है। शुरुआत में ध्यान भटकना कम होगा और धीरे धीरे पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। सिर्फ याद करने के बजाय समझकर पढ़ने की इच्छा बनेगी। यह तरीका लंबे समय में ज्यादा उपयोगी रहेगा। परीक्षा, इंटरव्यू या प्रैक्टिकल तैयारी कर रहे लोग सप्ताह के मध्य और अंत का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। पढ़ाई का समय तय करें और उसी पर टिके रहें। ऑफिस में काम समझदारी और ईमानदारी से आगे बढ़ेगा। वरिष्ठ लोग भले ही तुरंत बहुत तारीफ न करें, लेकिन आपका काम अनदेखा नहीं रहेगा। सप्ताह का मध्य पेंडिंग फाइल, मुश्किल मेल, प्रेजेंटेशन या किसी विचार को सामने रखने के लिए उपयोगी है। जिनका काम पढ़ाने, बिक्री, कम्युनिकेशन, क्लाइंट हैंडलिंग या पब्लिक डीलिंग से जुड़ा है, वे अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं। बोलते समय संतुलन रखें, क्योंकि आपकी बात का असर रहेगा। कारोबारियों के लिए सप्ताह बढ़त देने वाला हो सकता है। नए काम, विस्तार, बाजार बढ़ाने या संपर्क मजबूत करने की योजना आगे बढ़ सकती है। कुछ लोगों को व्यापार या नेटवर्किंग के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। खिलाड़ी और प्रदर्शन से जुड़े लोगों को सराहना या छोटा सम्मान मिल सकता है। यह सप्ताह आलस वालों का नहीं, बल्कि सही समय पर कदम उठाने वालों का साथ देगा।

धन राशिफल पैसे के मामले में शुरुआत यह याद दिलाती है कि दिखावे से पहले बचत जरूरी है। परिवार या माता पिता से कुछ सहयोग मिल सकता है। घर, वाहन, प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक सामान या घरेलू सुविधा पर खर्च की सोच बन सकती है। ये खर्च उपयोगी हो सकते हैं, पर उत्साह में बजट न बिगाड़ें। कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो तुलना, कागज और भुगतान की शर्तें साफ देखें। सप्ताह भर खर्च बढ़ने की संभावना है। आराम, घर की सजावट, परिवार के साथ बाहर जाना, मूवी, पिकनिक या सामाजिक कार्यक्रम पर पैसा लग सकता है। खर्च गलत नहीं है, लेकिन हर खुशी महंगी होनी जरूरी नहीं। जो चीज सच में जरूरी है, उसी पर पैसा लगाएं। एक अच्छी चीज काफी है, तीन चीजें खरीदना जरूरी नहीं। सप्ताह के मध्य से अंत तक जल्दी लाभ की इच्छा बढ़ सकती है। कुछ अवसर आकर्षक लगेंगे। किस्मत साथ देती लगेगी, पर यह समय ठंडे दिमाग से फैसला लेने का है। दोस्त या परिचित की बात सुनकर पैसा न लगाएं। कारोबारियों के लिए बड़ा फैसला आगे लाभ दे सकता है, लेकिन कागज और हिसाब साफ रखें। इस सप्ताह सबसे अच्छी बात यही होगी कि आनंद भी लें और बचत भी बनाए रखें।

सेहत राशिफल स्वास्थ्य कुल मिलाकर सहायक रहेगा। शुरुआत में मन हल्का होगा, जिससे शरीर भी बेहतर महसूस करेगा। तनाव कंधों, नींद या पाचन पर असर डाल रहा था तो उसमें कमी आ सकती है। परिवार का साथ और शांत माहौल आपके लिए अच्छा रहेगा। समय पर खाना, पर्याप्त नींद और फोन पर देर रात तक जागने से बचना जरूरी है। सप्ताह के मध्य में ऊर्जा बढ़ेगी। आप ज्यादा सक्रिय, प्रसन्न और तैयार महसूस करेंगे। अगर व्यायाम छूट रहा था तो फिर से छोटी शुरुआत करें। सुबह की तेज चाल, हल्का स्ट्रेच या काम के बीच थोड़ा चलना भी फायदेमंद रहेगा। खिलाड़ी या नियमित अभ्यास करने वालों के लिए प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। सप्ताहांत में उत्साह बना रहेगा, लेकिन खुद को बहुत ज्यादा थका न दें। सामाजिक कार्यक्रम, यात्रा और लंबी बातचीत ऊर्जा ले सकती है। बाहर रहें तो पानी साथ रखें। खुशी के समय लोग दिनचर्या भूल जाते हैं और तभी छोटी परेशानी आ जाती है। ताजा भोजन, आराम और संतुलन रखें। इस सप्ताह की चमक को संभालकर रखें।