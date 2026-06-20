मिथुन राशि के लिए 21-27 जून तक का समय कैसा रहेगा?
Gemini Weekly Horoscope 21-27 June 2026 Mithun saptahik rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Weekly Horoscope 21-27 June 2026 Mithun Saptahik Rashifal, मिथुन साप्ताहिक राशिफल: यह सप्ताह आपके लिए मन को हल्का करने वाला रह सकता है। शुरुआत में पुरानी चिंता कम होती दिखेगी। घर परिवार से जुड़ी कोई छोटी बात भी मन को राहत दे सकती है। मां या मां जैसी किसी महिला से बातचीत आपके लिए सुकून देने वाली रहेगी। घर, वाहन, प्रॉपर्टी या घरेलू सामान को लेकर सोच बन सकती है। घर में कुछ सुधार करने, चीजें व्यवस्थित करने या सुविधा बढ़ाने की इच्छा रहेगी। सप्ताह के मध्य में मन और ज्यादा प्रसन्न होगा। बच्चों, छोटे सदस्यों या किसी रचनात्मक काम से अच्छी खबर मिल सकती है। सामाजिक जीवन भी सक्रिय रहेगा। किसी निमंत्रण, मुलाकात या कार्यक्रम से मूड अच्छा होगा। लोग आपकी बात पर ध्यान देंगे और आपकी मौजूदगी से माहौल हल्का होगा। सप्ताह के अंत तक घर और काम दोनों तरफ संतुलन बनता दिखेगा। किसी पारिवारिक कार्यक्रम या सामाजिक मिलन में जाना पड़ सकता है। कुछ लोगों को काम या कारोबार के कारण यात्रा का संकेत भी मिल सकता है। यह सप्ताह आपको भीतर से उत्साहित करेगा, बस उत्साह में दिनचर्या न बिगाड़ें।
मिथुन राशि के लिए 21-27 जून तक का समय कैसा रहेगा?
लव राशिफल
रिश्तों में इस सप्ताह सहजता रहेगी। परिवार के साथ समय अच्छा बीत सकता है। मां या परिवार की किसी बड़ी महिला से भावनात्मक सहारा मिलेगा। घर में अगर थोड़ी दूरी या चुप्पी रही है तो किसी बड़े भावुक संवाद की जरूरत नहीं है। साथ बैठकर चाय पीना, हालचाल पूछना या सामान्य बातचीत भी काफी होगी। विवाहित लोगों के लिए जीवनसाथी के साथ घरेलू मामलों में सहयोग बढ़ सकता है। सप्ताह का मध्य प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। जो लोग किसी से मन की बात कहना चाहते हैं, वे साफ और शांत ढंग से बात कर सकते हैं। हर बात को मजाक में टालते रहने से बात आगे नहीं बढ़ेगी। कुछ लोगों को किसी नए व्यक्ति का ध्यान मिल सकता है। यह परिचय दोस्त, पढ़ाई, ऑफिस या किसी सामाजिक जगह से शुरू हो सकता है। बच्चों से जुड़ी खुशी घर का माहौल अच्छा करेगी। सप्ताहांत तक रिश्ते में गर्मजोशी बनी रहेगी, पर उसमें स्थिरता भी आएगी। विवाहित लोग घर की खरीदारी, परिवार की योजना या किसी बदलाव पर सहमति से बात कर सकते हैं। छोटी बातों पर ज्यादा सोचने से बचें। किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हों तो लोगों को अपनी तरह से आने दें। हर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। इस सप्ताह अपनापन आपके पास खुद आएगा।
करियर राशिफल
विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अच्छा संकेत दे रहा है। शुरुआत में ध्यान भटकना कम होगा और धीरे धीरे पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। सिर्फ याद करने के बजाय समझकर पढ़ने की इच्छा बनेगी। यह तरीका लंबे समय में ज्यादा उपयोगी रहेगा। परीक्षा, इंटरव्यू या प्रैक्टिकल तैयारी कर रहे लोग सप्ताह के मध्य और अंत का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। पढ़ाई का समय तय करें और उसी पर टिके रहें। ऑफिस में काम समझदारी और ईमानदारी से आगे बढ़ेगा। वरिष्ठ लोग भले ही तुरंत बहुत तारीफ न करें, लेकिन आपका काम अनदेखा नहीं रहेगा। सप्ताह का मध्य पेंडिंग फाइल, मुश्किल मेल, प्रेजेंटेशन या किसी विचार को सामने रखने के लिए उपयोगी है। जिनका काम पढ़ाने, बिक्री, कम्युनिकेशन, क्लाइंट हैंडलिंग या पब्लिक डीलिंग से जुड़ा है, वे अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं। बोलते समय संतुलन रखें, क्योंकि आपकी बात का असर रहेगा। कारोबारियों के लिए सप्ताह बढ़त देने वाला हो सकता है। नए काम, विस्तार, बाजार बढ़ाने या संपर्क मजबूत करने की योजना आगे बढ़ सकती है। कुछ लोगों को व्यापार या नेटवर्किंग के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। खिलाड़ी और प्रदर्शन से जुड़े लोगों को सराहना या छोटा सम्मान मिल सकता है। यह सप्ताह आलस वालों का नहीं, बल्कि सही समय पर कदम उठाने वालों का साथ देगा।
धन राशिफल
पैसे के मामले में शुरुआत यह याद दिलाती है कि दिखावे से पहले बचत जरूरी है। परिवार या माता पिता से कुछ सहयोग मिल सकता है। घर, वाहन, प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक सामान या घरेलू सुविधा पर खर्च की सोच बन सकती है। ये खर्च उपयोगी हो सकते हैं, पर उत्साह में बजट न बिगाड़ें। कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो तुलना, कागज और भुगतान की शर्तें साफ देखें। सप्ताह भर खर्च बढ़ने की संभावना है। आराम, घर की सजावट, परिवार के साथ बाहर जाना, मूवी, पिकनिक या सामाजिक कार्यक्रम पर पैसा लग सकता है। खर्च गलत नहीं है, लेकिन हर खुशी महंगी होनी जरूरी नहीं। जो चीज सच में जरूरी है, उसी पर पैसा लगाएं। एक अच्छी चीज काफी है, तीन चीजें खरीदना जरूरी नहीं। सप्ताह के मध्य से अंत तक जल्दी लाभ की इच्छा बढ़ सकती है। कुछ अवसर आकर्षक लगेंगे। किस्मत साथ देती लगेगी, पर यह समय ठंडे दिमाग से फैसला लेने का है। दोस्त या परिचित की बात सुनकर पैसा न लगाएं। कारोबारियों के लिए बड़ा फैसला आगे लाभ दे सकता है, लेकिन कागज और हिसाब साफ रखें। इस सप्ताह सबसे अच्छी बात यही होगी कि आनंद भी लें और बचत भी बनाए रखें।
सेहत राशिफल
स्वास्थ्य कुल मिलाकर सहायक रहेगा। शुरुआत में मन हल्का होगा, जिससे शरीर भी बेहतर महसूस करेगा। तनाव कंधों, नींद या पाचन पर असर डाल रहा था तो उसमें कमी आ सकती है। परिवार का साथ और शांत माहौल आपके लिए अच्छा रहेगा। समय पर खाना, पर्याप्त नींद और फोन पर देर रात तक जागने से बचना जरूरी है। सप्ताह के मध्य में ऊर्जा बढ़ेगी। आप ज्यादा सक्रिय, प्रसन्न और तैयार महसूस करेंगे। अगर व्यायाम छूट रहा था तो फिर से छोटी शुरुआत करें। सुबह की तेज चाल, हल्का स्ट्रेच या काम के बीच थोड़ा चलना भी फायदेमंद रहेगा। खिलाड़ी या नियमित अभ्यास करने वालों के लिए प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। सप्ताहांत में उत्साह बना रहेगा, लेकिन खुद को बहुत ज्यादा थका न दें। सामाजिक कार्यक्रम, यात्रा और लंबी बातचीत ऊर्जा ले सकती है। बाहर रहें तो पानी साथ रखें। खुशी के समय लोग दिनचर्या भूल जाते हैं और तभी छोटी परेशानी आ जाती है। ताजा भोजन, आराम और संतुलन रखें। इस सप्ताह की चमक को संभालकर रखें।
सप्ताह की सलाह
घर और काम दोनों में अच्छी गति मिलेगी। आनंद लें, लेकिन खर्च और दिनचर्या पर नियंत्रण बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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