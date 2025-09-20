Gemini Weekly Horoscope 21-17 September 2025 Mithun Saptahik Rashifal मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 21-17 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 21-17 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा?

Gemini Weekly Horoscope 21-17 September 2025 Mithun saptahik rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 20 Sep 2025 10:36 PM
,Gemini Weekly Horoscope, मिथुन साप्ताहिक राशिफल: यह सप्ताह बातचीत और नई सीख लेकर आएगा। दोस्तों के साथ आइडिया साझा करें, लेकिन बातचीत और सुनने में बैलेंस बनाए रखें। अवसर कनेक्शन या छोटे पाठ्यक्रमों के माध्यम से मिलते हैं। कार्यों को पूरा करने के लिए समय को सावधानी से मैनेज करें।

मिथुन राशि के लिए 21-17 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा?

मिथुन लव लाइफ: आपकी एनर्जी इस सप्ताह रोमांस में मदद करेगी। मैसेज के जरिए बात करें या किसी को थोड़ी सैर या बातचीत के लिए आमंत्रित करें। ईमानदारी व दोस्ताना भरी बातचीत विश्वास बढ़ाती है व नए मौकों के द्वार खोल सकती है। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, तो छोटी-छोटी योजनाएं शेयर करें और जरूरत पड़ने पर सुनें। ऐसी बातों से बचें, जिसे गलत समझा जा सकता है। कनेक्शन को मजबूत करने के लिए तारीफों और छोटी-छोटी साझा गतिविधियों पर ध्यान दें। धैर्य और क्लियर शब्द प्यार को लगातार बढ़ने में मदद करेंगे। रोजाना साथ मिलकर छोटे-छोटे कदमों का जश्न मनाएं।

करियर राशिफल: ऑफिस लाइफ में नोट्स और फॉलो-अप से लाभ होता है। कार्यों को ट्रैक करने और उच्च-प्राथमिकता वाले टास्क को पहले पूरा करने के लिए छोटी लिस्ट बनाएं। मीटिंग में अच्छे आइडिया शेयर करें, और उन्हें आसान फैक्ट्स के साथ पेश करें। मदद या फीडबैक मांगते समय एक दोस्ताना लहजा मददगार होता है। बिना किसी क्लियर योजना के नए प्रोजेक्ट शुरू करने से बचें। छोटे-छोटे, लगातार काम आपको इस सप्ताह काम पूरा करने, साथियों और नेताओं से तारीफ पाने और करियर में गति बनाने में मदद करेंगे।

फाइनेंशियल लाइफ: अगर आप क्लियर रिकॉर्ड रखते हैं तो धन का प्रवाह पॉजिटिव दिखाई देता है। छोटे बिल्स पर ध्यान दें। खरीदारी से पहले कीमतों की तुलना करें। अगर आप बचत करने की योजना बना रहे हैं, तो हर हफ्ते कुछ रकम अलग रखें। इस सप्ताह जोखिम भरे सौदों या वादों से बचें। अगर धन साझा करने के लिए कहा जाए, तो क्लियर शर्तें बताएं। सब्सक्रिप्शन पर सावधानीपूर्वक विचार और निगोशीऐशन से बचत हो सकती है। व्यावहारिक कदम और शांत फैसले वीकेंड तक आपके कॉन्फिडेंस में सुधार करेंगे और भविष्य की चिंता को कम करेंगे।

सेहत राशिफल: आराम और हल्की-फुल्की गतिविधियों से एनर्जी बनी रहती है। नींद का शेड्यूल बनाए रखें और देर रात तक स्क्रीन देखने से बचें। छोटी सैर, साइकिल चलाना, या घर पर हल्की-फुल्की सैर मूड और ध्यान को बेहतर बनाएगी। दिन भर पानी पीते रहें और सब्जियों और अनाज से भरपूर शाकाहारी भोजन चुनें। जब आप स्ट्रेस महसूस करें तो थोड़ी-थोड़ी देर के लिए सांस लेने के ब्रेक लें। अगर तनाव बढ़ता है, तो किसी दोस्त से बात करें या अपने मन को शांत करने के लिए 5 मिनट का समय लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

