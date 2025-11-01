Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Weekly Horoscope 2-8 November 2025 Mithun Saptahik Rashifal
मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 2-8 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 2-8 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Gemini Weekly Horoscope 2-8 November 2025 Mithun saptahik rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Sat, 1 Nov 2025 10:22 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Gemini Weekly Horoscope, मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों इस सप्ताह बातचीत नए अवसर लेकर आएगी। उपयोगी कनेक्शन बनाने के लिए क्लियर बोलें और ध्यान से सुनें। टास्क को पूरा करने के लिए सोशल समय को केंद्रित कार्य के साथ बैलेंस करें। छोटे वित्तीय फैसले पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एनर्जेटिक बने रहने और छोटी-छोटी सफलताओं का आनंद लेने के लिए नींद और एक्टिविटी की आदतें बनाए रखें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मिथुन राशि के लिए 2-8 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

मिथुन लव लाइफ: इस सप्ताह आपके शब्द रोमांस पैदा करेंगे। अगर आपका कोई साथी है, तो बात करने के लिए छोटे-छोटे प्लान बनाएं। सिंगल मिथुन राशि वालों की किसी से सीखने या साझा रुचि के माध्यम से मुलाकात हो सकती है। सवाल पूछें और ईमानदार रहें। इमोशनल होकर डिसीजन लेने में जल्दबाजी न करें। तालमेल को स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें। तनाव कम करने और अपनी परवाह दिखाने के लिए हंसी-मजाक करें। रोजाना के पलों का आनंद लें।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपका तेज दिमाग पहेलियों को सुलझाने में मदद करेगा। टास्क को छोटी-छोटी लिस्ट के जरिए मैनेज करें और उन्हें पूरा करें। एक टीम बातचीत से कोई उपयोगी आइडिया सामने आ सकता है। नोट करें और आगे की कार्रवाई करें। खुद को कई प्रोजेक्ट्स में बहुत अधिक उलझाने से बचें। उन चीजों को प्राथमिकता दें, जिनसे क्लियर परिणाम मिलते हैं। समय-सीमाएं निर्धारित करें। कोई छोटी-सी नई स्किल्स सीखना अभी लाभदायक हो सकती है। सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और मदद भी करें। सपोर्ट से आगे बढ़ने के आसान रास्ते खुलते हैं और रोजाना सीखने के लिए तैयार रहें।

ये भी पढ़ें:कल से 25 नवंबर तक इन राशियों की चांदी ही चांदी, शुक्र का तुला गोचर देगा लाभ
ये भी पढ़ें:3 नवंबर से शुरू होगा इन राशियों का शुभ समय, शुक्र-गुरु की चाल देगी फायदा

फाइनेंशियल लाइफ: इस सप्ताह धन संबंधी मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अप्रत्याशित घटनाओं से बचने के लिए कमाई और दैनिक खर्चों पर नजर रखें। बड़ी खरीदारी तब तक टालें जब तक आप डिटेल्स की जांच और विकल्पों की तुलना न कर लें। अगर भुगतान या किसी सौदे का प्रस्ताव दिया जाता है, तो शर्तें पढ़ें और जरूरी सवाल पूछें। कमाई बढ़ाने के छोटे-छोटे तरीकों पर विचार करें, जैसे फ्रीलांस कार्य या ट्यूशन। अतिरिक्त आय का एक हिस्सा जमा करने के लिए बचाकर रखें। साझा धन के बारे में स्पष्ट संचार भ्रम को रोकता है। बातचीत में ईमानदार और व्यावहारिक रहें और भविष्य की जरूरतों के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाएं।

सेहत राशिफल: इस समय संतुलित दिनचर्या से आपके मन और शरीर को लाभ होगा। नियमित नींद लें और थकान कम करने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। एनर्जी बनाए रखने के लिए तेज चलना या साधारण स्ट्रेचिंग जैसे हल्के व्यायाम शामिल करें। नियमित रूप से शाकाहारी भोजन करें और हाइड्रेटेड रहें। अपने विचारों को शांत करने के लिए एक्सरसाइज करें। देर रात तक स्क्रीन पर समय बिताने से बचें और शाम को हल्की रूटीन अपनाएं।

ये भी पढ़ें:कल से 25 नवंबर तक इन राशियों की चांदी ही चांदी, शुक्र का तुला गोचर देगा लाभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Gemini Horoscope Gemini Mithun
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने