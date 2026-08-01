Gemini, मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 2 से 8 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा?

Gemini Weekly Horoscope 2-8 August 2026 Mithun saptahik rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Weekly Horoscope 2-8 August 2026 Mithun Saptahik Rashifal, मिथुन साप्ताहिक राशिफल: रविवार दोपहर करीब 3 बजकर 27 मिनट तक चंद्रमा कुंभ राशि में आपके नौवें भाव से गुजरेगा। सीख, सलाह, पिता, यात्रा और व्यापक सोच से जुड़ी किसी बात में राहत मिल सकती है। रविवार दोपहर के बाद चंद्रमा मीन में आपके दसवें भाव में आएगा। सोमवार और मंगलवार दिन तक काम का माहौल सुधरेगा। वरिष्ठ, प्रभावशाली व्यक्ति या अनुभवी संपर्क से सहायता मिल सकती है। पिता की स्थिति में सुधार मन हल्का करेगा, जबकि माता की सुविधा और दिनचर्या पर ध्यान देना ठीक रहेगा। रविवार रात का नक्षत्र बदलाव काम को भावनात्मक महत्व देगा। इसलिए हर प्रशंसा को तुरंत बड़ी जिम्मेदारी न बनाएं। रविवार देर रात मंगल आपकी ही राशि में प्रवेश करेगा। ऊर्जा, हिम्मत और बोलने की गति बढ़ेगी। पहल करने के लिए यह मजबूत संकेत है, लेकिन अधीरता, बहस और एक साथ बहुत काम उठाने से शरीर और संबंध दोनों थक सकते हैं कृष्ण चतुर्थी से पंचमी की ओर बढ़ता शुरुआती भाग पुराने दबाव को कम करने और काम में व्यवस्था लौटाने का है। सोमवार लंबित कार्य आगे बढ़ेंगे। मंगलवार दिन में आपकी बात लोगों तक आसानी से पहुंचेगी। मंगलवार रात करीब 9 बजकर 54 मिनट पर चंद्रमा मेष में आपके ग्यारहवें भाव में आएगा। बुधवार और गुरुवार आय, नेटवर्क, प्रभावशाली लोगों और सार्वजनिक पहचान के लिए सहायक होंगे। व्यवसाय में नए ऑर्डर या उपयोगी संपर्क सामने आ सकते हैं। फिर भी दूसरों की तारीफ के कारण अपने निर्णय पर संदेह न करें। बुधवार रात का नक्षत्र बदलाव लक्ष्य पर तेजी से काम कराएगा, लेकिन हर अनुरोध स्वीकार करना जरूरी नहीं है। शुक्रवार तड़के करीब 1 बजकर 54 मिनट पर चंद्रमा वृषभ में आपके बारहवें भाव में जाएगा। शुक्रवार और शनिवार खर्च, थकान, नींद, भोजन और घरेलू चिड़चिड़ाहट पर नियंत्रण रखें। लंबी यात्रा टल जाए तो उसे नुकसान न मानें। अचानक मेहमान या बदला हुआ प्लान दिनचर्या प्रभावित कर सकता है। शनिवार दोपहर बाद एकादशी सादा भोजन और शांत गति रखने में मदद करेगी। शुक्रवार शाम नवमी से दशमी की ओर बढ़ता पंचांग अधूरे भुगतान और घरेलू विषय को शांत ढंग से समेटने की सलाह देगा।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 2 से 8 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा? लव राशिफल सप्ताह का शुरुआती भाग प्रेम के लिए गर्माहट भरा है। सोमवार जीवनसाथी या पार्टनर के करीब आने, साथ चाय पीने और खुलकर बात करने के लिए अच्छा रहेगा। आपकी वाणी में आकर्षण होगा। पुरानी गलतफहमी को बिना आरोप के साफ किया जा सकता है। रिश्ते में हाल के दिनों से दूरी रही हो तो एक छोटा संदेश, साझा मजाक या सही समय पर दिखाई गई चिंता बहुत असर करेगी। अविवाहित लोगों को किसी के बोलने और समझने का तरीका पसंद आ सकता है। जल्दबाजी से लेबल न लगाएं। व्यवहार को समय के साथ देखें। बुधवार और गुरुवार में भावनाएं भीतर जमा हो सकती हैं। आपको लगेगा कि सामनेवाला पर्याप्त समर्थन नहीं दे रहा, जबकि हो सकता है वह आपकी जरूरत समझ ही न पाया हो। सीधे कहें कि आपको समय, मदद या केवल सुनने वाला साथी चाहिए। शुक्रवार और शनिवार सबसे नाजुक रहेंगे। पार्टनर चिड़चिड़ा लग सकता है या आप खुद जल्दी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पुराने आरोप न खोलें। भाई बहन या रिश्तेदार की दखल को सीमित रखें। दस मिनट का मौन दो दिन की दूरी बचा सकता है। संबंध जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए बातचीत करें। शनिवार को घर की किसी महिला सदस्य या जीवनसाथी की चिंता को हल्का न लें। पहले सुनें, फिर समाधान सुझाएं।

करियर राशिफल काम सप्ताह की शुरुआत से सुधरेगा। सोमवार ऑफिस का बिखराव कम होगा और लंबित काम की दिशा साफ होगी। प्रभावशाली लोगों से संपर्क मिले तो अस्पष्ट बात न करें। अपना प्रश्न और जरूरत पहले लिख लें। फॉलोअप भेजें। नेटवर्क से अवसर बन सकता है। कारोबार में मध्य सप्ताह तक नए ऑर्डर, दोबारा काम देने वाला क्लाइंट या सार्वजनिक पहचान मिल सकती है। प्रशंसा के बावजूद निर्णय अपने आंकड़ों और तैयारी पर लें। विद्यार्थियों के लिए सोमवार से गुरुवार तक अच्छा समय है। सहपाठी की मदद से कठिन विषय सरल हो सकता है। नोट्स व्यवस्थित रखें। रात को छोटा रिवीजन करें। फोन को सबसे उपयोगी अध्ययन समय न लेने दें। मंगलवार और गुरुवार प्रस्तुति, इंटरव्यू और बोलकर समझाने वाले काम में मदद करेंगे। शुक्रवार से आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव रह सकता है। लंबी व्यापारिक यात्रा का परिणाम मेहनत के अनुसार न मिले, इसलिए संभव हो तो उसे टालें या लक्ष्य सीमित रखें। शनिवार को समय बिना उपयोग के निकल सकता है। छोटे अध्ययन सत्र रखें। घर या संपत्ति खरीदने का बड़ा फैसला अभी रोकें। काम में गति है, पर स्थिरता अगले चरण में बनेगी।

धन राशिफल सप्ताह के पहले भाग में आय के अवसर बन सकते हैं। कारोबार को नए ऑर्डर मिलें तो नियमित खर्च संभलेंगे। जीवनसाथी, ससुराल या साझा संपत्ति से जुड़ी कोई उपयोगी जानकारी सामने आ सकती है। कागज और रिकॉर्ड साफ रखें। हस्ताक्षर या आवेदन लंबित न छोड़ें। मंगलवार और गुरुवार निवेश के विचार को बढ़ाएंगे। जल्दी लाभ वाली योजना आकर्षक लग सकती है। सीमित रकम और पूरी समझ के बिना आगे न बढ़ें। गुरुवार भविष्य की सुरक्षा वाले साधन की समीक्षा के लिए मंगलवार से बेहतर रहेगा। अचानक मेहमान या घर की व्यवस्था छोटे अतिरिक्त खर्च करा सकती है। उसके लिए अलग राशि रखें। शुक्रवार और शनिवार खर्च आय से आगे जा सकता है। मन खराब होने पर खरीद, महंगे भोजन या दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश न करें। ऑनलाइन भुगतान, यात्रा बैग और बिल दोबारा जांचें। मंगल आपकी राशि में है, इसलिए साहस को वित्तीय जोखिम समझने की गलती न करें। पैसा इस सप्ताह अनुशासन से संभलेगा। लाभ आए तो पहले बकाया और बचत देखें। शनिवार को जरूरी चीज खरीदना ठीक है, लेकिन नई योजना में बड़ी रकम डालना रोकें।

सेहत राशिफल मानसिक दबाव कम होने से सप्ताह की शुरुआत राहत देगी। काम का माहौल सुधरेगा तो नींद और मन भी बेहतर होंगे। पिता की स्थिति में सुधार से चिंता घट सकती है। माता को भोजन, आराम या नियमित जांच की जरूरत हो तो उसे टालें नहीं। यह डर का विषय नहीं, देखभाल का विषय है। मंगल के आपकी राशि में आने से ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन शरीर को लगातार काम में लगाने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। एक समय में बहुत काम उठाने से सिर भारी, गर्दन में जकड़न या चिड़चिड़ापन हो सकता है। गुरुवार तक पानी, समय पर भोजन और छोटे ब्रेक जरूरी हैं। मेहमान या काम की वजह से पूरी दिनचर्या न बिगाड़ें। शुक्रवार और शनिवार भोजन की सफाई पर खास ध्यान दें। तनाव में ज्यादा खाना, देर रात स्नैक्स या बाहर का भारी भोजन पेट को परेशान कर सकता है। घर का तनाव एसिडिटी, खराब नींद या कंधों की जकड़न में बदल सकता है। बहस शुरू हो तो बाहर थोड़ी सैर करें। शनिवार शरीर की क्षमता औसत रह सकती है। बहुत लंबा कार्यक्रम न बनाएं। हल्का सप्ताहांत, ताजा खाना और समय पर सोना अगले सप्ताह के लिए बेहतर तैयारी देगा।