मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 19-25 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Gemini Weekly Horoscope 19-25 October 2025 Mithun saptahik rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Weekly Horoscope, मिथुन साप्ताहिक राशिफल: लव के मामले में शांति से काम लें। ऑफिस में पेशेवर जरूरतों को पूरा करें। आप आर्थिक रूप से हेल्दी हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है।

मिथुन राशि के लिए 19-25 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा? मिथुन लव लाइफ: इस सप्ताह रिश्तों में तनाव देखने को मिल सकता है। कुछ प्रेम संबंध फलदायी नहीं हो सकते हैं, और जिन लोगों को यह प्रेम संबंध टॉक्सिक लगता है, वे भी इससे बाहर निकलना पसंद कर सकते हैं। कुछ महिला जातक अपने एक्स लवर के पास वापस जा सकती हैं लेकिन इसका असर वर्तमान कनेक्शन पर भी पड़ सकता है। सिंगल जातक अपने जीवन में किसी नए व्यक्ति को लाने में सफल होंगे। आप विदेश में छुट्टियां मनाने की योजना बना सकते हैं जहां आप साथ में ज्यादा समय बिता सकते हैं।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपका अनुशासन पॉजिटिव परिणाम लाएगा। किसी सीनियर के साथ अहंकार से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन इसका आपकी प्रोडक्टिविटी पर असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप एक टीम लीडर या मैनेजर हैं, तो आपके प्रयास कामकाज को पटरी पर लाएंगे। परिणामस्वरूप, कंपनी अच्छा लाभ कमाएगी। बैंकिंग, मीडिया, विज्ञापन, लॉजिस्टिक्स, कानूनी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़े लोगों को विदेश में अवसर मिल सकते हैं। आपको अपने क्लाइंट्स को प्रभावित करने के लिए टीम मीटिंग में नए-नए कॉन्सेप्ट भी पेश करने होंगे।

फाइनेंशियल लाइफ: पिछले निवेशों से धन प्राप्ति होगी। शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के लिए दोपहर का वक्त महत्वपूर्ण है। आप अपनी खुशी के लिए पैसे भेज सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यह अनावश्यक चीजों पर खर्च न हो, और लंबे समय में बचत भी जरूरी है। कुछ लोग इस सप्ताह अपने भाई-बहन या दोस्त के साथ आर्थिक विवाद सुलझाने के लिए चुनेंगे। व्यवसायी नए क्षेत्रों में व्यापार विस्तार के लिए धन जुटा सकते हैं।

सेहत राशिफल: अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। आपको ऑफिस का तनाव घर पर नहीं ले जाना चाहिए आपको परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। बच्चों में वायरल फीवर, मुंह की स्वास्थ्य समस्या और त्वचा की एलर्जी आम रहेगी। सप्ताह के बीच में आप भारी वस्तुओं से भी बच सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को इस सप्ताह साहसिक गतिविधियों से बचना चाहिए। त्वचा की बेहतर सुरक्षा के लिए आपको खूब पानी पीना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ