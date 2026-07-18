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मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 19 से 25 जुलाई तक समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह घर-परिवार और कामकाज के बीच संतुलन बनाने का रहेगा। सप्ताह की शुरुआत घरेलू जिम्मेदारियों के साथ होगी, जबकि बाद में नए अवसर और पुराने संपर्कों से फायदा मिल सकता है। करियर में मेहनत रंग लाएगी, लेकिन आर्थिक मामलों में सोच-समझकर खर्च करना बेहतर रहेगा।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 19 से 25 जुलाई तक समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Gemini Weekly Horoscope 19-25 July 2026: मिथुन राशि वालों के लिए यह हफ्ता एक जैसी रफ्तार से नहीं चलेगा। शुरुआत में घर की जिम्मेदारियां ज्यादा रहेंगी। कभी किसी जरूरी काम के लिए बाजार जाना पड़ेगा तो कभी परिवार के किसी सदस्य की जरूरत पहले रखनी होगी। घर का माहौल अच्छा रहेगा और अपनों के साथ बैठकर बातें करने का मौका भी मिलेगा। अगर काफी समय से घर से जुड़ा कोई काम टल रहा था तो उसे पूरा करने का समय आ गया है। मंगलवार के बाद दिन थोड़ा हल्का महसूस होगा। मन अपने पसंदीदा कामों में लगेगा। कोई पुराना दोस्त मिल सकता है या अचानक किसी ऐसे व्यक्ति से बात हो सकती है जिससे लंबे समय से संपर्क नहीं था। अगर किसी नई शुरुआत की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी न करें, लेकिन तैयारी जरूर शुरू कर दें। सप्ताह के आखिर तक काम का दबाव बढ़ सकता है। कुछ लोग आपकी बातों को गलत तरीके से भी समझ सकते हैं। इसलिए जितना जरूरी हो, उतना ही बोलें। हर बात सबको बताना इस समय ठीक नहीं रहेगा।

मिथुन राशि का लव राशिफल

इस सप्ताह रिश्तों में अपनापन बना रहेगा। अगर पिछले कुछ दिनों से साथी के साथ दूरी महसूस हो रही थी तो अब उसे कम करने का मौका मिलेगा। छोटी-छोटी बातों पर मुस्कुराकर बात करना कई बड़ी परेशानियों को खत्म कर देगा। जो लोग अभी अकेले हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। पहली मुलाकात में ही कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। धीरे-धीरे एक-दूसरे को समझना बेहतर रहेगा। सप्ताह के आखिर में गुस्से पर काबू रखें। काम का तनाव रिश्तों पर हावी न होने दें। कई बार चुप रहना भी सही जवाब होता है।

मिथुन राशि का करियर राशिफल

कामकाज के लिहाज से यह सप्ताह ठीक रहेगा। शुरुआत में अधूरे काम पूरे करने का मौका मिलेगा। नौकरी करने वाले लोग अपनी मेहनत से अधिकारियों का भरोसा जीत सकते हैं। व्यापार करने वालों को पुराने ग्राहकों से फायदा मिलने की उम्मीद है। मीडिया, लेखन, मार्केटिंग, सेल्स या पढ़ाने से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह अच्छा रह सकता है। विद्यार्थियों को सोशल मीडिया और बेवजह की व्यस्तता से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नियमित पढ़ाई ही अच्छे नतीजे दिलाएगी।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल

इस सप्ताह घर की जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है। किसी जरूरी सामान की खरीदारी करनी पड़ सकती है। खर्च करने से पहले अपनी जेब का हिसाब जरूर देख लें। अगर निवेश करने का विचार है तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेने के बाद ही कदम बढ़ाएं। उधार देने या लेने से बचना बेहतर रहेगा। सप्ताह के आखिर में अचानक कोई छोटा खर्च सामने आ सकता है, इसलिए थोड़ा पैसा बचाकर रखें।

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मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल

सेहत को लेकर ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन दिनचर्या बिगड़ने न दें। समय पर खाना और पूरी नींद आपके लिए सबसे जरूरी रहेगी। बाहर का तला-भुना खाना कम खाएं। सप्ताह के आखिर में थकान, गैस या सिरदर्द जैसी दिक्कत महसूस हो सकती है। लगातार काम करने के बजाय बीच-बीच में थोड़ा आराम भी करते रहें। अगर शरीर आराम मांग रहा है तो उसे नजरअंदाज न करें।

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सप्ताह की सलाह

इस सप्ताह अपने काम पर भरोसा रखें, बिना वजह हर किसी को अपनी योजना न बताएं और परिवार के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। कई बार सादगी और धैर्य ही सबसे बड़ा समाधान साबित होते हैं।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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