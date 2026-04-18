मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 19 से 25 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा?
Gemini Weekly Horoscope 19-25 April 2026 Mithun saptahik rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Weekly Horoscope 19-25 April 2026 Mithun Saptahik Rashifal, मिथुन साप्ताहिक राशिफल: गर्म भोजन, पर्याप्त आराम और शाम को स्लो स्पीड से बिताने से बहुत मदद मिल सकती है। साथ ही, तनाव के किसी एक स्रोत को कम करना भी फायदेमंद हो सकता है, जिसे आप नॉर्मल मानते रहते हैं। आपको पूरी तरह से नए सिरे से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। इन दिनों की शुरुआत में कई चीजें एक साथ आपका ध्यान खींच सकती हैं। किसी मैसेज का जवाब देना होगा। किसी योजना को मैनेज करना होगा। कोई विचार बार-बार मन में आ सकता है। चंद्रमा मिथुन राशि में इस अवधि की शुरुआत कर रहा है, इसलिए आपका दिमाग तेजी से एक्टिव रहेगा। बाद में, शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और सामाजिक माहौल को नॉर्मल बनाएगा, जिससे बातचीत फिर से आसान हो जाएगी।
मिथुन राशि के लिए 19 से 25 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा?
इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?
मिश्रित संकेत अब आपको नॉर्मल से अधिक परेशान कर सकते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो चीजों को नॉर्मल रखें, जबकि दूसरा व्यक्ति लहजे, देरी या चुप्पी को ज्यादा गंभीरता से ले सकता है। इससे भ्रम पैदा हो सकता है, भले ही कुछ भी गंभीर न हो। जब आपको क्लैरिटी की आवश्यकता हो, तो क्लियर रूप से पूछें। सीधे सवाल पूछना इंतजार करने और अपने मन में कहानी गढ़ने से ज्यादा मददगार होगा। अगर आप सिंगल हैं, तो बातचीत से रुचि पैदा हो सकती है। ज्यादा महत्वपूर्ण संकेत यह है कि पहली चिंगारी शांत होने के बाद क्या मायने रखता है। जो व्यक्ति उसके बाद भी सच्चा और मिलनसार लगता है, वह उस व्यक्ति से ज्यादा ध्यान देने योग्य हो सकता है, जो केवल जबरदस्त शुरुआत करता है।
इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
कोई टास्क, मामला या प्लान लगभग पूरा हो चुका लग सकता है, लेकिन फिर भी उसे पहले की तुलना में और अधिक आकार देने की आवश्यकता हो सकती है। इसे अभी देख लेना बेहतर है, बजाय इसके कि जब कोई महत्वपूर्ण चीज इस पर निर्भर हो। किसी एक प्रोसेस को मैनेज करना, किसी बार-बार होने वाली प्रॉब्लम को ठीक करना या किसी एक मैसेज को क्लियर लिखना, केवल प्रोडक्टिव महसूस करने के लिए या कुछ नया शुरू करने की तुलना में ज्यादा समय बचा सकता है। इसके बाद बेहतर फीडबैक मिलने की संभावना है। अगर आप बिजनेस चलाते हैं, तो शब्दों और बेहतर समय का प्रयोग एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करने की तुलना में आपके लिए अधिक फायदेमंद होगा।
इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
छोटी-छोटी आदतों पर ध्यान देना जरूरी है। आसान फैसले अब सबसे ज्यादा मददगार होंगे। अगर कोई लंबी योजना शामिल है, तो भावनाओं के बजाय फैक्ट्स पर टिके रहें। आपको यहां किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपको महत्वपूर्ण कामों पर नजर रखने का एक आसान तरीका चाहिए, और आपको वास्तव में इसका उपयोग करना होगा।
इस सप्ताह का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
बहुत अधिक अधूरे आइडिया आपको दिखाई देने वाले काम से भी तेजी से थका सकते हैं। यह कम नींद, आँखों में तनाव, गर्दन में खिंचाव, देर से भोजन करना या बहुत छोटी-छोटी बातों पर कम धैर्य के रूप में सामने आ सकता है। इसके लिए आपको थका देने के लिए कुछ ड्रामा होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे अधूरे काम ही काफी हैं। एक ही बार में सब कुछ रीसेट करने के बड़े वादे की तुलना में कम इनपुट अधिक मददगार होगा। ध्यान भटकने से पहले खा लें। एक छोटी सी सैर, आराम से भोजन करना, या एक शांत घंटा आपको उम्मीद से जल्दी फ्रेश महसूस करने में मदद कर सकता है। एक बार जब आपका शरीर एक साथ इतना बोझ नहीं उठा पाता, तो आपकी एनर्जी अधिक एक्टिव महसूस होती है।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
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सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
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