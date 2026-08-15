मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 16-22 अगस्त तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

मिथुन साप्ताहिक राशिफल के अनुसार सप्ताह की शुरुआत घर, परिवार, संपत्ति और मानसिक शांति पर ध्यान देने के साथ होगी। सोमवार शाम से बुधवार तक प्रेम, पढ़ाई, रचनात्मक काम और करियर में आत्मविश्वास बढ़ेगा। गुरुवार और शुक्रवार काम, स्वास्थ्य और आर्थिक अनुशासन के लिहाज से सावधानी रखने वाले रहेंगे।

Gemini Weekly Horoscope 16-22 August 2026: रविवार को चंद्रमा कन्या राशि में आपके चौथे भाव में रहेगा। घर, माता, परिवार, संपत्ति, आराम और मानसिक शांति का विषय सबसे आगे रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में घर की कोई छोटी व्यवस्था बदलने का मन हो सकता है। फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मरम्मत या काम करने की जगह बेहतर करने पर विचार करेंगे। किसी संपत्ति से जुड़े विषय पर भी परिवार में चर्चा हो सकती है। माता या मातृवत व्यक्ति का सहयोग मन को स्थिर करेगा। रविवार तड़के करीब 3 बजकर 25 मिनट का नक्षत्र बदलाव घर की छोटी कमियां ज्यादा दिखा सकता है। हर चीज उसी दिन ठीक करने की कोशिश न करें। पहले जरूरी काम चुनें। रविवार शाम करीब 4 बजकर 53 मिनट तक शुक्ल चतुर्थी रहेगी, फिर पंचमी शुरू होगी। परिवार के साथ भोजन या हल्का कार्यक्रम मन अच्छा कर सकता है। सोमवार तड़के करीब 3 बजकर 50 मिनट पर नक्षत्र बदलाव के बाद मन में किसी घरेलू फैसले को लेकर ज्यादा सोच हो सकती है। सोमवार शाम करीब 4 बजकर 19 मिनट पर चंद्रमा तुला राशि में आपके पांचवें भाव में आएगा। इसके बाद रचनात्मकता, प्रेम, बच्चों और पढ़ाई की दिशा मजबूत होगी। सप्ताह का मध्य अधिक जीवंत लगेगा। कोई रचनात्मक काम, प्रस्तुति या बच्चों से जुड़ी अच्छी खबर उत्साह बढ़ा सकती है। सोमवार शाम करीब 5 बजे पंचमी समाप्त होकर षष्ठी शुरू होगी। मंगलवार तड़के करीब 4 बजकर 58 मिनट का नक्षत्र बदलाव आपको अपनी बात सुंदर तरीके से रखने में मदद करेगा। लोगों के बीच मौजूदगी बढ़ेगी, लेकिन ध्यान बिखरने न दें।मंगलवार और बुधवार में पांचवें भाव का चंद्रमा आत्मविश्वास बढ़ाएगा। विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि महसूस करेंगे। प्रेम संबंध में बातचीत आसान होगी। काम के बीच भी कोई नया आइडिया आएगा। मंगलवार शाम करीब 5 बजकर 51 मिनट पर सप्तमी शुरू होगी। बुधवार सुबह करीब 6 बजकर 46 मिनट का नक्षत्र बदलाव किसी योजना को व्यवहारिक रूप देने की तरफ खींचेगा। बुधवार शाम करीब 7 बजकर 20 मिनट पर अष्टमी शुरू होगी। उत्साह में ज्यादा खर्च या जोखिम न बढ़ाएं।गुरुवार तड़के करीब 2 बजकर 30 मिनट पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में आपके छठे भाव में आएगा। यहां से काम, प्रतियोगिता, स्वास्थ्य और दिनचर्या की जिम्मेदारी बढ़ेगी। गुरुवार सुबह करीब 9 बजकर 7 मिनट का नक्षत्र बदलाव आपको काम में गहराई देगा, लेकिन दूसरों के व्यवहार को लेकर शक भी बढ़ा सकता है। ऑफिस में किसी की हर बात का अर्थ खोजने से बचें। गुरुवार रात करीब 9 बजकर 19 मिनट पर नवमी शुरू होगी। शुक्रवार में काम की गति अच्छी रहेगी, लेकिन शरीर की सीमा देखें। शुक्रवार दोपहर करीब 11 बजकर 52 मिनट के नक्षत्र बदलाव के बाद किसी पुराने विवाद या प्रतियोगी भावना से दूरी रखें। शुक्रवार रात करीब 11 बजकर 37 मिनट पर दशमी शुरू होगी। शनिवार दोपहर करीब 2 बजकर 49 मिनट पर चंद्रमा धनु राशि में आपके सातवें भाव में आएगा। इसके बाद जीवनसाथी, क्लाइंट और साझेदारी से जुड़े मामले सामने आएंगे। सप्ताह का अंत निजी बातों को सुरक्षित रखते हुए सहयोग लेने से बेहतर होगा।

मिथुन राशि का लव राशिफल रविवार और सोमवार के शुरुआती हिस्से में घर का वातावरण प्रेम संबंधों पर सीधा असर डालेगा। परिवार में शांति है तो पार्टनर के साथ भी सहजता बढ़ेगी। साथ घर की कोई चीज चुनना, खाना बनाना या छोटी आउटिंग रिश्ते में अपनापन लाएगी। विवाहित लोगों के लिए घरेलू फैसलों में तालमेल रहेगा। अविवाहित लोगों को सामाजिक कार्यक्रम या परिचित परिवार के माध्यम से सहज बातचीत का मौका मिल सकता है। इसे तुरंत कोई नाम देने की जरूरत नहीं है। सोमवार शाम से बुधवार तक प्रेम का रंग ज्यादा खुला रहेगा। पांचवें भाव का चंद्रमा आपको भावनाएं व्यक्त करने में मदद करेगा। किसी को पसंद करते हैं तो बात साफ लेकिन हल्की रखें। पुराने रिश्ते में रूटीन बढ़ गया है तो डेट या लंबी बातचीत उपयोगी होगी। बच्चों की अच्छी खबर घर में खुशी बढ़ा सकती है। मंगलवार और बुधवार में आकर्षण बढ़ेगा, पर अधिक उम्मीद बनाकर सामने वाले पर दबाव न डालें। प्रेम का जवाब तुरंत नहीं मिला तो कहानी न बनाएं। गुरुवार और शुक्रवार में काम का दबाव निजी जीवन में आ सकता है। छठे भाव का चंद्रमा छोटी शिकायतों को बड़ा महसूस करा सकता है। पार्टनर के समय, संदेश या मदद में कमी दिखे तो पहले उनकी व्यस्तता समझें। किसी तीसरे व्यक्ति की चुगली या टिप्पणी से रिश्ते में शक न पैदा करें। शनिवार दोपहर के बाद सातवें भाव का चंद्रमा सहयोग का मौका देगा। सप्ताहांत में बैठकर आगे की योजना पर बात कर सकते हैं। कोई निजी विषय है तो उसे सार्वजनिक चर्चा न बनाएं। आपका रिश्ता इस सप्ताह तब मजबूत होगा जब आप तेज दिमाग के साथ शांत भाषा रखेंगे।

मिथुन राशि का करियर राशिफल विद्यार्थियों के लिए सप्ताह का मध्य बहुत उपयोगी है। रविवार को घर में पढ़ने का अच्छा वातावरण बन सकता है। सोमवार शाम से पांचवें भाव का चंद्रमा ध्यान और समझ बढ़ाएगा। मंगलवार और बुधवार में कठिन विषय, प्रस्तुति, लेखन, डिजाइन या रचनात्मक काम में बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो केवल पढ़ने के बजाय अभ्यास प्रश्न करें। मोबाइल एक समय के लिए दूर रखें। रुचि बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन विषय बदलते रहना नुकसान करेगा।नौकरी करने वालों के लिए मंगलवार और शुक्रवार में आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। काम की जिम्मेदारी स्पष्ट रखें। वरिष्ठ हर बात पर तारीफ न करें, फिर भी आपकी क्षमता नजर आएगी। बुधवार में ऑफिस का माहौल सामान्य रह सकता है। प्रतिक्रिया देर से मिले तो बेचैन न हों। कारोबार करने वालों के लिए मंगलवार और बुधवार में विस्तार, दूर के ग्राहक या नई सेवा पर सोच आगे बढ़ सकती है। यात्रा की योजना बने तो लागत और समय जांचें। बड़े निर्णय को उत्साह के बजाय डेटा से समर्थन दें। गुरुवार से छठे भाव का चंद्रमा आपको लंबित काम खत्म करने में मदद करेगा। प्रतियोगी माहौल में आप मजबूत रहेंगे, लेकिन ऑफिस की बहस से दूरी रखें। कोई व्यक्ति आपकी रणनीति जानना चाहे तो पूरी योजना साझा न करें। शुक्रवार को काम अच्छी गति से हो सकता है। शनिवार दोपहर के बाद क्लाइंट, सहयोगी या साझेदार के साथ बैठक उपयोगी रहेगी। किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर से पहले विवरण पढ़ें। इस सप्ताह करियर में आपकी ताकत तेज सोच है, लेकिन सफलता स्थिरता से आएगी।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल सप्ताह की शुरुआत में पैसा घर और आराम पर खर्च हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर, मरम्मत या परिवार की जरूरत पर खर्च उचित लग सकता है। खरीद से पहले दो विकल्प तुलना करें। अच्छे मूड में हर अतिरिक्त चीज हां मत कहें। सामाजिक कार्यक्रम, बाहर का खाना और छोटी बुकिंग बजट बढ़ा सकती है। रविवार को खर्च लिख लें। इतना छोटा कदम भी नियंत्रण देगा। सोमवार शाम से बुधवार तक पांचवें भाव का चंद्रमा निवेश और जल्दी लाभ की इच्छा बढ़ा सकता है। बाजार, ट्रेडिंग या किसी जोखिम वाले विकल्प में कदम रखते हैं तो केवल उतनी राशि लगाएं जिसकी जरूरत निकट भविष्य में नहीं है। लाभ की संभावना को गारंटी न मानें। कारोबार विस्तार का खर्च भविष्य की आय दे सकता है, लेकिन नकदी का दबाव भी बढ़ा सकता है। कुल लागत देखें।गुरुवार और शुक्रवार में नियमित भुगतान, बकाया और छोटे खर्च व्यवस्थित करें। छठे भाव का चंद्रमा आर्थिक अनुशासन मांगता है। उधार लेने से बचें, खासकर गैरजरूरी खरीद के लिए। शनिवार को भी कोई दबाव वाला ऑफर आए तो तुरंत फैसला न करें। दो घंटे का समय मांगें। शनिवार दोपहर के बाद जीवनसाथी या साझेदार के साथ बजट पर बात उपयोगी होगी। घर की योजना या संपत्ति से जुड़ी चर्चा आगे बढ़ सकती है, लेकिन अंतिम भुगतान दस्तावेज जांचने के बाद करें। इस सप्ताह पैसा तब टिकेगा जब खुशी और सुविधा के बीच फर्क समझेंगे।

मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल रविवार और सोमवार के शुरुआती हिस्से में घर की शांति शरीर पर अच्छा असर डालेगी। नींद पूरी करने और घर का खाना खाने का मौका लें। लंबे समय से कमरे या कार्यस्थल की अव्यवस्था मन को परेशान कर रही है तो उसे ठीक करना भी मानसिक स्वास्थ्य में मदद करेगा। मंगलवार और बुधवार में ऊर्जा बढ़ेगी। चलने, पढ़ाई या काम में ज्यादा समय देने की क्षमता महसूस होगी। फिर भी देर रात तक जागकर अगले दिन की ऊर्जा उधार न लें। गुरुवार से छठे भाव का चंद्रमा शरीर की छोटी शिकायतों को सामने ला सकता है। थकान, एसिडिटी, नींद का टूटना या तनाव से जुड़ी बेचैनी महसूस हो तो दिन हल्का करें। बाहर का भारी भोजन कम रखें। ऑफिस में लगातार बैठने वालों को हर घंटे उठना चाहिए। यात्रा करते हैं तो पानी और हल्का स्नैक साथ रखें। शुक्रवार तक काम की व्यस्तता शरीर से ज्यादा ऊर्जा ले सकती है। शनिवार में मानसिक दबाव किसी व्यक्ति की बात या प्रतिस्पर्धा से बढ़ सकता है। अपनी निजी बात हर किसी को न बताएं। बहस से दूर रहना भी स्वास्थ्य की रक्षा है। शनिवार दोपहर के बाद पार्टनर या परिवार के साथ शांत समय मन को स्थिर करेगा। कोई परेशानी लगातार बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह लें। इस सप्ताह स्वास्थ्य का लक्ष्य ज्यादा काम करना नहीं, ऊर्जा को सही जगह खर्च करना है।