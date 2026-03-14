मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 15 से 21 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?
Gemini Weekly Horoscope 15-21 March 2026 Mithun saptahik rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Weekly Horoscope 15-21 March 2026 Mithun Saptahik Rashifal, मिथुन साप्ताहिक राशिफल: जिज्ञासा और क्लियर योजनाओं के मेल से मिथुन राशि वालों को लाभ हो सकता है। विचारों को मैनेज करने के लिए छोटी लिस्ट बनाएं और उन्हें विश्वसनीय दोस्तों के साथ शेयर करें। छोटी-छोटी बातचीत से उपयोगी अवसर खुल सकते हैं। जल्दबाजी में बदलाव करने से बचें। अच्छी तरह आराम करें और सादा शाकाहारी भोजन करें। धैर्य रखें और विचारों को स्थायी परिणामों में बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। इस सप्ताह मिथुन राशि वालों को क्लियर सोच और मधुर शब्दों का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। नए विचारों को व्यावहारिक रूप से लागू करें। सामाजिक पल सीखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं और सोच-समझकर लिए गए डिसीजन आपके दिन को सुगम बनाते हैं।
मिथुन राशि के लिए 15 से 21 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?
मिथुन राशि वालों का इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?
प्रेम के मामले में मिथुन राशि वालों को मधुरता से सुनने और बोलने की सलाह दी जाती है। सिंगल जातकों को ईमानदारी के साथ बातचीत करने के बाद अपने दोस्तों के साथ गहरा रिश्ता बनता हुआ महसूस हो सकता है। कपल्स के लिए, योजनाएं शेयर करें और साथ में हंसी-मजाक करें ताकि तनाव कम हो। छोटे-छोटे विचारशील इशारे देखभाल दर्शाते हैं। एक मैसेज या एक फोन कॉल मायने रखता है। पारिवारिक परंपराओं का सम्मान करें और आवश्यकता पड़ने पर बड़ों को अपने फैसलों में शामिल करें। कठोर शब्दों का प्रयोग करने से बचें। धैर्य और क्षमादान से घाव जल्दी भरते हैं। इस सप्ताह प्रेम को और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलती है। छोटी-छोटी बातें साझा करें।
मिथुन राशि वालों का इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
ऑफिस में मिथुन राशि वालों को क्लियर बातचीत और योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नोट्स लें और कार्यों को पूरा करने के लिए डेडलाइन निर्धारित करें। टीम चैट छोटी-छोटी पहेलियों को सुलझाने में मदद करती हैं। अगर कोई नई परियोजना दी जाती है, तो डिटेल्स पूछें और सीखने के लिए तैयार रहें। एक साथ कई काम करने से बचें। हर एक काम को अच्छे से पूरा करें। अपनी जिज्ञासा का उपयोग उपयोगी सवाल पूछने में करें। सहकर्मियों के साथ दोस्ताना व्यवहार बनाए रखें।
मिथुन राशि वालों का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह मिथुन राशि वालों को खर्च पर ध्यान देना चाहिए और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जरूरी बिलों की एक छोटी लिस्ट बनाएं और गैर-जरूरी खरीदारी को टाल दें। अतिरिक्त काम या ट्यूशन से कमाई के छोटे अवसर मिल सकते हैं, उन पर विचार करें। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले किसी भरोसेमंद परिवार के सदस्य से सलाह लें। भुगतानों का हिसाब रखें और हर बार पैसा मिलने पर थोड़ी सेविंग्स करें। रिस्क भरी योजनाओं से बचें। एक शांत और स्टेबल योजना अधिक सुरक्षा लाती है और पैसों की चिंता कम करती है। बचत के टिप्स सीखें।
मिथुन राशि वालों का इस सप्ताह का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
मिथुन राशि वालों को व्यस्त दिनों और आराम के बीच संतुलन बनाना चाहिए। नियमित समय पर सोएं और मन को शांत करने के लिए थोड़ी देर टहलें। तनाव कम करने के लिए सांस लेने की एक्सरसाइज या मेडिटेशन करें। साबुत अनाज, दाल और मौसमी सब्जियों से बना घर का बना शाकाहारी भोजन करें। कैफीन और मीठे स्नैक्स का सेवन सीमित करें। खुद को तनाव से बचाएं। अगर आपको लगातार परेशानी महसूस हो, तो डॉक्टर से मिलें। अभी थोड़ी देखभाल करने से भविष्य में थकान नहीं होगी। सरल स्ट्रेचिंग का अभ्यास करें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
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सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
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