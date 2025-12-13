Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
मिथुन साप्ताहिक राशिफल: 14 से 20 दिसंबर तक का समय मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा?

Gemini Weekly Horoscope 14-20 December 2025 Mithun saptahik rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Dec 13, 2025 08:32 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Gemini Weekly Horoscope 14-20 December 2025, मिथुन साप्ताहिक राशिफल: इस आने वाले सप्ताह में नई जानकारी का समझदारी से इस्तेमाल करने के लिए प्रोडक्टिव रहें। ऐसी मजेदार बातचीत की उम्मीद करें, जो आपके लिए नए रास्ते खोल सके। मैसेज को प्राथमिकता दें और ज्यादा काम से बचने के लिए जवाब प्लान करें। किसी सोशल इनविटेशन से उपयोगी कॉन्टैक्ट बन सकते हैं। प्रगति को बनाए रखने के लिए सीखने के साथ-साथ छोटे-मोटे काम भी करते रहें। खर्चों पर अपनी नजर रखें। प्रोडक्टिव रहने के लिए दोपहर के समय रिचार्ज होने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें।

14 से 20 दिसंबर तक का समय मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा?

मिथुन लव लाइफ: इस हफ्ते कम्युनिकेशन ही आपकी प्रेम शक्ति रहेगी। अपने पार्टनर की पसंद जानने के लिए यादें या बातें शेयर करें और रोमांचक सवाल पूछें। अगर आप सिंगल हैं, तो ग्रुप इवेंट्स में शामिल होने के इनविटेशन स्वीकार करें, जहां आप स्वाभाविक रूप से अच्छे लोगों से मिल सकते हैं। लंबे लेक्चर देने या गलत टोन में बात करने से बचें। इसके बजाय मजाक करें। साथ में कोई छोटी-मोटी एक्टिविटी, जैसे कि कोई सिंपल स्नैक बनाना या पास के बगीचे में टहलना, आराम महसूस कराएगा। जरूरतों के बारे में ईमानदार रहें और मुस्कान बनाए रखने के लिए धैर्य से सुनें।

करियर राशिफल: इस सप्ताह अच्छे आइडिया आ सकते हैं। नोट्स बनाते रहें ताकि आप अच्छी योजनाएं न भूलें। काम के मामले में मीटिंग में अपना क्लियर सुझाव दें और फीडबैक भी मांगे। ऐसे टीममेट के साथ मिलकर काम करें, जो आपके स्किल्स को शेयर करता हो। आखिरी समय के कामों के लिए हां कहने से बचें, जो महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। अपना ईमेल ऑर्गनाइज करें और हर दिन तीन कामों को प्राथमिकता दें। सुबह एक छोटी प्लानिंग लिस्ट आपका फोकस बनाए रखेगी। एक साथ सब कुछ करने की कोशिश करने के बजाय प्रगति को स्टेबल बनाएं। छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं।

फाइनेंशियल राशिफल: पैसे के मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है लेकिन चिंता करने की नहीं। सरप्राइज से बचने के लिए रोज के छोटे-मोटे खर्चों पर नजर रखें। अगर कोई पेमेंट लेट है, तो पेमेंट करने वाले से विनम्रता से कान्टैक्ट करें और नई तारीख नोट करें। रोमांचक सेल या मैसेज के आधार पर बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें। सेविंग्स करने के लिए हर इनकम से कुछ रकम बचाने पर विचार करें। अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए एक आसान साइड काम देखें। छोटी इनकम मन की शांति और भविष्य की योजनाओं में मदद करती है और लक्ष्यों की साप्ताहिक जांच करें।

सेहत राशिफल: आपका दिमाग तेजी से काम करता है। इसलिए आराम जरूरी है। आंखों को आराम देने और गर्दन को स्ट्रेच करने के लिए छोटे ब्रेक लें। एनर्जी को स्टेबल रखने के लिए फल, सब्जियां और साबुत अनाज वाला हल्का खाना चुनें। हाइड्रेटेड रहें और दिन के आखिर में ज्यादा कैफीन के सेवन से बचें। तरोताजा होने के लिए लंच के बाद हल्की सांस लेने या थोड़ी देर टहलने की कोशिश करें। अगर नींद कम आती है, तो बेहतर नींद के लिए शांत एक्टिविटी के साथ एक आसान सोने का रूटीन सेट करें। अगर चिंता बनी रहती है तो डॉक्टर से सलाह लें।

Shrishti Chaubey

