Mithun Saptahik Rashifal: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 से 18 जुलाई तक का समय? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल
मिथुन साप्ताहिक राशिफल: यह सप्ताह सम्मान, नए संपर्क और मेहनत के अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है। करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। रिश्तों में बातचीत का तरीका अहम रहेगा और धैर्य से काम लेने पर गलतफहमियां दूर होंगी।
Gemini Weekly Horoscope 12- 18 July 2026, मिथुन साप्ताहिक राशिफल: सप्ताह की शुरुआत सम्मान और लोगों की सराहना से हो सकती है। रिश्तेदार, मित्र या परिचित आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। कारोबारियों को नए ऑर्डर, पूछताछ या क्लाइंट से संकेत मिल सकते हैं। मन फिर भी तेज दौड़ेगा। एक ओर जल्दी आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी, दूसरी ओर सोचने की जरूरत महसूस होगी। दोनों बातों को साथ लेकर चलें।
मध्य सप्ताह परिवार की गर्माहट देगा। कोई छोटा आयोजन, मेहमान या घर का माहौल मन को सुकून देगा। आप खरीदारी या बाहर जाने का प्लान छोड़कर घर में रहना पसंद कर सकते हैं। बुधवार और गुरुवार साहस बढ़ाएंगे, पर मेहनत भी बढ़ेगी। सप्ताहांत में नया दोस्त, पड़ोसियों से बेहतर संबंध या पुराने मित्र से संपर्क हो सकता है।
मिथुन राशि का लव राशिफल
रिश्ते इस सप्ताह लहरों की तरह चलेंगे। शुरुआत में आपकी वाणी असरदार रहेगी और परिवार के लोग खुलकर बात करेंगे। जीवनसाथी घरेलू मामले में मदद कर सकता है। कोई छोटी गलतफहमी हो तो इसी समय नरमी से साफ करें। आपकी बात का तरीका आपकी बात से ज्यादा असर करेगा।
बुधवार के आसपास थोड़ा ताप आ सकता है। जीवनसाथी या पार्टनर से तीखी बात बहस में बदल सकती है। थकान में जवाब देने से बचें। गुरुवार और शुक्रवार माहौल संभलेगा। बच्चों से अच्छा समाचार या उनका प्रयास आपको खुशी देगा। सप्ताहांत में पुराने दोस्त या पड़ोस की बातचीत मन को नरम करेगी। अविवाहित लोगों के लिए दोस्ती धीरे-धीरे रुचि में बदल सकती है।
मिथुन राशि का करियर राशिफल
काम और पढ़ाई के लिए शुरुआत उपयोगी रहेगी। संचार, बिक्री, पढ़ाने, काउंसलिंग, मीडिया या क्लाइंट डीलिंग से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। नए संपर्क बनेंगे। विद्यार्थी सवाल पूछें, रिवीजन करें और नोट्स व्यवस्थित रखें। निर्णय लेने में थोड़ा संकोच हो तो उसे कमजोरी न मानें। जांचना भी समझदारी है।
मध्य सप्ताह साहस देगा, पर साथ में दबाव भी रहेगा। कोई अतिरिक्त काम, छोटी यात्रा या नया लक्ष्य सामने आ सकता है। वाहन या यात्रा से जुड़ा बड़ा फैसला अभी टालना ठीक रहेगा। गुरुवार और शुक्रवार मेहनत से परिणाम आएगा। सप्ताहांत में पुराने संदेश, लंबित मेल और अगले सप्ताह की योजना साफ करें। यही तैयारी आगे मदद करेगी।
मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल
धन के मामले में शुरुआत अच्छी है। कई ओर से पैसा आ सकता है, जैसे क्लाइंट भुगतान, साइड काम या परिवार की मदद। जोखिम वाला मौका आकर्षक लग सकता है, पर उत्साह में रकम न लगाएं। कागज, शर्तें और समय-सीमा पढ़ें। सम्मान बढ़ने से कमाई के दरवाजे खुल सकते हैं।
मंगलवार संतोष देगा। जीवनसाथी खर्च संभालने में मदद कर सकता है। कोई खरीदारी टल जाए तो उसे नुकसान न मानें, वह बजट बचाएगी। मध्य सप्ताह वित्त औसत रहेगा। वाहन या बड़ी खरीद टालें। गुरुवार से पैसा मेहनत से आएगा। सप्ताहांत में छोटी-छोटी खर्च की आदत पर ध्यान दें। बाहर खाने और अचानक खरीदारी से बचें।
मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा बनी रहेगी, पर शरीर आराम भी मांगेगा। शुरुआत में आंखों पर ध्यान दें, खासकर स्क्रीन और देर रात के कारण। पानी समय पर पिएं और नींद कम न करें। सामाजिक गतिविधि से मन खुश रहेगा, लेकिन शरीर की छोटी थकान को नजरअंदाज न करें।
बुधवार और उसके आसपास यात्रा, कंधे, पाचन और बेचैनी पर ध्यान दें। जल्दी में वाहन न चलाएं। शुक्रवार और शनिवार आलस और बेचैनी साथ आ सकते हैं। बाहर का भोजन कम रखें। सादा खाना, छोटी सैर और पुराने दोस्त से शांत बातचीत मन को स्थिर करेगी।
सप्ताह की सलाह
आपकी बात में असर रहेगा, पर जल्दबाजी से असर कम हो सकता है। कम बोलें, साफ बोलें और काम पूरा करके दिखाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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