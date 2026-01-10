Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Weekly Horoscope 11-17 January 2026 Mithun Saptahik Rashifal
मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 11 से 17 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 11 से 17 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Gemini Weekly Horoscope 11-17 January 2026 Mithun saptahik rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Jan 10, 2026 10:30 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Gemini Weekly Horoscope 11-17 January 2026, मिथुन साप्ताहिक राशिफल: नए फैक्ट्स और मददगार बातचीत इस सप्ताह को आकार देंगे। आइडिया को छांटने के लिए छोटी लिस्ट बनाएं, क्लियर सवाल पूछें, और एक छोटा प्लान टेस्ट करें। तेज फीडबैक के लिए किसी भरोसेमंद दोस्त के साथ अपने आइडिया शेयर करें। शांत स्पीड बनाए रखें, जल्दी सीखें, फिर अपने लक्ष्यों की ओर स्टेबल कदमों से आगे बढ़ें। आपकी जिज्ञासा से उपयोगी आइडिया मिलेंगे। दोस्तों से बात करें और फैक्ट्स पर फोकस करें। एक क्लियर नोट या प्लान आपको जल्द ही कॉन्फिडेंस के साथ काम करने में मदद करेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मिथुन राशि के लिए 11 से 17 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

मिथुन राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल: अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करें और अपने पार्टनर की बात ध्यान से सुनें। क्लियर बातचीत और छोटे-छोटे काम आपकी इंटीमेसी को मजबूत करेंगे। सिंगल लोग स्टडी ग्रुप या दोस्ताना मुलाकातों के जरिए अच्छे लोगों से मिल सकते हैं। एक जैसी रुचि रोमांस भरा रिश्ता शुरू कर सकती है। शांति बनाए रखने के लिए घर के कामों और बड़े रिश्तेदारों की सलाह का सम्मान करें। जल्दबाजी में वादे करने से बचें। ईमानदार और स्टेबल रहें। जब आप सोच-समझकर कोई मैसेज शेयर करते हैं या मदद करते हैं, तो आप विश्वास और स्नेह बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:सूर्य का साल देगा इन 3 राशियों को लाभ ही लाभ, 2026 में मिलेगा भाग्य का साथ
ये भी पढ़ें:आज से शुरू इन 3 राशियों के अच्छे दिन, शुक्र गोचर सूर्य के नक्षत्र में

मिथुन राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल: इस सप्ताह काम पर नई तरकीबें सीखने के लिए अपने जिज्ञासु मन का इस्तेमाल करें और जब अटक जाएं तोक्लियर स्पष्ट सवाल पूछें। छोटा अभ्यास और क्लियर नोट्स आपको अपने आइडिया जल्दी याद रखने में मदद करेंगे। अपनी स्किल्स दिखाने के लिए छोटे प्रोजेक्ट्स में मदद करने की पेशकश करें, लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा वादे न करें। अपने मैनेजर को प्रगति के बारे में एक क्लियर अपडेट देना अच्छा रहेगा। फाइलों को ऑर्गनाइज रखें और ध्यान केंद्रित करने के लिए समय की लिमिट तय करें ताकि काम को आत्मविश्वास के साथ पूरा किया जा सके और हर छोटी जीत का जश्न मनाया जा सके।

मिथुन राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल: इस सप्ताह अगर आप अपने खर्चों की एक आसान लिस्ट बनाए रखते हैं तो पैसा ठीक रहेगा। जल्दबाजी में खरीदारी से बचें और कुछ भी नया खरीदने से पहले कीमतें जांच लें। किसी छोटे काम या पड़ोसी की मदद करने से थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई हो सकती है। भविष्य की योजनाओं के लिए थोड़ी सेविंग्स अलग रखें और नियमित रूप से अपने बैंक स्टेटमेंट जांचते रहें। अगर आपको सलाह चाहिए, तो किसी भरोसेमंद परिवार के सदस्य से बात करें। क्लियर रिकॉर्ड और सावधानी भरे कदम फंड को स्टेबल रखेंगे और अगले आसान कदमों की योजना बनाने में मदद करेंगे।

ये भी पढ़ें:20 जनवरी को बदलेगी शनि की चाल, इन राशियों के जीवन में होगी खुशियों की बरसात
ये भी पढ़ें:टैरो राशिफल: 11-17 जनवरी तक का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

मिथुन राशि का इस सप्ताह का हेल्थ राशिफल: इस सप्ताह छोटे ब्रेक और अच्छी नींद से अपने मन और शरीर को हेल्दी रखें। ब्लड प्रेशर में सुधार के लिए हल्की कसरत करें जैसे चलना, आसान स्ट्रेचिंग, या योग करना। पर्याप्त पानी का सेवन करें, ताजी सब्जियां और फल खाएं, और देर रात भारी मिठाइयों के सेवन से बचें। पढ़ते समय या स्क्रीन का उपयोग करते समय अक्सर आंखों को आराम दें। अपने बिजी मन को शांत करने के लिए गहरी सांस लें। अगर थका हुआ महसूस करें, तो परिवार के साथ समय बिताएं। डॉक्टर की सलाह का पालन करें। रोजाना हंसने की कोशिश करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Mithun Gemini Horoscope Weekly Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने