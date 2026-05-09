मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 10 से 16 मई तक का समय कैसा रहेगा?

Gemini Weekly Horoscope 10-16 May 2026 Mithun saptahik rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Weekly Horoscope 10-16 May 2026 Mithun Saptahik Rashifal, मिथुन साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह वह बातचीत करना आसान हो जाएगा, जिसे आप काफी समय से टाल रहे थे। यह कोई निजी चिंता, अधूरा काम, छिपा हुआ खर्चा या कोई ऐसी भावना हो सकती है, जिसे आपने अभी तक जाहिर नहीं किया है। ऊपर से आप शांत दिख सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग पर्दे के पीछे बहुत कुछ सुलझाने में लगा रहेगा। सप्ताह के मध्य में बुध की बदलती स्थिति किसी मामले को थोड़ा धुंधला या कन्फ्यूजिंग बना सकती है। जब तक आप बात को पूरी तरह समझ न लें, जवाब देने की जल्दबाजी न करें। चीजों को लिखकर नोट करें और पेमेंट, मैसेज या डेडलाइन के सबूत संभालकर रखें। सप्ताह के अंत तक कोई काम की सलाह या नोट आपको चिंताओं से बाहर निकलने में मदद करेगा। जैसे ही चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, आप बोलने या कोई कदम उठाने के लिए तैयार महसूस करेंगे।

मिथुन राशि के लिए 10 से 16 मई तक का समय कैसा रहेगा? आज का साप्ताहिक मिथुन लव राशिफल कैसा रहेगा? प्यार में इस सप्ताह शब्दों से ज्यादा रोमांस और एहसास की जरूरत है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो पार्टनर को क्लियर बता दें कि आपको सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आपकी खामोशी को वे कहीं नेगेटिव न समझ लें। इसलिए एक छोटी सी ईमानदार बात रिश्ता सुरक्षित रखेगी। सिंगल्स को अटेंशन तो मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि हर अटेंशन सुकून नहीं देता। बातचीत खत्म होने के बाद अपनी फीलिंग्स पर गौर करें। सिर्फ इसलिए किसी से न जुड़ें क्योंकि वे आपका दिमाग बिजी रखते हैं। इस सप्ताह आपको एक्साइटमेंट से ज्यादा शांति की तलाश होगी। जब आप खुद इमोशनली हेल्दी महसूस करें, तभी किसी रिश्ते को आगे बढ़ाएं।

आज का साप्ताहिक मिथुन करियर राशिफल कैसा रहेगा? अभी पर्दे के पीछे रहकर काम करना आपके लिए जरूरी है। एम्प्लॉइज को ड्राफ्ट तैयार करने, रिसर्च, सुधार या ऐसे कामों पर ध्यान देना चाहिए, जो अभी दूसरों को दिखाने के लिए तैयार नहीं हैं। जल्दबाजी न करें, थोड़ा धैर्य आपके रिजल्ट को बेहतर बनाएगा। बिजनेस करने वाले जातकों को कोई भी नई चीज लॉन्च करने से पहले अपने ऑफर्स, अकाउंट्स और प्लान को अच्छी तरह चेक कर लेना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए यह सप्ताह नोट्स मैनेज करने और रिवीजन के लिए बेहतरीन है। सप्ताह के अंत तक आप अपनी बात रखने या काम सबमिट करने की बेहतर स्थिति में होंगे।

आज का साप्ताहिक मिथुन फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा? छिपे हुए खर्चों पर एक नजर डालने की जरूरत है। सबस्क्रिप्शन, रिन्यूअल, या छोटे-मोटे ऑनलाइन खर्चे आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं। छोटे-छोटे खर्चे मिलकर तनाव पैदा कर सकते हैं। इसलिए उनकी एक लिस्ट बनाएं। घबराहट में आकर अपनी सेविंग्स खर्च न करें। इन्वेस्टमेंट्स के मामले में सलाह पर गौर करें। अगर दिमाग थका हुआ है, तो ट्रेडिंग से दूर रहें। किसी एक बेकार सबस्क्रिप्शन को कैंसल करना या रसीदें संभालना आपको मानसिक रूप से हल्का महसूस कराएगा। पैसों के मामले में दूसरों से राय लेने के बजाय खुद का एक छोटा सा रिव्यू करें।

आज का साप्ताहिक मिथुन हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा? आपके नर्वस सिस्टम को नॉर्मल से ज्यादा आराम की जरूरत है। अगर दिन खत्म होने के बाद भी दिमाग चलता रहा, तो इसका असर आपकी नींद, पैरों, कंधों या डाइजेशन पर पड़ सकता है। बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम आपको बिखरा हुआ महसूस करा सकता है। इस सप्ताह अकेले समय बिताना आपके लिए मेडिसिन की तरह काम करेगा। देर रात तक फोन चलाने से बचें और कॉल्स के बीच ब्रेक लें। टहलना या हल्का संगीत सुनना आपकी मदद करेगा। आराम करना आलस नहीं, बल्कि आपकी अगली जीत की तैयारी है। जब दिमाग शांत होगा, तो आपकी बातें और काम भी आसान हो जाएंगे।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)