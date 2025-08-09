मिथुन साप्ताहिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 10-16 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा?

Gemini Weekly Horoscope 10-16 August 2025 Mithun saptahik rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Weekly Horoscope, मिथुन साप्ताहिक राशिफल: प्रेम संबंधी समस्याओं को सुलझाएं। एक प्रोडक्टिव प्रोफेशनल जीवन का आनंद लें। स्वास्थ्य से समझौता न करें। इस सप्ताह समृद्धि बनी रहेगी।

मिथुन लव लाइफ: इस सप्ताह अहंकार को लेकर छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। आपको बहस और स्ट्रगल से बचना चाहिए, क्योंकि हर सुखद समय के साथ अलगाव का हल्का सा एहसास भी होता है। जो लोग रिलेशन को लेकर गंभीर हैं, वे अपने माता-पिता से शादी के बारे में बात कर सकते हैं। मैरिड महिलाओं को अपने जीवनसाथी के साथ बातचीत में सावधानी बरतने की जरूरत है। जिन लोगों के प्रेम जीवन में कड़वाहट रही है, वे रोमांटिक रिश्ते में पॉजिटिविटी देखेंगे। सिंगल जातकों को भी किसी नए व्यक्ति से मिलने की उम्मीद हो सकती है।

करियर राशिफल: महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम करते समय बारीकियों पर ध्यान दें। ऑफिस की पॉलिटिक्स एक बड़ा मुद्दा है, जिससे आपको निपटना पड़ सकता है। कुछ पेशेवरों का शेड्यूल बिजी रहेगा, जबकि कुछ बेहतर पैकेज के लिए नौकरी भी बदल सकते हैं। आर्किटेक्चर, आईटी, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थकेयर और एनिमेशन से जुड़े पेशेवरों को विदेश में मौके मिल सकते हैं। अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए फ्रीलांसिंग एक अच्छा विकल्प सामने आ सकता है, और जब ऐसा कोई अवसर मिले, तो उसे हाथ से जाने न दें। बिजनेसमैन भी नया व्यापार शुरू करने पर विचार कर सकते हैं।

धन राशिफल: धन का आगमन होगा। आप कोई नई संपत्ति खरीदने पर भी विचार कर सकते हैं। ऐसे मौके आएंगे, जब आपको परिवार या ऑफिस में किसी उत्सव पर खर्च करना पड़ेगा। पिछले कुछ निवेशों से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आप शेयर मार्केट में निवेश जारी रख सकते हैं लेकिन एक्सपर्ट की सलाह के साथ। आप इस सप्ताह किसी दोस्त या रिश्तेदार से जुड़े किसी आर्थिक मुद्दे को सुलझाने का भी चुनाव कर सकते हैं। व्यवसायी भी विस्तार के लिए आवश्यक धन जुटा पाएंगे।

सेहत राशिफल: कोई बड़ी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। छोटे-मोटे संक्रमण हो सकते हैं। कुछ बच्चों को वायरल बुखार, गले में खराश और पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। इस सप्ताह त्वचा और दांतों से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द हो सकता है और उन्हें मेडिकल देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। आपको भारी सामान उठाते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर शाम के समय।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com