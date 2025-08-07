मिथुन राशिफल 8 अगस्त: कोई बड़ा आर्थिक मामला नहीं आएगा सामने, पार्टनर को दें स्पेस

Gemini Horoscope Today, Aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Thu, 7 Aug 2025 09:22 PM

Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 8 अगस्त 2025: आज रिलेशनशिप में किसी भी अग्रेसिव बर्ताव से बचना चाहिए। आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी और आप धन और सेहत के मामले में भी भाग्यशाली रहेंगे।

मिथुन लव राशिफल- लव अफेयर को परेशानी से फ्री रखें और ओपन कम्युनिकेशन इसमें एक महत्वपूर्ण कारक है। पार्टनर को स्पेस दें और कभी भी अपना भरोसा सामने वाले पर नहीं थोपें। पजेसिव होने की फीलिंग रिलेशनशिप को बढ़ने में मदद नहीं करेगी, इसके बजाए लवर की फीलिंग्स को लेकर समझदार बनें। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए रोमांटिक वेकेशन या वीकेंड की प्लानिंग बनाने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। सिंगल जातक भी दिन के दूसरे हिस्से में अपने क्रश से अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं।

मिथुन करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर नई जिम्मेदारियां आपका इंतजार कर रही हैं। आपके सीनियर आप पर पूरा भरोसा करेंगे और उन्हें निराश नहीं करें। जो लोग आर्ट्स, म्यूजिक, पब्लिकेशन, लीगल, आर्किटेक्चर, कॉपी राइटिंग, एड, मूवी और एकेडमिक से जुड़े हैं, उनके पास आज आगे बढ़ने के कई मौके होंगे। कुछ नौकरी करने वाले क्लाइंट को इप्रेस करने के लिए अपनी स्किल में सुधार करने की जरूरत होगी। आप आत्मविश्वास के साथ नौकरी के लिए इंटरव्यू में भी शामिल हो सकते हैं। बिजनेसमैन कोई नया कॉन्सेप्ट लॉन्च कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। स्टूडेंट एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे।

मिथुन आर्थिक राशिफल- आज मिथुन राशि वालों के सामने कोई बड़ा आर्थिक मामला नहीं आएगा, लेकिन कुछ महिलाओं को फैमिली में संपत्ति से जुड़ी परेशानियां होंगी। आज आप किसी लीगल विवाद में जीत हासिल कर सकते हैं जिससे आर्थिक दबाव कम होगा। आप बैंक लोन समेत अटके हुए बिल चुका सकते हैं। दिन का दूसरा हिस्सा म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए अच्छा है, वहीं दोस्तों के साथ पैसों की परेशानी से भी राहत मिलेगी।

मिथुन सेहत राशिफल- आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आज आपको दर्द और तनाव से भी राहत मिलेगी। आपको अपनी लाइफस्टाइल को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है और जिम ज्वाइन करने की कोशिश करें। जिन लोगों की हड्डियों और कोहनियों में दर्द रहता है उन्हें सतर्क रहना चाहिए। बड़े-बुजुर्गों को दवाएं नहीं छोड़नी चाहिए और अपने डाइट को लेकर सतर्क रहना चाहिए। जंक फूड, ऑयली चीजें और एल्कोहल से बचें। अगर आप स्मोकिंग छोड़ने के इच्छुक हैं तो यही सही समय है।

मिथुन राशि के गुण- ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

औसत अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

किस राशि के साथ कम जमेगी: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com