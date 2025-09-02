Gemini Today Horoscope 3 September 2025 Aaj ka Mithun Rashifal future predictions मिथुन राशिफल 3 सितंबर: आज ऑफिस में आपका दिमाग करेगा तेज काम, फ्रेंड्स के साथ बातचीत करें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मिथुन राशिफल 3 सितंबर: आज ऑफिस में आपका दिमाग करेगा तेज काम, फ्रेंड्स के साथ बातचीत करें

Gemini Horoscope Today, Aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयTue, 2 Sep 2025 09:30 PM
मिथुन राशिफल 3 सितंबर: आज ऑफिस में आपका दिमाग करेगा तेज काम, फ्रेंड्स के साथ बातचीत करें

Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 3 सितंबर 2025: मिथुन राशि वालों आज आपके आइडिया तेजी से आगे बढ़ते हैं और आप सीखने के कई मौके देख सकते हैं। एक सिंपल प्लान बनाने और आजमाने के लिए एक छोटे आइडिया का चुनाव करें। फ्रेंड्स के साथ बातचीत करें और अपने नोट्स शेयर करें। दयालु बने रहें, जरूरत पड़ने पर आराम करें और आइडिया को मदद से भरे कदमों में बदलने के लिए एक स्थिर रूटीन बनाए रखें।

मिथुन लव राशिफल- बातचीत और हंसी आज प्यार में मदद करेगी। एक छोटा ईमानदार से भरा आइडिया शेयर करें और एक लाइट सवाल भी पूछ सकते हैं। हंसी लाने के लिए कोई छोटा गेम खेलें या कोई फनी मेमोरी सुनाएं। अगर सिंगल हैं, तो किसी को प्यार से हैल्लो कहें और फ्रेंडली बातचीत शुरू कर सकते हैं। अगर पार्टनरशिप में हैं, तो फिर से कनेक्ट होने के लिए एक छोटे से सरप्राइज या शॉर्ट वॉक की प्लानिंग बनाएं। स्पष्ट शब्द और आनंद से भरा समय आपके रिश्ते को मजबूत करेगा और दोनों लोगों को ब्राइट और करीब महसूस कराएगा।

मिथुन करियर राशिफल- आज आपका दिमाग तेज काम करेगा और काम में आइडिया भी तेजी से आते हैं। बेस्ट तीन आइडिया लिखें और ट्राय के लिए एक का चुनाव करें। अपना आइडिया समझाने के लिए किसी कलीग के साथ एक साफ-सुथरा नोट शेयर करें। ज्यादा काम करने से पहले एक छोटा टेस्ट या स्केच बनाएं। टास्कों को शॉर्ट और व्यवस्थित रखें ताकि दूसरे लोग उसको फॉलो कर सकें। अभी एक तुरंत स्किल सीखना बाद में हेल्प करेगा और आपको निरंतर तरक्की पर गर्व महसूस कराएगा।

मिथुन आर्थिक राशिफल- आज पैसों की स्थिति ठीक लग रही है लेकिन आज एक क्लियर लिस्ट बनाएं। स्नैक्स या ट्रांसपोर्ट जैसे छोटे खर्चों पर नजर रखें और देखें कि क्या बढ़ता है। बिना सोचे-समझे फैंसी खरीदारी से बचें। छोटी बचत करने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा पैसे से थोड़ा अलग रखें। अगर अनिश्चित हो तो किसी फ्रेंडली एडवाइजर या परिवार के सदस्य से सिंपल सलाह के लिए पूछें। अभी अच्छी प्लानिंग बनाने से बाद में चिंता कम हो सकती है और जल्द ही एक सिंपल ट्रीट के लिए जगह बन जाएगी। छोटी-छोटी बचत को सेलिब्रेट करें और डेली केयर करें।

मिथुन सेहत राशिफल- आज आपकी बॉडी और माइंड प्लेफुल आराम पसंद कर सकता है। मूड को अच्छा करने के लिए छोटी-छोटी मजेदार एक्टिविटी जैसे तेज चलना, स्ट्रेच या कोई छोटा स्पोर्ट्स ट्राई करें। पानी पिएं और एनर्जी के लिए फ्रूट्स या सिंपल खाना चुनें। थोड़ा आराम करें और एक या दो मिनट तक धीरे-धीरे सांस लें। किसी फ्रेंड के साथ हंसें या स्वीट म्यूजिक का आनंद लें। छोटी-छोटी जीतों पर मुस्कुराएं और पर्याप्त नींद लें।

मिथुन राशि के गुण-

ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

औसत अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

किस राशि के साथ कम जमेगी: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Gemini Gemini Horoscope Mithun
