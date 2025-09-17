मिथुन राशिफल 18 सितंबर: आज होगा धन का आगमन, हल्के में न लें सेहत के मामले

Gemini Horoscope Today, Aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today, आज का मिथुन राशिफल 18 सितंबर 2025: मिथुन राशि वालों आज रोमांस के लिहाज से आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आपको अपनी नौकरी में ग्रोथ के मौके भी नजर आएंगे। धन आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन सेहत पर आज खास ध्यान देने की जरूरत हो सकती है।

मिथुन लव राशिफल- मिथुन राशि वालों आज आपका एटीट्यूड महत्वपूर्ण रहने वाला है और आपको यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आप अतीत में नहीं जाएं जो लवर को परेशान कर सकता है। आपको आज एक धैर्यवान श्रोता भी बनना चाहिए, क्योंकि लवर की लाइफ में छोटी-मोटी परेशानियां रहने वाली हैं जिन्हें वह शेयर करना पसंद करेगा। लाइफ में महत्वपूर्ण फैसला लेते समय व्यक्ति और राय को महत्व दें। कुछ लव अफेयर में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप हो सकता है, जिसे भविष्य में होने वाले एक्सीडेंट से बचने के लिए कंट्रोल करने की जरूरत है।

मिथुन करियर राशिफल- कुछ नए टास्क ऑफिशियल शेड्यूल को टाइट रखेंगे। जो लोग आईटी, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और एनीमेशन में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें विदेश में मौके नजर देंगे। आज नई जॉब पर विचार करें, जबकि कुछ महिलाओं को आय में वृद्धि या प्रमोशन मिले सकता है। स्टूडेंट एग्जाम पास करके खुश होंगे और नौकरी चाहने वालों के लिए इंटरव्यू की लाइन लगेगी। बिजनेसमैन को निवेश के लिए नए स्रोत मिलेंगे, लेकिन आखिरी फैसला लेने से पहले भविष्य की उम्मीदों पर विचार करना चाहिए।

मिथुन आर्थिक राशिफल- आज धन का आगमन होगा। आज धन की कोई कमी नहीं होगी और इससे आपको शेयर मार्केट में निवेश करने में मदद मिलेगी। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने पर भी गंभीरता से विचार कर सकते हैं। आप ज्वैलरी या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की प्लानिंग पर आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, वे नई पार्टनरशिप डील पर साइन करेंगे और जैसे-जैसे धन का फ्लो होगा, नए क्षेत्रों में विस्तार आसान हो जाएगा। आज आप किसी रिश्तेदार या फ्रेंड से जुड़ा आर्थिक संकट भी सुलझा सकते हैं।

मिथुन सेहत राशिफल- आज आपको सेहत से जुड़े मामलों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों को सांस से जुड़ी परेशानी है उन्हें हिल स्टेशनों की यात्रा करने से बचना चाहिए। उचित डाइट लें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। कुछ बड़े-बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द की शिकायत होगी। बच्चों को वायरल फीवर या गले में दर्द हो सकता है। पैरों और आंखों से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं, जैसे जोड़ों का दर्द, लेकिन ये सीरियस नहीं हैं।

मिथुन राशि के गुण- ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

औसत अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

किस राशि के साथ कम जमेगी: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com