Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Today Horoscope 15 October 2025 aaj ka mithun rashi rashifal Future predictions

मिथुन राशिफल 15 अक्टूबर: आज जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी लेने से बचें, प्यार में खुल सकते हैं नए रास्ते

संक्षेप: Gemini Horoscope Today, Aaj ka mithun rashi rashifal: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Tue, 14 Oct 2025 09:10 PM
Gemini Horoscope Today, आज का मिथुन राशिफल 15 अक्टूबर 2025: आज मिथुन राशि वालों के लिए आपकी जिज्ञासा सिंपल प्रॉब्लम को सुलझाने में मददगार साबित होगी। आइडिया को रिफाइन करने के लिए किसी फ्रेंड या कलीग से बातचीत करें। नोट्स बनाएं और एक-एक करके कोशिश करें। जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी लेने से बचें और कामों को व्यवस्थित रखें। दिन के अंत में आप ज्यादा आत्मविश्वास, शांति और कृतज्ञता महसूस करेंगे।

मिथुन लव राशिफल- मिथुन राशि वालों आज प्यार में अच्छी बातचीत से नए रास्ते खुल सकते हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कोई हल्का-फुल्का जोक या कोई प्यारा सा नोट बांटें। कपल को एक शॉर्ट और फन एक्टिविटी की प्लानिंग बनानी चाहिए जो हंसी और सुकून लाए। अगर आप अविवाहित हैं, तो किसी ग्रुप इवेंट में शामिल हों और बिना किसी बात को बढ़ाए फ्रेंडली बर्ताव करें। गॉसिप से बचें और फीलिंग्स की तुलना धैर्य से करें। आज अपने फैमिली वैल्यू को याद रखें और अपने फैसलों में बड़ों का सम्मान करें।

ये भी पढ़ें:मेष राशिफल 15 अक्टूबर: अपने गुस्से पर रखें काबू और हड़बड़ी में खर्च करने से बचें

मिथुन करियर राशिफल- आज मिथुन राशि वालों को वर्कडे सीखने के मौके देता है। सिंपल सवाल पूछें और छोटे नोट्स बनाएं। एक छोटा सा आइडिया टीम के काम में मददगार हो सकता है, इसलिए इसे शांति से शेयर करें। एक साथ कई काम करने से बचें। एक क्लियर स्टेप को प्राथमिकता दें और उसे अच्छी तरह पूरा करें। अगर आपको हेल्प की जरूरत हो, तो किसी धैर्य रखने वाले कलीग से पूछें। विनम्र और व्यवस्थित रहें और यह छोटे-छोटे स्टेप मैनेजरों को आपकी दृढ़ क्षमता और भविष्य की संभावनाओं का एहसास कराएंगे।

मिथुन आर्थिक राशिफल- आज आपको सोच-समझकर चुनाव करने पर पैसा स्थिर रहता है। अजनबियों से मिलने वाली जल्दबाजी की सलाह पर ध्यान नहीं दें। किसी भी नई शॉपिंग के लिए एक सिंपल प्लान बनाएं और फैसला लेने से पहले एक दिन इंतजार करें। अचानक लगने वाले टैक्स से बचने के लिए बिलों और छोटे-छोटे सब्सक्रिप्शन को चेक करें। अगर आप शेयरिंग खर्च का प्लान बना रहे हैं, तो क्लियर नोट्स लिखें और भूमिकाओं पर सहमति बनाएं। डेली इनकम में से थोड़ी-थोड़ी बचत करें। थोड़ी-सी सावधानी से आर्थिक स्थिति शांत और स्पष्ट रहेगी। अगर आपको किसी ऑप्शन को लेकर कंफ्यूजन हो, तो फैमिली से राय लें।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 15 अक्टूबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

मिथुन सेहत राशिफल- आज मिथुन राशि वालों को थोड़ी-थोड़ी और रेगुलर केयर से हेल्थ अच्छी रहती है। थोड़ी देर टहलें और बार-बार पानी पिएं। मौसमी फलों और साधारण अनाजों के साथ लाइट वेजिटेरियन खाना खाएं। देर रात तक हैवी काम करने से बचें और रेगुलर नींद लें। अपनी आंखों को स्क्रीन से थोड़ी देर आराम दें और अपनी पीठ को धीरे से स्ट्रेच करें। अगर आप स्ट्रेस महसूस करते हैं, तो धीरे-धीरे सांसें लें और थोड़ा शांत ब्रेक लें। ये आदतें पूरे दिन बॉडी और मन को शांत रखेंगी।

मिथुन राशि के गुण-

ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुड़वा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

औसत अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

किस राशि के साथ कम जमेगी: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
