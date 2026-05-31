मिथुन मासिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-30 जून तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Gemini Horoscope Monthly, Mithun Rashi Rashifal: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना…
Gemini Monthly Horoscope, मिथुन राशिफल: मिथुन राशि के लोगों के लिए यह महीना थोड़ा व्यस्त रह सकता है। एक काम खत्म होगा तो दूसरा सामने आ जाएगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि मेहनत बेकार जाती नहीं दिख रही। जिन लोगों का कोई काम कई दिनों से अटका पड़ा है, उसमें भी हलचल देखने को मिल सकती है। घर के लोग भी इस दौरान आपका साथ देते नजर आएंगे। महीने के आखिर तक राहत महसूस हो सकती है।
मिथुन राशि का लव राशिफल
रिश्तों के मामले में यह महीना ठीक कहा जा सकता है। अगर पिछले कुछ दिनों से साथी से कम बात हो रही थी तो अब बातचीत बढ़ सकती है। कई बार छोटी-छोटी बातों को लेकर मन खराब हो जाता है, लेकिन इस माह उन्हें ज्यादा तूल न देना ही बेहतर रहेगा। जो लोग अभी सिंगल हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से जान-पहचान बढ़ सकती है। फिलहाल चीजों को समय देना बेहतर रहेगा। प्रेमी के साथ समय व्यतीत करने से आपकी लव लाइफ सुखमय हो जाएगी।
मिथुन राशि का करियर राशिफल
ऑफिस में काम का दबाव बना रह सकता है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे-धीरे सब सामान्य हो जाएगा। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें जल्दबाजी से बचना चाहिए। कारोबार करने वालों के लिए महीना ठीक है। पुराने संपर्क फायदा दिला सकते हैं। इस माह काम को लेकर लापरवाही न ही करेंगे तो अच्छा रहेगा।
मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों को लेकर स्थिति सामान्य रह सकती है। कमाई और खर्च दोनों साथ-साथ चलेंगे। घर की जरूरतों पर खर्च होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर कहीं पैसा अटका हुआ है तो उससे जुड़ी कोई खबर मिल सकती है। इस समय फिजूल खर्च से बचना ही समझदारी होगी। इस माह में निवेश भी सोच-समझकर ही करें। निवेश करने से पहले किसी सलाहकार से सलाह भी ले सकते हैं।
मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत को लेकर बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। बस अपनी दिनचर्या बिगड़ने न दें। देर रात तक जागना और समय पर खाना न खाना परेशानी बढ़ा सकता है। थकान महसूस हो तो थोड़ा आराम भी कर लें। शरीर को जितना आराम मिलेगा, उतना बेहतर महसूस करेंगे।
सलाह
हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। इस माह कई जगह धैर्य आपके काम आ सकता है। अपने काम से काम रखें और बेवजह की बातों में पड़ने से बचें। धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे तो चीजें अपने आप आसान होती चली जाएंगी।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि