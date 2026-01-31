Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Monthly Horoscope February 2026: Mithun Rashi Masik Rashifal (1-28 February)
मिथुन मासिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-28 फरवरी तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

मिथुन मासिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-28 फरवरी तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Gemini Horoscope Monthly, Mithun Rashi Rashifal: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना…

Jan 31, 2026 08:44 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Gemini Monthly Horoscope, मिथुन राशिफल: फरवरी का महीना मिथुन राशि वालों के लिए नए विचारों, तेज सोच और सीखने के मौके लेकर आ रहा है। इस महीने आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव रहेगा और आप नई चीजें जानने-समझने में दिलचस्पी लेंगे। नए लोगों से मिलने और छोटी यात्राओं के योग बन सकते हैं, जो आगे चलकर आपके लिए काम के साबित होंगे।हालांकि इस महीने सबसे जरूरी बात यह रहेगी कि आप खुद को बहुत ज्यादा चीजों में न उलझाएं। एक समय पर एक ही काम पर ध्यान देना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। रोज़ के कामों से जुड़े छोटे नोट्स बनाना और चीज़ों को लिखकर रखना आपको व्यवस्थित और फोकस्ड रखेगा। छोटे लेकिन समझदारी भरे फैसले आने वाले हफ्तों में अच्छी प्रगति दिला सकते हैं। मिथुन राशि के लोग इस महीने ज्यादा मिलनसार और बातूनी महसूस करेंगे। नए आइडियाज का इस्तेमाल आप घर और काम, दोनों जगह सुधार के लिए कर सकते हैं। मददगार लोगों से बातचीत करें और अगर मौका मिले तो छोटी दूरी की यात्राएं भी करें। बस ध्यान रखें कि किसी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने पर फोकस बनाए रखें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मिथुन राशि लव राशिफल- प्रेम जीवन में इस महीने बातचीत और छोटी-छोटी समझदारी भरी कोशिशें असर दिखाएंगी। दोस्ताना अंदाज और सच्ची बातें रिश्तों को आगे बढ़ाएंगी। अगर आप सिंगल हैं, तो हल्की-फुल्की बातचीत, साधारण इनविटेशन और साफ मैसेज के ज़रिए किसी खास से जुड़ाव बन सकता है। दिखावे या जल्दी करने की जरूरत नहीं है, धीरे-धीरे चीजें अपने आप आगे बढ़ेंगी। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय साथ में हल्की-फुल्की योजनाएं बनाने और एक-दूसरे की छोटी-छोटी इच्छाओं को सुनने का है। भावनाओं को लेकर जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। रोज़मर्रा में प्यार, सम्मान और केयर दिखाना इस महीने रिश्ते को मजबूत करेगा।

मिथुन राशि करियर राशिफल- कामकाज के मामले में फरवरी का महीना नए और आसान तरीकों को अपनाने का है। आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज आएंगे, जिनसे काम जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा हो सकता है। इन आइडियाज को टीम के साथ शेयर करें और काम से जुड़े छोटे-छोटे प्लान बनाकर आगे बढ़ें। काम की चीज़ों को लिखकर रखना और साफ नोट्स बनाना आपको उलझन से बचाएगा। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो इस महीने कोई छोटा कोर्स या क्लास जॉइन करना फायदेमंद हो सकता है। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो अपना रिज्यूमे अपडेट करें और पुराने या नए कॉन्टैक्ट्स से संपर्क करें। बहुत लंबी लिस्ट बनाने की बजाय छोटे-छोटे टास्क तय करें और रोज़ का एक छोटा लक्ष्य पूरा करने की कोशिश करें। इससे काम में गति भी बनी रहेगी और मन भी शांत रहेगा। बीच-बीच में छोटे ब्रेक लेना भी जरूरी होगा।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना रहेगा सबसे खास, 4 ग्रह करेंगे गोचर

मिथुन राशि आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में यह महीना थोड़ा एक्टिव रह सकता है। छोटे-मोटे कामों या साइड टास्क से कमाई के मौके मिल सकते हैं। जरूरी होगा कि आप अपनी आमदनी और खर्च दोनों का सही रिकॉर्ड रखें। हर महीने की तरह इस बार भी थोड़ी-सी रकम बचत के लिए अलग रखने की कोशिश करें। बिना पूरी जानकारी लिए किसी निवेश या स्कीम में पैसा लगाने से बचें। अगर आप कुछ बेच रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं, तो कीमतें साफ रखें और सामने वाले से खुलकर बात करें। अतिरिक्त कमाई के लिए छोटे लेकिन भरोसेमंद रास्ते ढूंढ सकते हैं, जैसे- ट्यूशन पढ़ाना, कोई क्राफ्ट या ऑनलाइन काम, या छोटा फ्रीलांस प्रोजेक्ट। धीरे-धीरे और स्थिर तरीके से बढ़ाई गई आमदनी आपको ज्यादा सुरक्षित महसूस कराएगी।

ये भी पढ़ें:मेष मासिक राशिफल: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 28 फरवरी तक का समय?

मिथुन राशि स्वास्थ्य राशिफल- इस महीने आपकी ऊर्जा ठीक रहेगी, बस जरूरी होगा कि आप अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें। नींद पूरी लें, पानी ज्यादा पिएं और खाने में हल्का-फुल्का और ताज़ा भोजन शामिल करें। फल और सब्ज़ियों को अपने खाने में जगह दें। रोज टहलना, हल्की एक्सरसाइज या थोड़ा योग आपके शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। अगर बेचैनी या तनाव महसूस हो, तो कुछ मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। अगर किसी तरह का दर्द या चिंता बढ़ती लगे, तो किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति या डॉक्टर से बात करने में हिचकिचाएं नहीं। आराम, साफ दिनचर्या और खुद के प्रति थोड़ी नरमी आपको बेहतर नींद, साफ सोच और अच्छे दिनों की ओर ले जाएगी।

ये भी पढ़ें:वृषभ मासिक राशिफल: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-28 फरवरी तक का समय?

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Gemini Gemini Horoscope Mithun अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने