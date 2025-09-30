मिथुन मासिक राशिफल: 1-31 अक्टूबर तक का समय मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Gemini Horoscope Monthly, mithun rashi rashifal 1-31 October 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। इस महीने मिथुन राशि वाले इनकम पर नजर रखें और नोट करें कि कौन से बिल जल्द आने वाले हैं।

Gemini Monthly Horoscope October, मिथुन मासिक राशिफल 1-31 अक्टूबर 2025: मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना ब्राइट आइडिया और मदद से भरे कॉन्टेक्ट लेकर आता है। प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए क्लियर नोट्स और मैसेज रखें। छोटे-छोटे ब्रेक के साथ काम को संतुलित करें। फ्रेंड्स काम के हिंट्स देते हैं। छोटे-छोटे रूटीन डेली लाइफ को बेहतर बनाती है। सोच-समझकर किए गए ऑप्शन से लगातार जीत मिलती है और महीने के अंत तक फैमिली में शांति के पल आते हैं।

मिथुन मासिक लव राशिफल- गर्मजोशी भरा दिल और ब्राइट बातचीत लव लाइफ का प्रतीक है। सिंगल व्यक्ति किसी लर्निंग ग्रुप, क्लास या फ्रेंडली इवेंट के दौरान किसी से मिल सकते हैं। कपल के लिए खुशी को जीवित रखने के लिए विचारों से भरा नोट्स और छोटी सैर जैसे छोटे सरप्राइज शेयर करें। जरूरतों के बारे में क्लियर बोलें और अपने पार्टनर की उम्मीदों को सुनें। तीखे शब्दों के प्रयोग से बचें, इसके बजाए कोमल शब्दों का इस्तेमाल करें।

मिथुन मासिक करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर आइडिया तेजी से प्रवाहित होते हैं, भूलने की बीमारी से बचने के लिए नोट्स रखें। टीम मेंबर्स के साथ क्लियर प्लानिंग शेयर करें और सिंपल फीडबैक लें। जब आप छोटे प्रोजेक्ट पर फोकस करते हैं तो छोटे प्रोजेक्ट जल्दी पूरी हो जाती हैं। एक साथ बहुत सारे काम हाथ में लेने से बचें। अगर आप नई भूमिका चाहते हैं, तो स्किल की एक क्लियर लिस्ट तैयार करें और किसी कलीग से मार्गदर्शन लें।

मिथुन मासिक आर्थिक राशिफल- मिथुन राशि वालों अक्टूबर महीने में आपकी छोटी जीत या नए ऑफर से धन शिफ्ट हो सकती है। इनकम पर नजर रखें और नोट करें कि कौन से बिल जल्द आने वाले हैं। अभी रिस्क भरे निवेश से बचें और उधार देने से पहले स्पष्ट जानकारी लें। अगर एक्स्ट्रा काम सामने आता है, तो छोटी-छोटी कमाई जुड़ जाती है। किसी भी बोनस या गिफ्ट का एक हिस्सा बचाएं और आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें जो रोमांचक लेकिन बेकार की लगती है। सावधानीपूर्वक उठाए गए कदम महीने के अंत तक आर्थिक स्थिति को शांत कर सकते हैं।

मिथुन मासिक सेहत राशिफल- अक्टूबर महीने में मिथुन राशि वालों आपकी एनर्जी अलग-अलग रहने वाली है, जब आप उदास महसूस करें तो आराम करें। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और लाइट खाने से भरी एक संतुलित थाली रखें। रात के समय ज्यादा ऑयली खाना और भारी स्नैक्स खाने से बचना चाहिए। शॉर्ट वॉक, साधारण स्ट्रेच या बुनियादी योग जैसी लाइट एक्सरसाइज करें। पढ़ाई या काम करते समय आंखों और माइंड को आराम देने के लिए ब्रेक लें।

मिथुन राशि के गुण- ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुड़वा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

औसत अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

किस राशि के साथ कम जमेगी: कन्या, मीन

