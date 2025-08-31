मिथुन मासिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-30 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Gemini Horoscope Monthly, mithun rashi rashifal 1-31 August 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वालों के दिमाह में इस माह नए आइडिया आएंगे। माह के अंत तक आप खुद पर गर्व करेंगे।

Gemini Monthly Horoscope, मिथुन राशिफल सितंबर 2025: मिथुन राशि वालों के दिमाह में इस माह नए आइडिया आएंगे। आपको प्रोजेक्ट का चयन सोच-समझकर करना है। एनर्जी के साथ काम करें और प्लान दोस्तों के साथ शेयर करें। सफलता प्राप्त करने पर ध्यान दें। इस माह मिथुन राशि वालों को किसी एक आइडिया पर काम करना चाहिए और उस काम को पूरा भी करना चाहिए। सप्ताह के हिसाब से अपना प्लान बनाएं और किसी विश्वसनीय दोस्त के साथ प्लान शेयर करें। सफलता धीरे-धीरे मिलेगी। सोशल मदद काम आएगी। नए विकल्पों पर विचार कम ही करें। सितंबर माह के अंत तक आप खुद पर गर्व करेंगे।

लव राशिफल- प्रेमी के साथ खुलकर बात करें और अपना प्रेम दिखाएं। अगर सिंगल हैं तो दोस्तों के साथ किसी इवेंट में जाएं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो छोट-छोटे प्लान बनाएं और पार्टनर की जरुरतों को सुनें। अचानक कोई बदलाव न करें और प्रेमी की वफादारी का टेस्ट न लें। प्रेमी का विश्वास जीतने के लिए छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। प्रेमी को अच्छे संदेश भेजें। प्रेमी के साथ अच्छी यादें बुनें।

करियर राशिफल- करियर के लिहास से सितंबर का महीना आपके लिए शुभ रह सकता है। कोई एक प्रोजेक्ट चुनें और एक डेली चेकलिस्ट बनाएं। टीम के साथियों के साथ अपडेट शेयर करते रहें और जरुरत पड़ने पर सलाह भी ले लें। बहुत सारे कार्य एक साथ न करें। जो काम आपको आगे बढ़ाएगा उसी काम को करें। कोई स्किल सीख सकते हैं, जिससे आपको काम पर मदद मिले और आपका आत्मविश्वास भी बढ़े। मीटिंग कम करें और परिणाम पर ध्यान दें। माह के अंत में कार्य पूरा करने पर आपके लिए करियर में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे।

आर्थिक राशिफल- इस माह खर्चों पर नजर रखएं और सेविंग गोल बनाकर चलें। सप्ताह के हिसाब से खर्चों का प्लान बनाएं। कोई अतिरिक्त विकल्प अगर धन कमाने के लिए मिल रहा है तो पहले सारी जानकारियां अच्छे से देख लें। रिस्क न लें और महंगी चीजें न खरीदें। जो आइटम उपयोग में नहीं हो रहे हैं उन्हें बेच दें या कोई कार्य करें जिससे धन लाभ हो।

स्वास्थ्य राशिफल- इस माह रूटीन में रहने से आप स्वस्थ रहेंगे। पूरी नींद लें और काम के बीच-बीच में ब्रेक लेते रहें। सुबह के समय या खाने के बाद सैर पर जाएं। पानी का सेवन भरपूर मात्रा में करें और बैलेंस डाइट लें जिससे आप में एनर्जी रहे। अगर आपका दिमाग एक समय में कई जगह भाग रहा है तो एक पेपर पेन लें और टास्क को नोट कर लें। एक समय में एक ही कार्य करें। सप्ताह में एक दिन मनोरंजन के लिए भी निकालें। इससे आपका मन शांत होगा और आप स्वस्थ रहेंगे।

मिथुन राशि के गुण- ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

