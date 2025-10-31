Hindustan Hindi News
Gemini monthly Horoscope 1 to 30 November 2025 masik Mithun Rashi ka Rashifal future prediction
मिथुन मासिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-30 नवंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Gemini Horoscope Monthly, mithun rashi rashifal 1-30 November 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वालों को इस महीने कुछ नई चीजें सीखने का मौका भी मिलेगा। 

Fri, 31 Oct 2025 09:12 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Gemini Monthly Horoscope, मिथुन राशिफल नवंबर 2025: इस महीने कुछ नई चीजें सीखने का मौका भी मिलेगा। अपने शब्द साफ रखें, दूसरों से प्यार से बात करें और दोस्तों व परिवार के साथ अपने विचार शेयर करते रहें। मिथुन राशि वाले इस महीने थोड़े व्यस्त रहेंगे। छोटी यात्राएं, बातें और नए लोगों से मिलने-जुलने के मौके मिलेंगे। थोड़ा समय अपने लिए भी निकालें ताकि मन शांत रहे। साफ सोच और ईमानदार बातें आपके काम और घर दोनों जगह फायदा देंगी। छोटे-छोटे कदमों में भरोसा रखें और हर दिन की छोटी खुशियों को महसूस करें।

लव राशिफल: इस महीने बातचीत से प्यार बढ़ेगा। अपने पार्टनर से प्यार से बात करें और ध्यान से सुनें। अविवाहित लोग किसी दोस्त या साथी के जरिए रोमांस की शुरुआत महसूस कर सकते हैं, खासकर अगर साथ में कुछ नया सीख रहे हों या घूमने गए हों। कपल्स को चाहिए कि वे एक-दूसरे के लिए समय निकालें, छोटी आउटिंग करें और साथ में हंसी-मजाक वाले पल बिताएं। परिवार की भावनाओं की इज्जत करें और छोटे-छोटे गिफ्ट या फूल देकर अपने पार्टनर को खुश करें।

करियर राशिफल: इस महीने आप थोड़ा व्यस्त रहेंगे। कई छोटे-छोटे टास्क, मीटिंग्स और बातचीतें होंगी। अपनी बात साफ और सटीक ढंग से रखें, लेकिन प्लान को ज्यादा जटिल न बनाएं। टीमवर्क पर ध्यान दें, दूसरों की मदद करें और जब जरूरत हो तो आगे बढ़कर साथ दें। एक वक्त पर एक ही प्रोजेक्ट पर फोकस करें ताकि कन्फ्यूजन न हो और काम सही ढंग से पूरा हो। अगर आप शांत और संगठित रहेंगे तो बॉस और साथी दोनों आपकी तारीफ करेंगे। एक क्लियर टू-डू लिस्ट बनाकर चलें।

आर्थिक राशिफल: इस महीने खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। खासकर छोटी यात्राओं या दोस्तों के साथ घूमने-फिरने में। इसलिए थोड़ा सोच-समझकर खर्च करें। पहले बचत करें, फिर शौक पूरे करें। किसी अनजान या कम जान-पहचान वाले को पैसे उधार न दें और किसी ट्रिप या इवेंट में पैसा लगाने से पहले डिटेल्स चेक कर लें। हर हफ्ते थोड़ी-थोड़ी सेविंग करते रहें ताकि मन में स्थिरता बनी रहे। बड़े खर्चों पर परिवार से सलाह लेना बेहतर रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: दिन व्यस्त रहेंगे, इसलिए जरूरी है कि आप बीच-बीच में थोड़ा आराम करें और देर रात तक जागने से बचें। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज जैसे टहलना, स्ट्रेचिंग या छोटी योगासन करें ताकि शरीर में जकड़न न हो। अपनी आवाज का ध्यान रखें। धीरे बोलें और गुनगुना पानी पिएं। खाना समय पर खाएं और हल्का, हेल्दी शाकाहारी भोजन लें ताकि एनर्जी बनी रहे। रास्ते में हों तो छोटे-छोटे स्नैक्स साथ रखें ताकि कमजोरी महसूस न हो।

मिथुन राशि के गुण-

ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

