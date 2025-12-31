Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Monthly Horoscope 1-31 January 2026 Mithun Rashifal Masik
मिथुन मासिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 1 से 31 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

मिथुन मासिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 1 से 31 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Gemini Monthly Horoscope 1-31 January 2026 Mithun rashifal: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Dec 31, 2025 10:30 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Gemini Monthly Horoscope 1-31 January 2026 Mithun Rashifal, मिथुन मासिक राशिफल: इस महीने जनवरी में मिथुन राशि वाले मजेदार बातचीत और सीखने का आनंद लेंगे। नए कॉन्टैक्ट्स प्रोजेक्ट्स के लिए मददगार आइडिया लाएंगे। एक समय में एक ही प्लान पर ध्यान केंद्रित रखें। छोटे-छोटे काम पूरे करें और हर जीत का जश्न मनाएं। अच्छी तरह आराम करें, पानी पिएं, और लगातार एनर्जी बनाए रखने के लिए रोजाना अच्छी आदतें अपनाएं। इस जनवरी के महीने में मिथुन राशि वालों को चंचल एनर्जी का एहसास होगा। आप तेजी से सीखेंगे, मददगार लोगों से मिलेंगे, आइडिया शेयर करेंगे, और लगातार ध्यान और खुशी से एक छोटे से शौक को तरक्की में बदलेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मिथुन राशि के लिए 1 से 31 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

मिथुन राशि का जनवरी का लव राशिफल: जनवरी का ये महीना रोमांस, दोस्ताना एनर्जी, डेटिंग और दोस्ती को मजेदार बनाएगी। सिंगल मिथुन राशि वाले किसी क्लास या ऑनलाइन ग्रुप में किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं, जो उनके शौक और मजाक शेयर करता हो। कपल्स के लिए, मजेदार बातचीत और साथ में घूमने-फिरने से नई मुस्कान आएगी। देखभाल दिखाने के लिए सुनते रहें और धीरे-धीरे सवाल पूछें। बड़े वादों के बारे में जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें।

ये भी पढ़ें:1 जनवरी को इन राशियों का जीवन राजा के समान, सूर्य, बुध, शुक्र गोचर से होगा लाभ
ये भी पढ़ें:कन्या राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा, पढ़ें लव राशिफल

मिथुन राशि का जनवरी का करियर राशिफल: इस महीने काम पर आपकी तेज सोच मददगार साबित होगी। मीटिंग्स में आइडिया आसानी से आएंगे, और टीम के साथियों को आपके मददगार सुझाव पसंद आएंगे। नोट्स मैनेज करने के लिए समय निकालें और अच्छे आइडिया को क्लियर प्लान में बदलें। एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू न करें। दूसरा शुरू करने से पहले एक पूरा करें। एक छोटा कोर्स सीखना या किसी ग्रुप में शामिल होना उपयोगी स्किल्स बनाने में मदद करता है। मैनेजरों पर एक मजबूत छाप छोड़ने के लिए दोस्ताना स्वभाव रखें, विनम्र रहें और लगातार फॉलो-अप दिखाएं। इसके साथ ही अच्छी प्रतिक्रिया मांगें।

मिथुन राशि का जनवरी का फाइनेंशियल राशिफल: अगर आप प्रैक्टिकल रहते हैं और प्लान बनाते हैं तो पैसे के मामले में आइडिया पॉजिटिव नजर आते हैं। हर हफ्ते छोटी बचत समय के साथ तेजी से बढ़ती है। बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें और बिल्स ध्यान से पढ़ें। अगर थोड़ा अतिरिक्त पैसा कमाने का मौका मिले, तो डिटेल्स चेक करने के बाद इसे आजमाएं। बड़े फैसले लेने से पहले किसी भरोसेमंद परिवार के सदस्य के साथ पैसे के बारे में बात करें।

ये भी पढ़ें:1 जनवरी को मेष राशि से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
ये भी पढ़ें:सिंह राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा, पढ़ें लव राशिफल

मिथुन राशि का जनवरी का सेहत राशिफल: इस महीने हल्की एक्टिविटी और नियमित आराम से आपके स्वास्थ्य को फायदा होगा। मांसपेशियों को एक्टिव रखने के लिए टहलें, स्ट्रेचिंग करें और हल्के-फुल्के गेम्स खेलें। नियमित समय पर सोएं और देर रात भारी स्नैक्स खाने से बचें। बार-बार पानी पिएं और फल और सब्जियों के साथ सादा शाकाहारी भोजन चुनें। छोटे सांस लेने के व्यायाम और शांत शौक तनाव कम करते हैं।

ये भी पढ़ें:2026 में इन बर्थ डेट वालों की होगी चांदी ही चांदी, सूर्य का साल चमकाएगा भाग्य
ये भी पढ़ें:2026 में ये 3 राशियां रहेंगी मालामाल, 5 राजयोग बनने से होगा फायदा ही फायदा

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Gemini Horoscope Mithun Rashifal 2026
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने