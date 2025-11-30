Hindustan Hindi News
मिथुन मासिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 1-31 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा?

मिथुन मासिक राशिफल: मिथुन राशि के लिए 1-31 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Gemini Monthly Horoscope 1-31 December 2025 Mithun rashifal: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Sun, 30 Nov 2025 10:05 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Gemini Monthly Horoscope 1-31 December 2025, मिथुन मासिक राशिफल: दिसंबर का महीना मिथुन राशि वालों को क्लियर सोच और मददगार बातचीत का मौका देगा। सीखने के छोटे-छोटे स्टेप्स, आइडिया शेयर करने और आसान प्लान पर फोकस करें। दोस्त काम के कॉन्टैक्ट दे सकते हैं। काम पर, लगातार चॉइस से छोटे फायदे होते हैं। इनकम का कुछ हिस्सा बचाएं, हेल्थ रूटीन बनाए रखें, और घर में शांति लाने के लिए बड़ों का सम्मान करें।

मिथुन राशि के लिए 1-31 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा?

इस महीने मिथुन लव राशिफल: दिसंबर के महीने में सिंगल लोग ग्रुप, क्लास या दोस्ताना चैट के जरिए नए लोगों से मिल सकते हैं। क्लियर बोलें और ईमानदारी से दिलचस्पी दिखाएं। कपल्स के लिए, प्यार भरी बातचीत और देखभाल के छोटे-छोटे काम रिश्ते को मजबूत करते हैं। आइडिया शेयर करें, सादा खाना बनाएं। साथ में परिवार के रीति-रिवाजों में शामिल हों। ऐसे चिढ़ाने वाले शब्दों से बचें, जिनसे चोट लग सकती है। अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें। अगर कोई छोटी सी असहमति हो, तो पहले सुनें और फिर समझाएं। इस महीने सब्र, शुक्रिया और लगातार ध्यान रखने से रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। भरोसा और खुशी का एहसास होगा।

इस महीने मिथुन करियर राशिफल: दिसंबर के महीने में यह महीना सीखने, बातचीत और छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा है। दोस्ताना बातचीत करें, मीटिंग में जाएं, नोट्स लें, और प्रैक्टिकल आइडिया बताएं। अगर नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, तो फैसला करने से पहले ध्यान से रिसर्च करें। छोटे कोर्स करने या पढ़ने से मदद मिलेगी। भरोसेमंद टीममेट्स के साथ मिलकर काम करें और ऑर्गनाइज़्ड काम दिखाएं। गॉसिप और जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचें। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। बड़े कामों को स्टेप्स में बांटें, रोजाना छोटे हिस्से पूरे करें। महीने के आखिर तक, अगर आप रोजाना शांत रहकर ध्यान देंगे तो आपको छोटे-मोटे फायदे या तारीफ मिल सकती है।

इस महीने मिथुन फाइनेंशियल राशिफल: दिसंबर के महीने में धन के मैटर में सोच-समझकर कदम उठाएं। बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें और हर सप्ताह एक छोटा सेविंग्स का लक्ष्य तय करें। बड़ी खरीदारी से पहले घर के बिल ट्रैक करें और कीमत की तुलना करें। ट्यूशन, लिखने या किसी छोटे काम से थोड़ी ज्यादा कमाई हो सकती है। परिवार के साथ शेयर किए गए खर्चों पर साफ-साफ बात करें। पैसे उधार देने से पहले सावधान रहें। पेमेंट का रिकॉर्ड रखें और एक छोटा इमरजेंसी फंड बनाएं। अभी प्रैक्टिकल डिसीजन लेने से जल्द ही मामले शांत हो जाएंगे। घर में शांति आएगी।

इस महीने मिथुन सेहत राशिफल: दिसंबर के महीने में मिथुन राशि वालों को हेल्दी आदतों से शरीर और मन का ध्यान रखें। थोड़ी देर टहलें, अक्सर स्ट्रेच करें, और रेगुलर ब्रेक लेकर स्क्रीन से अपनी आंखों को आराम दें। सादा खाना खाएं, जिसमें फल और ड्रिंक्स शामिल हों। देर से भारी खाना खाने से बचें। सोने का रेगुलर शेड्यूल रखें और पानी पिएं। नसों को शांत करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज या सुबह की प्रेयर करें। अगर स्ट्रेस या दर्द बना रहता है, तो जल्दी डॉक्टर को दिखाएं। अभी छोटे कदम लंबे समय तक सेहत की देखभाल करते हैं और लंबे समय तक चलने वाली एनर्जी देते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
