मिथुन वार्षिक लव राशिफल 2026: रोमांटिक आकर्षण का जादू चलेगा, कुछ रिश्ते लगेंगे बोझिल, ये माह अहम

संक्षेप:

Gemini Love and Relationship Horoscope 2026 , Mithun love rashifal : इस साल रिश्तों में आपके आकर्षण का जादू चलेगा। लोग आपकी और आकर्षित होंगे। इस वर्ष बने रिश्ते, यदि ईमानदारी से निभाए जाएं, तो लंबे समय तक टिक सकते हैं।

Dec 31, 2025 01:50 pm IST
Gemini Love and Relationship Horoscope 2026 , Mithun love rashifal : साल 2026 में मिथुन राशि की लव लाइफ में आकर्षण और भावनात्मक स्थिरता के बीच संतुलन बना रहेगा। शनि आपके दसवें भाव में बना रहेगा, जिससे आप इस बात को लेकर सतर्क रहेंगे कि रिश्ते आपकी साख और दीर्घकालिक लक्ष्यों को कैसे प्रभावित करते हैं। 21 मई तक गुरु आपकी प्रथम भाव से आत्मविश्वास और आकर्षण को बढ़ावा देगा, जिससे आप अधिक प्रभावशाली और अभिव्यक्तिपूर्ण बनेंगे। 21 मई के बाद गुरु द्वितीय भाव में प्रवेश करेगा, जिससे भावनात्मक स्थिरता और साझा मूल्यों पर ध्यान केंद्रित होगा। प्रेम की शुरुआत आकर्षण से होगी और उसका अंत भावनात्मक गहराई पर होगा।

जनवरी से मार्च 2026 तक : लव और रिलेशनशिप राशिफल

वर्ष के शुरुआती महीने सामाजिक रूप से सक्रिय और भावनात्मक रूप से अभिव्यक्तिपूर्ण रहेंगे। आपकी राशि में गुरु की उपस्थिति आकर्षण और आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, जिससे लोगों का ध्यान आपकी ओर खींचना आसान होगा। नए रिश्ते जल्दी शुरू हो सकते हैं, लेकिन शनि संयम बरतने की सलाह देता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और भावनात्मक उपलब्धता के बीच संतुलन बनाए रखें। इस समय आपकी सार्वजनिक छवि प्रेम संबंधी फैसलों को प्रभावित कर सकती है।

अप्रैल से जून 2026 तक : लव और रिलेशनशिप राशिफल

अप्रैल में रोमांटिक आकर्षण बना रहेगा। 21 मई के बाद भावनात्मक प्राथमिकताएं बदलेंगी। गुरु के द्वितीय भाव में जाने से आप प्रेम में स्थिरता और साझा मूल्यों की तलाश करेंगे। सतही आकर्षण कम होंगे और गहरी भावनात्मक ज़रूरतें सामने आएँगी। रिश्तों की सीमाएँ और अपेक्षाएँ स्पष्ट करने के लिए यह समय अनुकूल है।

जुलाई से सितंबर 2026 तक : लव और रिलेशनशिप राशिफल

इस अवधि में प्रेम अधिक शांत और स्थिर हो जाएगा। उत्साह की बजाय भावनात्मक सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण होगी। शनि जिम्मेदारी की भावना बढ़ाता है, इसलिए जिन रिश्तों में स्पष्टता नहीं है, वे बोझिल लग सकते हैं। ईमानदार बातचीत से संबंध मजबूत होंगे। अविवाहित लोग ऐसे साथियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो रोमांच से अधिक भावनात्मक भरोसे का एहसास कराते हों।

अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक : लव और रिलेशनशिप राशिफल

वर्ष का अंत परिपक्व भावनात्मक फैसलों के साथ होगा। आप कम लेकिन गहरे संबंधों को प्राथमिकता दे सकते हैं। प्रेम स्थिर, सम्मानजनक और उद्देश्यपूर्ण महसूस होगा। इस वर्ष बने रिश्ते, यदि ईमानदारी से निभाए जाएं, तो लंबे समय तक टिक सकते हैं।

सलाह

आकर्षण और भावनात्मक गहराई के बीच संतुलन बनाए रखें। रिश्तों में शब्दों के साथ कर्मों का भी साथ होना चाहिए। सच्चाई खोए बिना स्थिरता चुनें।

मिथुन राशि के गुण

- ताकत : सूझ-बूझ वाले, बुद्धिमान, चतुर, मिलनसार, तीव्र बुद्धि, आकर्षक

- कमजोरी: अस्थिरता, चुगली करने की प्रवृत्ति, आलस्य

- प्रतीक: जुड़वां

- तत्व: वायु

- शरीर का अंग: भुजाएं और फेफड़े

- राशि स्वामी: बुध

- शुभ दिन: बुधवार

- शुभ रंग: चाँदी

- शुभ अंक: 7

- शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट

स्वाभाविक तौर पर बनेगी : मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी बनेगी : मिथुन, धनु

ठीक ठाक बनेगी : वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम बनेगी : कन्या, मीन

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
