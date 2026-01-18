मिथुन राशिफल 19 जनवरी: लग्जरी आइटम में बहुत अधिक पैसा नहीं लगाना है, निवेश सोच समझकर करें

संक्षेप: Gemini Horoscope Today, aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today 19 January 2026 : आज आपको इमोशंस को अपनी लाइफ की बातों को निश्चित ना करने दें। आपको प्यार से जुड़े फैसलों को सोल्व करना चाहिए। आपको काम में नए जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। आपको काम में कॉम्पिलीमेंट के कारण अच्छी इनकम मिल सकती है। आपकी हेल्थ भी अच्छी है। आज धन को स्मार्ट तरीके से संभालें। आज बड़ी दिक्कत आपको परेशान नहीं करेगी।

मिथुन लव राशिफल लवलाइफ में आपको इगो से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। समझदारी से इन इश्यूज को संभालना अच्छा रहेगा। कुछ लव अफेयर इस समय अगले लेवल पर पहुंचेंगे। आज एक्स लवर से दूर रहें, क्योंकि इससे लवलाइफ में परेशानी आ सकती है।अपने लवर से आज अलर्ट होकर बात करें, उसकी बात आपको परेशान कर सकती है। शादीशुदा महिलाएं परिवार बढ़ाने के बारे में सीरियसली सोच सकती हैं। कुछ कपल्सको किसी तीसरे शख्स का इंटरफेयर को मिल सकता है। कुछ सिंगलको आज नया प्यार भी मिल सकता है।

मिथुन करियर राशिफल सुबह का समय मिथुन राशि के लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, जिससे कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। प्रोजेक्ट में देरी से मीटिंग्स के दौरान कस्टमर के साथ आपके अच्छे संबंध मददगार साबित होंगे। आज आपको नौकरी के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ सकती है। कुछ सरकारी कर्मचारी बड़े पॉलिसी से जुड़े मामलों में फैसले लेंगे। कुछ लोकल लोग बेहतर पैकेज के लिए कहीं नौकरी चाहिए, वो आज इंटरव्यू पास कर लेंगे। बिजनेसमैन को ऑफिसर के साथ पॉलिसी का सामना करना पड़ सकता है, जिनको तुरंत सोल्व करने जरूरत है।

मिथुन मनी राशिफल

आज आपके पास पैसा आॉएगा। जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चागते हैं, वो अपना भाग्य आजमा सकते हैं। बिजनेसमैन को एकस्ट्रा लोन मिल सकता है। आपको आर्थिक मदद भी मिल सकती है, अपने पति या पत्नी के घर से। आपको लग्जरी आइटम में बहुत अधिक पैसा नहीं लगाना है। आपको जहां भी निवेश कर रहे हैं, तो आप इससे अधिक पैसा नहीं लगाना चाहिए। कुछ बिजनेसमैन को आज विदेशों से भी पैसा मिलेगा। खास तौर पर सेकेंड हाफ का समय आपके लिए अच्छा रहेगा।

मिथुन हेल्थ राशिफल

आज मिथुन राशि वालों को पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना होगा। आज कोशिश करें कि सिर के ऊपर भारी चीजों को ना रखें, इसके आपके लिए दिक्कत हो सकती हैं।आपके लिए अच्छा है कि आप एडवैंचर्स स्पोर्ट्स को अवाइड करें। रात को कार को ड्राइव ना करें। खासकर हिल स्टेशन में रात को कार ना चढ़ाएं। आपको डाइट को लेकर भी खास ध्यान देना चाहिए। आज बाहर का खाना ना खाएं,तो आपके लिए अच्छा है, आपको डाइजेशन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको आंखों और नाक से जुड़ी दिक्कत भी हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com