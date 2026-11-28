29 नवंबर से 5 दिसंबर 2026 तक मिथुन राशि वालों के लिए मेहनत और जिम्मेदारियों पर ध्यान देने का समय रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में धन, बचत और पारिवारिक जरूरतें प्रमुख रहेंगी। पुराने मित्रों और संपर्कों से उपयोगी बातचीत हो सकती है।

Gemini Horoscope Weekly (29 November- 5 December 2026): इस सप्ताह आपको अपनी क्षमता का भरोसा मेहनत से वापस मिलेगा। शुरुआत में कर्क का चंद्रमा दूसरे भाव में रहेगा। पैसा, परिवार की जरूरत और बातचीत का विषय सामने आएगा। घर के किसी छोटे सदस्य की प्रगति या जीवनसाथी के सहयोग से मन अच्छा हो सकता है। फिर भी कुछ जरूरी काम ऐसे होंगे जिन्हें टालने से दबाव बढ़ेगा। एक समय पर एक काम उठाएं। आप कई विषयों में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन इस बार काम पूरा करना नया काम शुरू करने से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। 30 नवंबर के बाद सिंह का चंद्रमा तीसरे भाव में आएगा। मंगल और गुरु इसी राशि में हैं। इससे साहस, संपर्क, छोटी यात्राएं और अपनी बात सामने रखने की इच्छा बढ़ेगी। किसी पुराने दोस्त या पड़ोसी से उपयोगी बातचीत हो सकती है। छोटे भाई बहन या सहकर्मी की मदद भी काम आएगी। मंगल तेजी देगा, लेकिन केतु इसी भाव में होने से कभी किसी संवाद का महत्व समझ नहीं आएगा या काम अधूरा छोड़ने का मन होगा। भीड़भाड़, लगातार फोन और कई काम एक साथ करने की स्थिति में थोड़ा ठहरकर प्राथमिकता तय करें। मध्य से आगे कन्या का चंद्रमा चौथे भाव में होगा। घर, माता, आराम और घरेलू व्यवस्था की तरफ ध्यान लौटेगा। राशि स्वामी बुध 2 दिसंबर की शाम छठे भाव वृश्चिक में पहुंचेंगे। सूर्य वहां पहले से है। काम की बारीकियां और पुरानी गलतियां ठीक करना जरूरी होगा। परिवार से मिला शांत वातावरण इस दबाव को कम कर सकता है। सप्ताहांत में तुला का चंद्रमा पांचवें भाव में शुक्र के साथ रहेगा। पढ़ाई, रचनात्मक काम, बच्चों और प्रेम में हल्कापन आ सकता है। देर रात राहु आठवें और केतु दूसरे भाव में जाएंगे। आने वाले समय के लिए साझा पैसा और पारिवारिक भाषा समझदारी से संभालना जरूरी होगा।

29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच मिथुन राशि वालों के लिए धन, करियर और रिश्तों में क्या बदलाव आ सकते हैं? क्या नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिलेंगे और पुराने संपर्कों से फायदा होगा? आर्थिक फैसलों, पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंधों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अपनी जन्मकुंडली के अनुसार आने वाले सप्ताह का हाल और ग्रहों के प्रभाव जानने के लिए पंडित जी से फ्री चैट करें।

मिथुन राशि का साप्ताहिक लव राशिफल शुरुआत में प्यार का रूप बहुत साधारण हो सकता है। परिवार की जरूरत समझना, साथ भोजन करना और किसी काम में हाथ बंटाना ही निकटता का कारण बनेगा। दूसरे भाव का चंद्रमा अपनी बात खुलकर रखने में मदद कर सकता है। शुक्र और बुध पांचवें भाव में होने से प्रेम संबंधों में संवाद और हंसी मजाक की संभावना बढ़ेगी। अगर किसी बात को लेकर मन में चिंता है तो बिना आरोप लगाए बताएं। जीवनसाथी को आपके व्यस्त कार्यक्रम की जानकारी रहेगी तो गलतफहमी कम होगी। सिंह का चंद्रमा और तीसरे भाव का मंगल संवाद को तेज करेंगे। मित्रों, रिश्तेदारों और पड़ोस के लोगों से मिलना बढ़ सकता है। किसी नए परिचय के साथ सहज बातचीत संभव है। लेकिन मजाक में ऐसी बात न कहें जिससे सामने वाले को असम्मान महसूस हो। केतु तीसरे भाव में है। इससे कभी आप बातचीत शुरू करके अचानक उससे दूर होना चाह सकते हैं। किसी करीबी की बात का आधा हिस्सा सुनकर जवाब न दें। बच्चों के स्कूल या रुचि से जुड़ा अच्छा अनुभव घर में साझा खुशी ला सकता है। कन्या का चंद्रमा चौथे भाव में आने पर जीवनसाथी और परिवार के साथ समय ज्यादा महत्वपूर्ण लगेगा। घर पर बैठकर अगले महीने के खर्च या घरेलू जिम्मेदारियों की चर्चा कर सकते हैं। माता का सहयोग भी मन हल्का कर सकता है। बुध छठे भाव में आने के बाद शिकायतों और छोटी कमियों पर ध्यान बढ़ सकता है। इसलिए अपने संबंध को काम की सूची की तरह न चलाएं। सप्ताहांत का पांचवें भाव का चंद्रमा प्रेम और बच्चों के साथ सहज समय का अवसर देगा। किसी की पसंद पूछकर योजना बनाएं।

मिथुन राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल काम के लिहाज से सप्ताह का मुख्य संदेश है कि मेहनत का विकल्प नहीं होगा। शुरुआती हिस्से में दूसरे भाव का चंद्रमा बातचीत और काम के आर्थिक परिणाम को जोड़ता है। लंबित मेल का जवाब देना, ग्राहक से बात करना और किसी पुराने काम की फीस तय करना उपयोगी रहेगा। छात्रों को पांचवें भाव के बुध और शुक्र की स्थिति से लिखने, प्रस्तुति और रुचिकर तरीके से पढ़ने में प्रेरणा मिल सकती है। अपनी तैयारी को छोटे लक्ष्य में बांटें। कठिन अध्याय को आसान हिस्से में समझकर फिर आगे बढ़ें। तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश काम की गति बढ़ाएगा। सेल्स, फील्ड वर्क, लेखन, शिक्षण या संपर्क आधारित काम करने वालों को कई फॉलोअप करने पड़ सकते हैं। गुरु वहां अनुभव से सीखने को महत्व देगा। मंगल के कारण जल्दी परिणाम चाहने की प्रवृत्ति रहेगी। किसी पुराने संपर्क से नया काम मिले तो पहले जिम्मेदारी और समय समझें। सहकर्मी की मदद लेने में संकोच न करें। शनि दशम भाव में वक्री है। इसलिए पुरानी परियोजनाओं की समीक्षा और प्रक्रिया सुधारने से आगे लाभ मिल सकता है। मध्य के बाद बुध छठे भाव में आने से दस्तावेज, प्रतियोगी तैयारी और गलतियां सुधारना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। कन्या का चंद्रमा घर से काम या अध्ययन की व्यवस्था ठीक करने में प्रेरित कर सकता है। सप्ताहांत का पांचवां भाव बच्चों, खिलाड़ियों और रचनात्मक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए अभ्यास और प्रतिक्रिया लेने का समय बनेगा। कारोबार के विस्तार के लिए यात्रा पर विचार हो सकता है, लेकिन केवल संपर्क बनना पर्याप्त नहीं है। संभावित ग्राहक, खर्च और समय की जानकारी जुटाएं। सिंह के चंद्रमा के सूक्ष्म प्रभाव में बदलाव के साथ संपर्कों की प्रकृति भी बदल सकती है। कुछ बातचीत केवल औपचारिक रहेगी, जबकि किसी अन्य संपर्क से रचनात्मक सुझाव या उपयोगी प्रतिक्रिया मिलेगी। काम के बीच विचारों की छोटी सूची बनाते चलें। बाद में उसमें से केवल उन्हीं बातों पर काम करें जिनका परिणाम वास्तव में मापा जा सकता है।

मिथुन राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल पैसा इस सप्ताह नियमित काम और समझदारी से संभलेगा। दूसरे भाव का चंद्रमा शुरुआती हिस्से में आय, बचत और परिवार की जरूरतों पर ध्यान दिलाएगा। कोई बकाया रकम या काम की फीस पर बातचीत हो सकती है। अपने खाते का हिसाब देखें। नए निवेश या कारोबार में सिर्फ उत्साह के कारण पैसा न लगाएं। राहु नवम भाव में अलग विचार और दूर के अवसर तलाशने की इच्छा बनाए रखेगा। किसी नए ऑनलाइन प्रस्ताव की विश्वसनीयता जांचना जरूरी होगा। तीसरे भाव में चंद्रमा और मंगल की सक्रियता के दौरान परिवहन, फोन, उपकरण या सामाजिक गतिविधि पर छोटी रकम निकल सकती है। जल्दी जल्दी किए गए भुगतान बाद में बजट से ज्यादा हो सकते हैं। दैनिक खर्च का रिकॉर्ड रखें। कन्या का चंद्रमा चौथे भाव में आने पर घर की मरम्मत, उपकरण या फर्नीचर की योजना सामने आएगी। माता पिता से व्यावहारिक सलाह या सहायता मिल सकती है। खरीदारी से पहले तय करें कि किस चीज की वास्तव में जरूरत है। बाद के हिस्से में छठे भाव का बुध नियमित भुगतान, किस्त और काम के खर्च का हिसाब जांचने की प्रेरणा देगा। सप्ताहांत में पांचवें भाव में चंद्रमा और शुक्र होने से मनोरंजन, बच्चों की जरूरत और निवेश के विचार आकर्षक लग सकते हैं। बचत का हिस्सा पहले अलग करें। राहु देर रात आठवें भाव में आएगा। आने वाले समय में साझा आर्थिक जिम्मेदारियों की पारदर्शिता पर ज्यादा ध्यान देना उचित रहेगा। किसी के कहने पर पैसा लगाने के बजाय उसकी शर्तें खुद समझें।

मिथुन राशि का साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल स्वास्थ्य की दृष्टि से मुख्य जरूरत मानसिक और शारीरिक थकान में फर्क समझने की है। शुरुआत से भोजन का समय रखें। परिवार के साथ बैठकर खाना खाने से जल्दबाजी कम हो सकती है। अगर एक साथ कई काम दिमाग में चल रहे हैं तो उन्हें लिख लें। काम के दौरान छोटे ब्रेक, पानी और थोड़ी स्ट्रेचिंग उपयोगी होंगी। अपने आराम का समय किसी दूसरे की व्यस्तता के अनुसार पूरी तरह न बदलें। तीसरे भाव में चंद्रमा और मंगल की सक्रियता के समय आवाजाही बढ़ सकती है। वाहन चलाते हुए फोन इस्तेमाल न करें। रास्ते में जल्दी पहुंचने के लिए नियमों की अनदेखी न करें। बाहर का बासी या बहुत तला हुआ खाना कम रखें। लंबे समय तक फोन पर बात करने या स्क्रीन देखने के बीच आंखों को आराम दें। घर का काम करने के दौरान भी बीच में आराम लें। शनि दशम भाव में वक्री है, इसलिए ऑफिस की चिंता रात तक खिंचने न दें। चौथे भाव का चंद्रमा बाद के हिस्से में आराम की जरूरत को प्राथमिकता देगा। माता या परिवार के साथ सहज समय, घर का खाना और पर्याप्त नींद उपयोगी रहेंगे। सप्ताहांत में हल्के खेल, सैर या अपनी रुचि के काम में समय निकालें। बुध छठे भाव में है। दिनचर्या में किस जगह सुधार की जरूरत है, उसे व्यावहारिक तरीके से देखें। कोई परेशानी बनी रहे तो उसका उचित चिकित्सकीय मूल्यांकन कराएं।