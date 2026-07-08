मिथुन राशिफल 9 जुलाई: मिथुन राशि आज धन के मामले में सावधान रहें, पढ़ें आज का राशिफल

मिथुन राशिफल 9 जुलाई: मिथुन राशि आज धन के मामले में सावधान रहें, पढ़ें आज का राशिफल
Gemini Horoscope Today 9 July 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 9 July 2026, मिथुन राशिफल 9 जुलाई: सामाजिक संपर्क और आय से जुड़े मामलों में यह दिन अनुकूल रह सकता है। दोस्तों, संपर्कों या सहयोगियों की तरफ से अच्छा सहयोग मिलने की संभावना है। सूर्य आपकी राशि में होने से आत्मविश्वास और व्यक्तिगत उपस्थिति का अहसास बना रहेगा। बुध वक्री होने से कभी-कभी मन में विचारों की भीड़ बढ़ सकती है या खुद से जुड़े किसी पुराने सवाल पर दोबारा सोचना पड़ सकता है। अपनी बात कहने में हिचकिचाएं नहीं क्योंकि गुरु का असर आपके संचार और साहस को प्रोत्साहित कर रहा है। करियर या छवि के मामले में शनि वक्री होने से थोड़ा पुनर्मूल्यांकन जरूरी हो सकता है। अभी बड़े करियर फैसले का सही समय नहीं है। पर्दे के पीछे चल रहे किसी काम पर ध्यान देना पड़ सकता है। पारिवारिक मामलों और पैसों की बात में शुक्र का असर बातचीत को मीठा रखेगा। दिन उत्पादक और सामाजिक रूप से जोड़ने वाला रहने की संभावना है।
मिथुन राशि आज धन के मामले में सावधान रहें, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में खुलापन और सहजता का माहौल रहेगा। परिवार के साथ पैसों या घरेलू मामलों पर बातचीत मधुर रह सकती है। जीवनसाथी या साथी के साथ संवाद अच्छा होगा खासकर अगर आप पहल करें। पुराने किसी परिचित से दोबारा जुड़ाव हो सकता है। बुध वक्री होने से कुछ पुरानी भावनाएं या यादें दोबारा उठ सकती हैं। सिंगल लोगों के लिए सोशल दायरे में कोई अच्छा परिचय हो सकता है। किसी पर बहुत जल्दी विश्वास न करें। दोस्ती और रिश्तों में गर्मजोशी बनी रहेगी।
करियर राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। संचार, लेखन, भाषा या तर्क से जुड़े विषयों में अच्छी पकड़ बन सकती है। काम में बोलने और समझाने की क्षमता आज खासा असर करेगी। ऑफिस में कोई जरूरी संचार, प्रेजेंटेशन या मीटिंग हो सकती है। बुध वक्री होने से पुरानी जानकारी या पहले किए काम की समीक्षा जरूरी हो सकती है। करियर से जुड़े बड़े फैसले जल्दी में न लें। दोपहर बाद काम में अधिक स्पष्टता आएगी।
धन राशिफल
पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा। परिवार से जुड़े खर्च या आय की बात उठ सकती है। शुक्र का असर इस क्षेत्र में बातचीत को सहज बना रहा है। छिपे या अप्रत्याशित खर्च से सावधान रहें। निवेश में जल्दबाजी न करें। छोटे लेन देन सोच समझकर करें।
सेहत राशिफल
नींद पर ध्यान दें क्योंकि मन में विचारों की चहल पहल ज्यादा हो सकती है। पानी और हल्का भोजन लें। अनावश्यक बातों पर ऊर्जा खर्च न करें। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से दूर रहना मन को ताजा करेगा। सुबह एकांत और शांत वातावरण में कुछ देर बैठना दिन को अच्छी शुरुआत देगा।
आज की सलाह: अपने सामाजिक संपर्कों का सदुपयोग करें, करियर के बड़े फैसले अभी थोड़ा टालें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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