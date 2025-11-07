मिथुन राशिफल 8 नवंबर : मिथुन राशि वालों की लव लाइफ रहेगी अच्छी, करियर में मिलेगी सफलता और निवेश करने से लाभ के योग

संक्षेप: Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 8 November 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन प्यार, काम और पैसों- तीनों मामलों में संतुलन वाला रहेगा।

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 8 November 2025, मिथुन राशिफल: आज का दिन प्यार, काम और पैसों- तीनों मामलों में संतुलन और समझदारी वाला रहेगा। प्यार के रिश्ते में थोड़ा क्रिएटिव रहें, छोटी-छोटी चीजें रिश्ते को मजबूत बनाएंगी।ऑफिस में नए काम या जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन आपकी प्रोफेशनल सोच और लगन से सब कुछ संभल जाएगा। आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा। पैसा आएगा और निवेश के मौके भी बनेंगे। सेहत भी आज ठीक रहेगी, बस रूटीन में थोड़ा अनुशासन जरूरी है।

लव राशिफल: आज अपने पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखना जरूरी है। छोटी-छोटी ईगो या गलतफहमियां आ सकती हैं, लेकिन आप इन्हें प्यार से संभाल लेंगे। अगर रिश्ता सीरियस है तो आज अपने पार्टनर को परिवार से मिलवाने का सही समय है। बड़ों की मंजूरी मिलने के योग बन रहे हैं। जो कपल्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उन्हें आज खासतौर पर बातचीत और भरोसा बनाए रखना चाहिए। कुछ महिलाएं अगर किसी रिश्ते में घुटन महसूस कर रही हैं तो आज ही निर्णय लेने का सही दिन है। रिश्ता तब तक अच्छा रहता है जब तक उसमें खुलापन और सम्मान बना रहे।

करियर राशिफल: ऑफिस में आज प्रोफेशनल रवैया बनाए रखना सबसे जरूरी है। कुछ सहकर्मी या सीनियर्स आपके आइडिया से सहमत नहीं होंगे, लेकिन इससे आपका आत्मविश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। अपना फोकस सिर्फ काम पर रखें- नतीजे खुद बोलेंगे। जो लोग नोटिस पीरियड पर हैं, उन्हें आज नया जॉब ऑफर मिल सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोग, खासकर कंस्ट्रक्शन, होटल, इलेक्ट्रॉनिक या फूड इंडस्ट्री में काम करने वालों को दिन के दूसरे भाग में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बड़े नुकसान के योग नहीं हैं। टैक्स से जुड़ा कोई मसला भी आज सुलझ सकता है।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा। आमदनी बनी रहेगी लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं, इसलिए लक्जरी चीजों की बिना सोचे-समझे खरीदारी से बचें। जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें फंड जुटाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि, दोपहर के बाद भाई-बहन से जुड़ी किसी प्रॉपर्टी का विवाद सुलझने के योग हैं। स्टॉक मार्केट या सट्टेबाजी वाले कामों में बड़ा निवेश करने से बचें। सरकारी टैक्स या फाइनेंस से जुड़ा कोई मसला आज सुलझ सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत पर ध्यान देना जरूरी है। हल्की सर्दी-जुकाम या वायरस से जुड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन दिनचर्या पर असर नहीं पड़ेगा। अगर आप शराब या तंबाकू का सेवन करते हैं तो आज छोड़ने का अच्छा दिन है। सीढ़ियां चढ़ते-उतरते वक्त सावधान रहें।आज से एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। डायबिटीज वाले लोगों को आज खास ध्यान रखने की जरूरत है। ज्यादा मीठा और ठंडी ड्रिंक्स से दूरी बना लें।

मिथुन राशि के गुण- ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com