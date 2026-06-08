मिथुन राशिफल 8 जून: मिथुन राशि आज निवेश पर ध्यान दें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

Gemini Horoscope Today 8 June 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 8 June 2026, मिथुन राशिफल 8 जून: मिथुन राशि आज के दिन भाग्य पर भरोसा करके इन दिनों कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए। अपमानित होने का थोड़ा भय रहेगा। मान सम्मान पर ठेस पहुंच सकती है। प्रेम में बहुत अपनापन है। कर्क राशि का आज का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है।

मिथुन राशि आज निवेश पर ध्यान दें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा? आज के दिन प्रेम और संतान की स्थिति बनी रहेगी अच्छी। प्रेम परिपक्व हो रहा है और नए प्रेम की भी स्थिति बहुत अच्छी है। शब्द पर ध्यान दें। साधक की तरह व्यवहार करें। शब्दों में आपकी सरसता और नरमता आ गई है। बहुत प्यार से लोगों से मिलजुल रहे हैं तो एक अच्छी स्थिति है। किसी बड़े संकट में आ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चाहे नया प्रेम हो, या चाहे पुराना प्रेम हो।

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा? आज के दिन आप नई जिम्मेदारियां ले सकते हैं, जो आपके करियर में तरक्की का मार्ग क्लियर करेगी। कुछ नए आइडिया को क्लाइंट्स द्वारा मंजूरी मिल सकती है। यह आपके पक्ष में काम करेगा। कुछ जातकों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि मिल सकती है। व्यवसायी कॉन्फिडेंस के साथ कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपने किसी जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट कर ली है, तो एक-दो दिन में आपको इंटरव्यू के लिए नया कॉल आ सकता है।

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का धन राशिफल कैसा रहेगा? आज के दिन धन की स्थिति बहुत अच्छी है। निवेश पर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको। बाकी व्यापार की स्थिति ठीक कही जाएगी। फिर भी खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी और कर्ज की स्थिति ला सकती है तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बस आप जुआं, सत्ता, लॉटरी में भी पैसे मत लगाइएगा, जो भी निवेश करें, आज के दिन सोच समझकर के ही करें।