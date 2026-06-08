मिथुन राशिफल 8 जून: मिथुन राशि आज निवेश पर ध्यान दें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

मिथुन राशिफल 8 जून: मिथुन राशि आज निवेश पर ध्यान दें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
Gemini Horoscope Today 8 June 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 8 June 2026, मिथुन राशिफल 8 जून: मिथुन राशि आज के दिन भाग्य पर भरोसा करके इन दिनों कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए। अपमानित होने का थोड़ा भय रहेगा। मान सम्मान पर ठेस पहुंच सकती है। प्रेम में बहुत अपनापन है। कर्क राशि का आज का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है।
मिथुन राशि आज निवेश पर ध्यान दें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन प्रेम और संतान की स्थिति बनी रहेगी अच्छी। प्रेम परिपक्व हो रहा है और नए प्रेम की भी स्थिति बहुत अच्छी है। शब्द पर ध्यान दें। साधक की तरह व्यवहार करें। शब्दों में आपकी सरसता और नरमता आ गई है। बहुत प्यार से लोगों से मिलजुल रहे हैं तो एक अच्छी स्थिति है। किसी बड़े संकट में आ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चाहे नया प्रेम हो, या चाहे पुराना प्रेम हो।
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आप नई जिम्मेदारियां ले सकते हैं, जो आपके करियर में तरक्की का मार्ग क्लियर करेगी। कुछ नए आइडिया को क्लाइंट्स द्वारा मंजूरी मिल सकती है। यह आपके पक्ष में काम करेगा। कुछ जातकों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि मिल सकती है। व्यवसायी कॉन्फिडेंस के साथ कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपने किसी जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट कर ली है, तो एक-दो दिन में आपको इंटरव्यू के लिए नया कॉल आ सकता है।
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का धन राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन धन की स्थिति बहुत अच्छी है। निवेश पर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको। बाकी व्यापार की स्थिति ठीक कही जाएगी। फिर भी खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी और कर्ज की स्थिति ला सकती है तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बस आप जुआं, सत्ता, लॉटरी में भी पैसे मत लगाइएगा, जो भी निवेश करें, आज के दिन सोच समझकर के ही करें।
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
मिथुन राशि के स्वास्थ्य की स्थिति आज के दिन थोड़ी प्रभावित हो सकती है। एक्सीडेंट वगैराह हो सकता है। पर्याप्त नींद और हल्के व्यायाम के साथ एक नियमित दिनचर्या बनाए रखें। हर सुबह छोटे स्ट्रेचिंग सेशन आजमाएं और खाने के बाद छोटी सैर करें। सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें और इसके बजाय शांत रीडिंग या आराम चुनें। अगर तनाव में हैं तो किसी दोस्त के साथ भावनाएं शेयर करें। आपके छोटे-छोटे कदम मूड और एनर्जी को बेहतर करेंगे।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
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Paramshree Award
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Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
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विशेषज्ञता
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