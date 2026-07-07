मिथुन राशिफल 8 जुलाई: मिथुन राशि आज पैसों से जुड़ी ये 3 बात का रखें ध्यान, पढ़ें आज का राशिफल

मिथुन राशिफल 8 जुलाई: मिथुन राशि आज पैसों से जुड़ी ये 3 बात का रखें ध्यान, पढ़ें आज का राशिफल
Gemini Horoscope Today 8 July 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 8 July 2026, मिथुन राशिफल 8 जुलाई: आपके लिए दिन का पहला हिस्सा खास सक्रिय रह सकता है। लोगों की नजर आप पर रहेगी और आपकी उपस्थिति असर छोड़ेगी। काम, छवि और सामाजिक पहचान से जुड़ी बातें गति पकड़ सकती हैं। कोई तारीफ, सकारात्मक प्रतिक्रिया या नए लोगों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। फिर भी भीतर कहीं अपनी क्षमता को लेकर हल्का संदेह बना रह सकता है। यह विरोधाभास आज का मुख्य भाव है। बाहर से सब ठीक दिखे, लेकिन अंदर सवाल उठें। ऐसे में खुद पर दबाव बढ़ाने के बजाय एक-एक कदम लें। दोपहर के बाद माहौल ज्यादा सहज होगा। मित्र, नेटवर्क, टीम या समूह से सहयोग बढ़ेगा और आपको महसूस होगा कि सब कुछ अकेले संभालना जरूरी नहीं है। चंद्रमा का बदलता असर यही कहता है कि पहले हिस्से में जिम्मेदारी और प्रदर्शन की भावना रहेगी, जबकि बाद के हिस्से में लाभ, मेलजोल और हल्कापन बढ़ेगा। किसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए शाम उपयोगी हो सकती है। बस उत्साह में हर वादा तुरंत न करें। मन में खुशी और उलझन दोनों साथ चलें तो निर्णय लिखकर लेना मदद करेगा।
मिथुन राशि आज पैसों से जुड़ी ये 3 बात का रखें ध्यान, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में आपका आकर्षण और बातचीत दोनों असरदार रहेंगे। सुबह के समय काम की व्यस्तता के कारण निजी जीवन को कम समय मिल सकता है, जिससे साथी को उपेक्षा महसूस हो सकती है। छोटी सी सूचना या एक सच्चा संदेश बहुत फर्क डालेगा। दोपहर के बाद माहौल हल्का होगा और दोस्ती जैसा अपनापन बढ़ेगा। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, वे सहज बातचीत से अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। पुराने संबंधों में भी हंसी-मजाक और साझा योजनाएं नजदीकी बढ़ा सकती हैं। अपनी उलझन को चुप्पी में बदलने के बजाय साफ शब्दों में कहना बेहतर रहेगा।
करियर राशिफल
यह दिन कामकाज के लिहाज से मजबूत दिखता है। सूर्य आपके पक्ष में आत्मप्रस्तुति बढ़ा रहा है और चंद्रमा का शुरुआती असर करियर क्षेत्र में सक्रियता दे रहा है, इसलिए मीटिंग, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट बातचीत या नेतृत्व वाले काम में अच्छी पकड़ बन सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को नए ऑर्डर, पूछताछ या नए संपर्क मिल सकते हैं। फिर भी बुध वक्री होने से हर डिटेल पढ़ना जरूरी है। जो बात सुन ली है, उसे लिखा हुआ भी देख लें। छात्रों के लिए आत्मविश्वास और तैयारी दोनों साथ रखना जरूरी होगा। आपका दिमाग तेज चलेगा, लेकिन जल्द निष्कर्ष नुकसान कर सकते हैं। शाम के बाद टीमवर्क और सहयोग से बेहतर परिणाम मिलेंगे।
धन राशिफल
आर्थिक पक्ष में अवसर दिखाई दे सकते हैं। आय, कमीशन, ऑर्डर या अतिरिक्त कमाई से जुड़ी बात आगे बढ़ सकती है। फिर भी यह दिन पूरी तरह जोखिम उठाने का नहीं है। बाजार, ट्रेडिंग या किसी तेज लाभ के लालच में कदम रखने से पहले नियम और सीमा तय रखें। कमाई की संभावना अच्छी हो, तब भी खर्च का संतुलन जरूरी है। परिवार या घर के लिए उपयोगी खरीद पर पैसा लग सकता है। कोई पुरानी योजना फिर सामने आ सकती है। पहले तुलना करें, फिर फैसला लें।
सेहत राशिफल
ऊर्जा कुल मिलाकर ठीक रहेगी, पर मानसिक ओवरलोड से थकान आ सकती है। लगातार स्क्रीन, फोन या कई काम साथ करने से सिर भारी लग सकता है। छोटे ब्रेक लें। दोपहर के बाद मूड बेहतर होगा, इसलिए हल्की चाल, खुली हवा और पानी का संतुलन रखें। देर शाम ज्यादा उत्तेजक भोजन या पेय लेने से नींद प्रभावित हो सकती है। अपने दिमाग को भी आराम दें।
आज की सलाह: तारीफ मिले तो खुश रहें, लेकिन बड़े फैसले पूरी जानकारी देखकर ही लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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