मिथुन राशिफल 8 दिसंबर : मिथुन राशि वालों के लिए दिन रहेगा अच्छा, धन लाभ के संकेत

संक्षेप: Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 8 December 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। धन लाभ के योग बनेंगे।

Dec 07, 2025 07:57 pm IST

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 8 December 2025, मिथुन राशिफल: आज प्यार में खुश रहने का मौका मिलेगा और काम पर नई जिम्मेदारियां उठाकर आप खुद को साबित कर पाएंगे। पैसों के मामले में थोड़ा ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। सेहत सामान्य रहेगी और रोजमर्रा की दिनचर्या प्रभावित नहीं होगी।

लव राशिफल: आज रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन एक बात याद रखें- पुरानी बातों को छेड़ना या कड़वी यादें दोहराना आपके रिश्ते को चोट पहुंचा सकता है। पार्टनर से खुलकर बात करें और उनकी बात ध्यान से सुनें। कुछ रिश्तों में बड़ी रुकावटें आ सकती हैं, जिनमें बहस, शब्दों की गर्मी और पब्लिक में हुई बहसें भी शामिल हो सकती हैं। दिन के दूसरे भाग में भावनाओं पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, वरना छोटी बात बड़ा रूप ले सकती है। शादीशुदा महिलाएं परिवार बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर सकती हैं।

करियर राशिफल: काम के मामले में आज किसी तरह का समझौता न करें। नए काम और नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। आईटी, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, मैकेनिकल और सेल्स से जुड़े लोग आज क्लाइंट मीटिंग या ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हर काम में चुनौती होगी, लेकिन आपको पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ना है। जो लोग नौकरी बदलने का सोच रहे हैं वे आज इंटरव्यू दे सकते हैं। नए काम लेना आपके हुनर को दिखाने का मौका देगा। परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यापारी वर्ग को छोटे-मोटे टैक्स से जुड़े मसले परेशान कर सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: आज धन लाभ के संकेत हैं। आप अपने सारे बकाया बिल और उधार क्लियर कर पाएंगे। कुछ व्यापारियों को विदेशी मुद्रा में कमाई होने की संभावना है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने का आज अच्छा दिन माना जा सकता है। किस्मत साथ दे तो प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कानूनी मामला भी आपके पक्ष में जा सकता है। कोई जरूरतमंद दोस्त या रिश्तेदार आज आर्थिक मदद मांग सकता है और आप मना नहीं कर पाएंगे। बिजनेस करने वाले लोग अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्लानिंग करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत ठीक रहेगी। दिन का दूसरा भाग जिम जॉइन करने या फिटनेस से जुड़ी नई शुरुआत के लिए अच्छा है। कुछ महिलाओं को दूसरे भाग में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। वायरल फीवर, गले में खराश या स्किन एलर्जी जैसी छोटी दिक्कतें भी आ सकती हैं। कुछ लोगों को सांस से जुड़े मसले परेशान कर सकते हैं। बच्चों को जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स से दूर रखना जरूरी है। कुछ लोगों को नाक या कान की परेशानी के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है।

मिथुन राशि के गुण-

ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

