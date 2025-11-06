Hindustan Hindi News
Gemini Horoscope today Aaj ka Mithun Rashifal 7 November 2025
मिथुन राशिफल 7 नवंबर : मिथुन राशि वाले पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें, लापरवाही न करें

मिथुन राशिफल 7 नवंबर : मिथुन राशि वाले पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें, लापरवाही न करें

संक्षेप: Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 7 November 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वाले आज सोच-समझकर फैसले लें। किसी भी काम पर लापरवाही न करें।

Thu, 6 Nov 2025 09:04 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 7 November 2025, मिथुन राशिफल: आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहेगा। कोशिश करें कि ऑफिस में राजनीति से दूर रहें और अपने काम पर ध्यान दें। रिश्तों में सावधानी बरतें और किसी बात को बेवजह बड़ा न बनाएं। पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। आज सुरक्षित निवेश बेहतर रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी, बस दिनचर्या संतुलित रखें। प्यार के रिश्ते में अनावश्यक बहस से बचें। करियर में थोड़ी-बहुत ईगो क्लैश या छोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आप संभाल लेंगे। सेहत और आर्थिक स्थिति दोनों ठीक रहेंगी।

लव राशिफल: आज प्यार का माहौल खुशनुमा रहेगा। अपने साथी को खुश रखने की कोशिश करें और छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें। हर रिश्ते में थोड़ी स्पेस जरूरी होती है, इसलिए पार्टनर की निजी जगह का सम्मान करें। दिन का दूसरा भाग सिंगल लोगों के लिए खास रहेगा। कोई नया इंसान आपकी जिंदगी में आ सकता है। आप चाहें तो अपने रिश्ते के भविष्य, यहां तक कि शादी को लेकर भी बात कर सकते हैं। शाम को कोई रोमांटिक डिनर प्लान करें, जहां आप अपने साथी को माता-पिता से भी मिलवा सकते हैं।

करियर राशिफल: आज समय की पाबंदी बहुत जरूरी है। ऑफिस में किसी वरिष्ठ व्यक्ति को आपका काम पसंद नहीं आ सकता, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। अगर आप खुद टीम लीडर या मैनेजर हैं, तो अपने अधीन काम करने वालों से पेशेवर रवैया रखें। अपनी बातचीत की कला से क्लाइंट को प्रभावित करने की कोशिश करें- इससे आपको प्रमोशन या सैलरी बढ़ने का मौका मिल सकता है। व्यापारी आज नए आइडिया या प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखना होगा।

ये भी पढ़ें:वृषभ राशि वाले अपने काम पर दें ध्यान, राजनीति से रहें दूर

आर्थिक राशिफल: आज आप किसी प्रॉपर्टी की बिक्री में सफल हो सकते हैं। परिवार के भीतर चल रहा कोई प्रॉपर्टी विवाद भी सुलझ सकता है। जो लोग बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, उन्हें बैंक से लोन मिलने के योग हैं। उद्यमियों को नए निवेशक मिल सकते हैं, जिससे कारोबार में तेजी आएगी। खासकर जो लोग टेक्सटाइल, फैशन एक्सेसरीज़ या इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में हैं, उन्हें नए मौके और फायदे के रास्ते खुलते दिखाई देंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज का दिन हेल्थ के लिहाज से ठीक रहेगा, लेकिन लापरवाही न करें। सुबह एक्सरसाइज या योग से दिन की शुरुआत करें। जिन्हें ब्लड, हार्ट या लंग्स से जुड़ी दिक्कतें हैं, वे डॉक्टर से सलाह लें। बहुत तेल और मसाले वाला खाना न खाएं। आंखों या गले से जुड़ी छोटी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है। गर्भवती महिलाएं यात्रा करते समय सावधानी बरतें।

ये भी पढ़ें:मेष राशि वालों के लिए दिन रहेगा अच्छा, निवेश करने से होगा लाभ

मिथुन राशि के गुण-

ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
