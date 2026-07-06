मिथुन राशिफल 7 जुलाई: मिथुन राशि आज उत्साह में बड़ा कदम न लें, पढ़ें आज का राशिफल

मिथुन राशिफल 7 जुलाई: मिथुन राशि आज उत्साह में बड़ा कदम न लें, पढ़ें आज का राशिफल
Gemini Horoscope Today 7 July 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 7 July 2026, मिथुन राशिफल 7 जुलाई: फोकस काम और छवि पर रहेगा। जो उलझनें पिछले दिनों आपको अंदर से परेशान कर रही थीं, उनमें अब थोड़ा रास्ता दिख सकता है। लोग आपकी बात सुनेंगे, अगर आप उसे साफ और सरल ढंग से रखें। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, पर यह बोझ से ज्यादा भरोसे का संकेत है। दिन का पहला हिस्सा बहुत व्यस्त रह सकता है। कई कॉल, अपडेट, फॉलोअप या अचानक जरूरी काम सामने आ सकते हैं। चंद्रमा करियर पक्ष को सक्रिय कर रहा है, इसलिए बाहर की दुनिया आपसे प्रदर्शन चाहती दिखेगी। साथ ही सूर्य आपकी राशि में आत्मविश्वास दे रहा है। बस यह ध्यान रखें कि आत्मविश्वास और जल्दबाजी में फर्क होता है। परिवार से जुड़ी एक चिंता, खासकर माता पिता के स्वास्थ्य या आराम को लेकर, मन में चल सकती है। हर बात को खुद ही संभालने की आदत आज थकाएगी। जिन लोगों से लंबे समय के काम बनते हैं, उनसे संपर्क बनाना फायदेमंद रहेगा। शाम तक उपलब्धि का एहसास होगा, अगर आप प्राथमिकता तय करके चलें।
मिथुन राशि आज उत्साह में बड़ा कदम न लें, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में गर्मजोशी बनी रह सकती है, क्योंकि आप व्यस्त होने के बावजूद अपने प्रिय व्यक्ति के लिए समय निकालना चाहेंगे। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ दिन के अंत में अच्छी बातचीत या साथ बैठने का मौका मिल सकता है। रोमांटिक मूड रहेगा, लेकिन काम का दबाव बीच में आ सकता है। इसलिए वादे कम करें और जो कहें, उसे निभाएं। अगर परिवार में किसी बड़े की सेहत या सुविधा को लेकर बात हो, तो साथी का सहयोग लें। जो लोग किसी नए व्यक्ति को पसंद करते हैं, वे हल्की और सम्मानजनक बातचीत से आगे बढ़ें। भावुक बातों में जल्द निष्कर्ष न निकालें।
करियर राशिफल
यह हिस्सा दिन का सबसे मजबूत पक्ष है। कार्यक्षेत्र में स्थिति सुधरती दिखाई दे सकती है। किसी सीनियर, अनुभवी व्यक्ति या असरदार संपर्क से दिशा मिल सकती है। मीटिंग, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या जिम्मेदारी वाले काम में आपकी तैयारी काम आएगी। जो चिंता थी कि काम कब आगे बढ़ेगा, उसमें राहत मिल सकती है। छात्रों के लिए फोकस अच्छा रहेगा। पढ़ाई में बैठने के बाद मन टिकेगा और याद रखने की क्षमता भी बेहतर रह सकती है। बस समय का सही बंटवारा जरूरी है। बुध धन और वाणी के क्षेत्र में उलटी चाल से संकेत दे रहा है कि बोलते समय शब्द तोलकर चुनें। खासकर नौकरी, वेतन, फीस, भुगतान या पारिवारिक पैसों की चर्चा में स्पष्टता रखें।
धन राशिफल
आर्थिक मामले संभलते हुए दिखते हैं, लेकिन जल्दी उत्साहित होकर बड़ा कदम न लें। आय की संभावना बनी रहेगी, साथ ही कोई उपयोगी सूचना भी मिल सकती है। परिवार, घर या साथी के नाम से जुड़ा कोई कागजी मामला हो तो ध्यान से पढ़ें। संपत्ति या साझा धन से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचना ठीक रहेगा। खर्च जरूरी चीजों पर हो तो चिंता नहीं, पर दिखावे की खरीद बाद में भी हो सकती है। हिसाब साफ रखें।
सेहत राशिफल
शारीरिक रूप से ठीक रहेंगे, लेकिन काम का दबाव थकान दे सकता है। लगातार बैठे रहने से भारीपन महसूस हो सकता है। छोटी वॉक और बीच बीच में ब्रेक लें। पानी और हल्का भोजन दिन भर ऊर्जा बनाए रखेगा। घर के किसी बड़े सदस्य की देखभाल में समय जा सकता है, इसलिए अपनी नींद कम न होने दें। मन व्यस्त रहेगा, फिर भी रात को थोड़ा डिजिटल ब्रेक लेना अच्छा रहेगा।
आज की सलाह: काम की प्राथमिकता लिखें और रिश्तों में समय देने का छोटा वादा जरूर निभाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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