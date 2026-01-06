मिथुन राशिफल 7 जनवरी: मिथुन राशि वाले जंक फूड का न करें सेवन, लव लाइफ में रहेगा उतार-चढ़ाव

संक्षेप: Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 7 January 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वाले आज अपने प्रेम जीवन में शांति बनाए रखें।

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 7 January 2026, मिथुन राशिफल 7 जनवरी: मिथुन राशि वाले आज अपने प्रेम जीवन में शांति बनाए रखें और प्रोफेशनल मौकों का सही इस्तेमाल करें। पैसों से जुड़ी छोटी समस्याएं सामने आ सकती हैं, इसलिए खर्च सोच-समझकर करें। सेहत पर भी आज ध्यान देना जरूरी रहेगा। प्यार में समझदारी रखें और दफ्तर के सभी काम समय पर निपटाने की कोशिश करें। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और छोटी स्वास्थ्य परेशानियों को नजरअंदाज न करें।

मिथुन राशि का लव राशिफल: दिन के दूसरे भाग में प्रेम संबंधों में हल्का उतार-चढ़ाव आ सकता है। आज आपको एक अच्छा श्रोता बनना होगा और किसी भी गलतफहमी को सुलझाने की पहल खुद करनी चाहिए। अविवाहित महिलाओं को दिन के दूसरे भाग में कोई प्रस्ताव मिल सकता है। प्रेम जीवन में बहस से दूर रहें और पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करें। किसी तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते में दखल न देने दें। किसी दोस्त का आपके पार्टनर पर असर आज मतभेद की वजह बन सकता है।

मिथुन राशि का करियर राशिफल: आज कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो करियर में आगे बढ़ने के मौके देंगी। बैंकिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस और डिलीवरी मैनेजमेंट से जुड़े लोगों का शेड्यूल व्यस्त रहेगा, जबकि हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स का ट्रांसफर या लोकेशन चेंज हो सकता है। क्लाइंट को प्रभावित करने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का सही इस्तेमाल करें। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखें और मैनेजमेंट की नजर में बने रहें। नौकरी बदलने की सोच रहे लोग आज जॉब पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल: दिन की शुरुआत में पैसों को लेकर कुछ छोटी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का योग बन रहा है। दिन का दूसरा हिस्सा पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए अच्छा रहेगा और कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है। कुछ लोगों को ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थकेयर से जुड़े उद्यमियों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है।

मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत को लेकर अतिरिक्त सावधानी जरूरी है। जंक फूड से बचें और खाने में तेल व चिकनाई कम रखें। डायबिटीज या दिल से जुड़ी समस्या वाले लोगों को मेडिकल सलाह की जरूरत पड़ सकती है। वायरल फीवर, खांसी और छींक जैसी समस्याएं आम रह सकती हैं। मुंह या नाक से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है। बच्चों को आज हल्की चोट लगने की आशंका है, जबकि महिलाओं को दिन के दूसरे हिस्से में दोपहिया वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

