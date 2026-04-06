मिथुन राशिफल 7 अप्रैल: मिथुन राशि आज पूरी जानकारी के बिना फैसला लेने से बचें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

मिथुन राशिफल 7 अप्रैल: मिथुन राशि आज पूरी जानकारी के बिना फैसला लेने से बचें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
Gemini Horoscope Today 7 April 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।मिथुन राशि आज कमाई का मौका हाथ से न जाने दें।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 7 April 2026, मिथुन राशिफल 7 अप्रैल: आज आप महसूस करेंगे कि आपका मन हर चीज से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप सिचूऐशन के पूरी तरह से सामने आने से पहले ही रिजल्ट निकाल रहे हैं। आप चीजों के सामने आने से पहले ही उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में हैं, और यह आपको उन चीजों पर ध्यान देने के लिए मोटिवेट करेगा, जो क्लियर नहीं है। न केवल शब्द, बल्कि विराम, लहजा, किसी बात को कहने या टालने का तरीका। एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं, तो आपका मन तुरंत इस पर काम करना शुरू कर देता है। आप कुछ ऐसा समझने की कोशिश करेंगे, जो अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। आप किसी बात को समझने के आधे रास्ते पर हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं। वास्तव में कुछ भी गलत नहीं है। बस सिचूऐशन अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है।
मिथुन राशि आज पूरी जानकारी के बिना फैसला लेने से बचें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
मिथुन राशि का करियर राशिफल
काम में थोड़ी प्रॉब्लम महसूस हो सकती है, टास्क के संदर्भ में नहीं, बल्कि बातचीत के तरीके के मामले में। आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं और आपको ऐसा जवाब मिल सकता है, जो पूरी तरह से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व न कर पाए। हर चीज को तुरंत ठीक करने या क्लियर करने की कोशिश करने के बजाय, चीजों को थोड़ा स्टेबल होने दें। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, अधूरी बातें अपने आप सामने आने लगेंगी। पूरी जानकारी के बिना फैसला लेने का सही समय नहीं है। बेहतर होगा कि आप किसी ऐसे काम पर वापस जाएं, जिस पर आप पहले से काम कर रहे हैं और उसे नए सिरे से देखें। आपको कुछ ऐसा दिख सकता है, जो समग्र परिणाम को बेहतर बनाए। साथ ही, व्यवहार के पैटर्न पर नजर रखें।
मिथुन राशि का धन राशिफल
धन के मामले में, आज की स्पीड थोड़ी धीमी होने का संकेत देती है। ऐसा इसलिए नहीं कि कोई स्ट्रेस की बात है, बल्कि इसलिए कि इस समय छोटी-छोटी बातें ज्यादा मायने रखती हैं। आपको शायद कोई काम जल्दी निपटाने का मन करे, खासकर अगर वह नॉर्मल लगे। दोबारा गौर करने पर शायद आपको कुछ ऐसा पता चले, जो आपने पहले नजरअंदाज कर दिया हो। किसी भी डिसीजन को अंतिम रूप देने से पहले थोड़ा रुकना आपको अपने फैसले के बारे में अधिक क्लियर महसूस करने में मदद करेगा।
मिथुन राशि का हेल्थ राशिफल
आपका शरीर हेल्दी महसूस करेगा, लेकिन आपका मन थोड़ा अधिक एक्टिव हो सकता है। आप ध्यान दें कि आराम करने की कोशिश करते समय भी आपके दिमाग में आइडिया चल रहें हों। दिन के अंत तक, यह थकान के रूप में सामने आ सकता है। अपना ध्यान कुछ आसान चीजों पर वापस लाना मददगार साबित होगा। टाइम पर काम करें। पर्याप्त पानी पीना और जरूरत पड़ने पर स्क्रीन या बातचीत से दूर रहना। आपको अपनी एनर्जी को फालतू में खर्च करने की जरूरत नहीं है।
मिथुन राशि का लव राशिफल
इमोशनल रूप से, आपका मन एक ही बातचीत पर बार-बार लौट सकता है। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, तो कोई बातचीत या कोई छोटा सा मोमेंट भी आपको उम्मीद से ज्यादा समय तक याद रह सकता है। हर बात का गहरा अर्थ तुरंत नहीं मिलता। अगर आप सिंगल हैं, तो आपके आइडिया पास्ट या वर्तमान के किसी व्यक्ति या किसी चीज के इर्द-गिर्द घूम सकते हैं। आप यह समझने की कोशिश कर सकते हैं कि यह सब किस ओर जा रहा है या इसका आपके लिए क्या मतलब है। इस बारे में सोचना ठीक है, लेकिन आपको अभी तुरंत किसी अंतिम डिसीजन पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं है।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा