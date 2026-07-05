मिथुन राशिफल 6 जुलाई: मिथुन राशि आज कमाई के अलावा इन चीजों से होगा लाभ, पढ़ें आज का राशिफल

मिथुन राशिफल 6 जुलाई: मिथुन राशि आज कमाई के अलावा इन चीजों से होगा लाभ, पढ़ें आज का राशिफल
Gemini Horoscope Today 6 July 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 6 July 2026, मिथुन राशिफल 6 जुलाई: सुबह का माहौल सीखने, समझने और दृष्टि फैलाने वाला रहेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की बात, किसी यात्रा का विचार या किसी जरूरी जानकारी से मन को दिशा मिल सकती है। दिन बढ़ने पर ध्यान सीधे काम, जिम्मेदारी और छवि पर आ जाएगा। ऐसे में आपको लग सकता है कि अब बातों से ज्यादा नतीजे दिखाने होंगे। यही वजह है कि दोपहर के बाद आप ज्यादा गंभीर और केंद्रित दिखेंगे। सूर्य आपकी राशि में होने से आत्मप्रस्तुति मजबूत है, लेकिन भीतर थोड़ी बेचैनी भी रह सकती है। परिवार और पैसों से जुड़ी बातों पर सोच बढ़ेगी। बच्चों के व्यवहार या उनकी दिनचर्या को लेकर हल्की चिंता हो सकती है, इसलिए डांटने के बजाय समझाने का रास्ता चुनें। कुल मिलाकर दिन सम्मान, मार्गदर्शन और जिम्मेदारी का मिश्रण है। जो लोग खुद को साबित करना चाहते हैं, उन्हें मौका मिल सकता है, बस जल्दबाजी में शब्दों का चयन कमजोर न होने दें।
मिथुन राशि आज कमाई के अलावा इन चीजों से होगा लाभ, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों के लिए दिन काफी संतुलित रह सकता है। जीवनसाथी या साथी आपके मूड को समझने की कोशिश करेगा और उससे सुकून मिलेगा। अगर पिछले कुछ दिनों से दूरी थी तो छोटी, सच्ची बातचीत उससे पिघल सकती है। प्रेम संबंधों में दिखावे से ज्यादा भरोसा काम करेगा। बच्चों की तरफ से थोड़ी निराशा या नाराजगी का भाव आ सकता है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उनकी बात पूरी सुनें। परिवार में किसी सदस्य के शब्दों को गलत अर्थ में न लें।
करियर राशिफल
कामकाज में सुबह तक योजना, सीख, ट्रेनिंग, सलाह और दूर की सोच मदद करेगी। दोपहर के बाद करियर का हिस्सा ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। अधिकारी या सीनियर आपके काम को महत्व दे सकते हैं, इसलिए अधूरा काम न छोड़ें। जो लोग बिजनेस में हैं, वे विस्तार, नई शाखा, नया ग्राहक वर्ग या नई रणनीति पर सोच सकते हैं। यह सोच उपयोगी है, बस खर्च और समय का सही हिसाब रखें। विद्यार्थियों के लिए दिन थोड़ा धीमा रह सकता है। मन पढ़ाई पर टिकने में समय लेगा। छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ें। एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश उल्टा दबाव दे सकती है।
धन राशिफल
धन के मामले में स्थिति संतुलित से बेहतर रह सकती है। मुख्य आय के अलावा किसी दूसरे स्रोत, कमीशन, फ्रीलांस काम या पुराने संपर्क से लाभ की संभावना बन सकती है। परिवार की जरूरतों पर खर्च रहेगा, पर वह संभालने लायक होगा। बोलचाल से जुड़ी वजहों से कोई आर्थिक भ्रम न हो, इसलिए राशि, तारीख और शर्त साफ रखें। बचत की योजना बनाना फायदे का कदम रहेगा।
सेहत राशिफल
शारीरिक रूप से दिन ठीक है, लेकिन मानसिक थकान जल्दी आ सकती है। देर रात जागना, अनियमित भोजन या लगातार स्क्रीन देखने से बोझ महसूस होगा। बच्चों की सेहत या दिनचर्या पर ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। अपने लिए भी थोड़ा आराम रखें। हल्का भोजन, पानी और कुछ देर शांत बैठना मन को साफ करेगा।
आज की सलाह: काम में गंभीर रहें, पर घर के लोगों से बात करते समय नरमी बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र