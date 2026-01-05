Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Horoscope today Aaj ka Mithun Rashifal 6 January 2026 Daily future predictions
मिथुन राशिफल 6 जनवरी: मिथुन राशि वालों की लव लाइफ रहेगी बेहतर, करियर में आएंगी नई चुनौतियां

मिथुन राशिफल 6 जनवरी: मिथुन राशि वालों की लव लाइफ रहेगी बेहतर, करियर में आएंगी नई चुनौतियां

संक्षेप:

Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 6 January 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वालों को आज लव रिलेशनशिप में कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी।

Jan 05, 2026 09:23 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 6 January 2026, मिथुन राशिफल 6 जनवरी: मिथुन राशि वालों को आज लव रिलेशनशिप में कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। प्रोफेशनल लाइफ में खुद को साबित करने के मौके मिलेंगे। पैसों का साथ मिलेगा, लेकिन सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी रहेगी। आज प्यार भरी जिंदगी रहेगी और पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताएंगे। ऑफिस में नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जहां आपको अपनी काबिलियत दिखानी होगी। पैसों को संभलकर खर्च करें। सेहत से जुड़ी हल्की दिक्कतें हो सकती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मिथुन राशि का लव राशिफल: आज रिश्ते में अहंकार को बीच में न आने दें। धैर्य रखना बेहद जरूरी होगा। बातचीत में गलतफहमी हो सकती है, इसलिए सोच-समझकर शब्दों का इस्तेमाल करें। दिन का दूसरा हिस्सा नए प्रेम संबंधों के लिए अहम रहेगा। अविवाहित पुरुषों की जिंदगी में कोई नया व्यक्ति आ सकता है। कुछ महिलाओं को ससुराल पक्ष से जुड़ी परेशानी हो सकती है, जिसे जीवनसाथी से खुलकर बात करके सुलझाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:वृषभ राशि वालों की लव लाइफ रहेगी बढ़िया, करियर में आएंगी चुनौतियां

मिथुन राशि का करियर राशिफल: आज आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी। काम से जुड़े प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलने के योग हैं। बॉटनी, कानून, शिक्षा, पैरामेडिकल और मानव संसाधन से जुड़े लोगों का शेड्यूल काफी व्यस्त रह सकता है। टीम मीटिंग में आपके नए और अलग तरह के आइडिया पसंद किए जाएंगे। सीनियर और टीम का फीडबैक ज्यादातर सकारात्मक रहेगा। बिजनेस करने वाले लोग नई पार्टनरशिप साइन कर सकते हैं और लंबे समय से रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अच्छी खबर मिल सकती है।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल: आज किस्मत आपके साथ रहेगी। बैंक लोन मंजूर होने के योग हैं। घर की मरम्मत कराने या नया घर खरीदने के लिए भी दिन शुभ है। शेयर बाजार या अन्य सुरक्षित निवेश में पैसा लगाने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन समझदारी जरूरी है। कुछ व्यापारियों का कारोबार नए इलाकों में फैल सकता है। महिलाओं को ऑफिस या बाहर किसी पार्टी पर खर्च करना पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें:मेष राशि वाले आज प्यार में रखें धैर्य, नौकरी और पैसों को लेकर रहें सतर्क

मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल: कान और नाक से जुड़ी हल्की इंफेक्शन की समस्या हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर मन खुश रहेगा। बुजुर्गों को नींद की कमी या शरीर दर्द की परेशानी हो सकती है। बच्चों को खेलते समय चोट लगने की संभावना है, जिस पर ध्यान देना जरूरी है। कुछ महिलाओं को स्किन इंफेक्शन हो सकता है। आंखों और कानों से जुड़ी दिक्कत भी संभव है। आज खानपान का खास ध्यान रखें और शाम के समय वाहन चलाते हुए सावधानी बरतें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Gemini Gemini Horoscope Mithun अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने