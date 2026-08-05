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मिथुन राशिफल 6 अगस्त: मिथुन राशि आज ऑफिस में सुबह का टाइम आपके लिए लाभकारी, पढ़ें Gemini Horoscope

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Gemini Horoscope Today 6 August 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। 

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 6 August 2026 FUTURE PREDICTIONS
आज का मिथुन राशिफल

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 6 August 2026, मिथुन राशिफल 6 अगस्त: दिन की शुरुआत सामाजिक संपर्क, दोस्तों, टीमवर्क और लाभ से जुड़े विचारों के साथ हो सकती है। सुबह के हिस्से में किसी समूह, परिचित या नेटवर्क से जुड़ी बात उपयोगी लग सकती है। कोई सूचना, कॉल या योजना मन में उत्साह जगा सकती है। उसके बाद दिन बढ़ने पर मूड थोड़ा शांत और भीतर की तरफ हो जाएगा। आप भीड़ से हटकर अपने काम, आराम या निजी सोच पर ध्यान देना चाहेंगे। यही बदलाव आज का संतुलन है। एक तरफ उपलब्धि और जुड़ाव की इच्छा रहेगी, दूसरी तरफ खुद को समेटने की जरूरत भी महसूस होगी। मंगल आपकी राशि में ऊर्जा दे रहा है, इसलिए आप सक्रिय रहेंगे, पर हर जगह अपनी ताकत खर्च करना समझदारी नहीं होगी। सूर्य, बुध और गुरु धन और वाणी के क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं। इससे बोलचाल असरदार रहेगी और घर-परिवार में आपकी बात सुनी जाएगी। अचानक मेहमान या बिना योजना की मुलाकात का योग भी बन सकता है। स्वागत भाव रखेंगे तो माहौल अच्छा रहेगा। बस ध्यान रखें कि दिन के दूसरे हिस्से में आराम, एकांत और खर्च का पक्ष बढ़ सकता है। इसलिए काम और विश्राम दोनों का समय तय रखें।

मिथुन राशिफल 6 अगस्त: मिथुन राशि आज ऑफिस में सुबह का टाइम आपके लिए लाभकारी, पढ़ें Gemini Horoscope

लव राशिफल

आपकी बातों में मिठास रहेगी और यही रिश्तों की सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। आकर्षण बढ़ सकता है। कोई आपकी समझदारी, हाजिरजवाबी या बातचीत के अंदाज से प्रभावित हो सकता है। जो लोग रिश्ते में हैं, वे छोटी-छोटी बातों से नजदीकी बढ़ा पाएंगे। सुबह का हिस्सा दोस्तों के साथ या साझा योजना के लिए अच्छा है। बाद में मन थोड़ा निजी हो सकता है, इसलिए पार्टनर को भी यह बता दें कि आपको कुछ शांत समय चाहिए। परिवार में अचानक मेहमान आने से दिनचर्या बदले तो भी नाराज न हों। अपनापन बढ़ेगा। गलतफहमी से बचने के लिए आधी बात न करें।

करियर राशिफल

कामकाज में शुरुआत अच्छी रहेगी। टीम, नेटवर्क, क्लाइंट या सीनियर से उपयोगी संकेत मिल सकते हैं। यदि किसी प्रस्ताव, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन या नए संपर्क पर काम कर रहे हैं, तो सुबह का समय ज्यादा उत्पादक रहेगा। मंगल आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगा, लेकिन तेज रफ्तार में विवरण छूट सकते हैं। पढ़ाई करने वालों के लिए विषय समझने और याद रखने की क्षमता अच्छी रहेगी, खासकर भाषा, लेखन, विश्लेषण या इंटरव्यू तैयारी में। दिन बढ़ने पर मन थोड़ा अलग रहने का चाहेगा, इसलिए शांत जगह में पढ़ाई या बैकएंड काम करना फायदेमंद रहेगा। शनि करियर क्षेत्र में धैर्य मांग रहा है। इसलिए तुरंत सराहना न मिले तो भी लगातार प्रयास बनाए रखें। काम में चुपचाप गुणवत्ता बढ़ाना आज का बेहतर फॉर्मूला है।

धन राशिफल

निवेश, बचत या भविष्य की आर्थिक तैयारी पर सोचने के लिए दिन उपयोगी है, लेकिन केवल उत्साह में कदम न बढ़ाएं। आपकी समझ अच्छी रहेगी और बरसात के दिन जैसी जरूरत के लिए रिजर्व फंड बनाने का विचार सही दिशा दे सकता है। आय के नए छोटे रास्तों पर बात हो सकती है। परिवार से जुड़े खर्च सामान्य रहेंगे, पर दिन के बाद वाले हिस्से में अनियोजित खर्च बढ़ने की संभावना है। ऑनलाइन खरीद, जल्दी में बुकिंग या दूसरों के कहने पर पैसा लगाने से बचें। सोच-समझकर किया गया छोटा फैसला ज्यादा काम आएगा।

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सेहत राशिफल

ऊर्जा मौजूद रहेगी, लेकिन ओवरएक्टिव रहने से थकावट जल्दी आ सकती है। शरीर साथ देगा, पर लगातार भागदौड़ या देर तक जागना अच्छा नहीं रहेगा। दोपहर के बाद मन और शरीर दोनों को थोड़ी शांति चाहिए होगी। स्क्रीन टाइम कम करें। हल्का भोजन लें। अगर मेहमान या काम की वजह से रूटीन बिगड़े, तो भी पानी और आराम के छोटे ब्रेक जरूर रखें। यही आपको शाम तक संतुलित रखेगा।

आज की सलाह: सुबह मौके पकड़ें, शाम तक अपनी ऊर्जा बचाकर रखें और अनावश्यक खर्च रोकें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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