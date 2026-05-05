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मिथुन राशिफल 5 मई: मिथुन राशि आज ऑनलाइन पेमेंट्स करते समय रहें अलर्ट, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

May 05, 2026 12:18 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Gemini Horoscope Today 5 May 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

मिथुन राशिफल 5 मई: मिथुन राशि आज ऑनलाइन पेमेंट्स करते समय रहें अलर्ट, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 5 May 2026, मिथुन राशिफल 5 मई: किसी प्रॉब्लम को लेकर परेशान होने से बेहतर है कि आप पहले फैक्ट्स चेक कर लें। आज कोई पर्सनल बात आपको ज्यादा परेशान कर सकती है, खासकर अगर आप उसके फैक्ट्स चेक नहीं करते। कोई छिपा हुआ खर्चा, पुराना विचार, अधूरा काम या कोई छोटा सा शक आपके दिमाग में फिर से आ सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि कुछ अधूरा है, पर उस खालीपन को डर से न भरें। खुद से पूछें कि कितनी बात पक्की है और कितना सिर्फ आपका अंदाजा है। आज का दिन शांति से चीजों को रिव्यू करने का है, न कि तुरंत रिएक्ट करने का। अगर कुछ धुंधला लगे, तो उसे नोट कर लें और स्टेप-बाय-स्टेप चेक करें। हर विचार को सुलझने से पहले दूसरों से शेयर करना जरूरी नहीं है। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को दिमाग में बड़ा बनाने के बजाय उसे सुलझाना आसान होगा।

मिथुन राशि आज ऑनलाइन पेमेंट्स करते समय रहें अलर्ट, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

आज का मिथुन लव राशिफल

आज किसी छिपी हुई फीलिंग पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो सिर्फ गंभीर बातों से बचने के लिए जबरदस्ती खुश दिखने का दिखावा न करें। आपको बहुत लंबी इमोशनल बातचीत की जरूरत नहीं है, बस एक ईमानदार बात ही काफी होगी। सिंगल्स को किसी की नीयत को लेकर थोड़ा शक हो सकता है। एक देरी से आए रिप्लाई या मिक्स सिग्नल के आधार पर कोई फैसला न लें। समय के साथ पार्टनर के व्यवहार को देखें। प्यार तब और बेहतर लगता है, जब आपका दिमाग आधी-अधूरी जानकारी से पूरी कहानी बनाना बंद कर दे। एक शांत ठहराव आपके दिल को फालतू की चिंता से बचा सकता है। आज अपनी खामोशी का इस्तेमाल क्लैरिटी के लिए करें, डर के लिए नहीं।

आज का मिथुन करियर राशिफल

आज पर्दे के पीछे किए जाने वाले काम पर फोकस करना होगा। एम्प्लॉइज को बोलने से पहले कोई फाइल चेक करने, रिप्लाई तैयार करने या किसी बात पर रिसर्च करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर काम को अभी और समय चाहिए, तो जल्दबाजी में प्रोग्रेस दिखाने की कोशिश न करें। एक बार ध्यान से चेक कर लेना आपको बाद के कंफ्यूजन से बचा लेगा। बिजनेस कर रहे जातकों को किसी प्लान या ऑफर को शेयर करने से पहले ड्राफ्ट्स और पेमेंट डिटेल्स को अच्छी तरह देख लेना चाहिए। स्टूडेंट्स किसी सब्जेक्ट को लेकर सिर्फ स्ट्रेस न लें, बल्कि ये देखें कि असली डाउट कहां है। अपनी कमजोर कड़ी को पहचानें और उसे हैंडल करें। आज शांति से की गई तैयारी रंग लाएगी। शोर-शराबे से दूर किया गया काम, जल्दबाजी में किए गए काम से कहीं ज्यादा असरदार होगा।

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आज का मिथुन फाइनेंशियल राशिफल

छिपे हुए खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। सबस्क्रिप्शन, रिन्यूअल्स, छोटे ऑनलाइन पेमेंट्स या बिना सोचे-समझे किए गए खर्चे बजट बिगाड़ सकते हैं। अकेले में ये चीजें बड़ी नहीं लगतीं, पर बार-बार होने वाले छोटे खर्चे सुकून छीन सकते हैं। स्ट्रेस में आकर फालतू खर्चा न करें और अपनी सेविंग्स को सुरक्षित रखें। इन्वेस्टमेंट्स के लिए पक्की जानकारी जुटाएं, अंदाजों पर न चलें। अगर दिमाग अशांत या अनिश्चित है, तो ट्रेडिंग से बचें। अगर कोई पेमेंट रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, तो बुरा सोचने से पहले उसे ढूंढने की कोशिश करें। जब हर छोटी डिटेल अपनी जगह पर होती है, तो पैसों को लेकर मन शांत रहता है।

आज का मिथुन हेल्थ राशिफल

आपके नर्वस सिस्टम को आराम की जरूरत है। अगर दिमाग एक ही बात पर घूमता रहा, तो इसका असर आपकी नींद, सांस, कंधों या डाइजेशन पर पड़ सकता है। आप बाहर से ठीक लग सकते हैं, पर अंदर से थकान महसूस होगी। दिन के भारी होने से पहले अपने लिए थोड़ा शांत समय निकालें। स्क्रीन टाइम कम करें, टाइम पर खाएं और काम के बीच-बीच में छोटे ब्रेक्स लें। वॉक या ब्रीदिंग एक्सरसाइज काफी मदद करेगी। हर चिंता को बिस्तर तक न ले जाएं। जब दिमाग अनिश्चित जवाबों के पीछे भागना बंद कर देगा, तो शरीर को ज्यादा सुरक्षित महसूस होगा। काल्पनिक डर से बेहतर एक पक्का फैक्ट होता है। आज की शांत शाम आपके विचारों को भटकने से रोकेगी।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

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Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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