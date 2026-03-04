मिथुन राशिफल 5 मार्च: मिथुन राशि आज कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले करें ये काम, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

मिथुन राशिफल 5 मार्च: मिथुन राशि आज कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले करें ये काम, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
Gemini Horoscope Today 5 March 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।मिथुन राशि आज कमाई का मौका हाथ से न जाने दें।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 5 March 2026, मिथुन राशिफल 5 मार्च 2026: आपके मन में बहुत सारे विचार और तेज एनर्जी है। कोई एक क्लियर प्लान चुनें और उसे स्टेप-बाई-स्टेप आजमाएं। अपने आइडिया को चेक करने के लिए किसी दोस्त से बात करें। थोड़ी प्रैक्टिस और छोटे नोट्स काम को मजबूत बनाएंगे। चंचल दिमाग रखें और शांत कदम उठाएं और आज सीखने का मजा लें। आज के दिन आपका दिमाग अच्छा चलेगा। टेस्ट करने के लिए कोई एक आइडिया चुनें। किसी दोस्त से राय लें। क्लियर प्रोग्रेस करने के लिए छोटे-छोटे कदम उठाएं।
मिथुन राशिफल 5 मार्च: मिथुन राशि आज कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले करें ये काम, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
मिथुन राशि का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज आपके शब्द दोस्ताना महसूस होंगे तो अच्छा रहेगा। किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं, जिसकी आप परवाह करते हैं। आसान और सच्चे शब्दों में कि आप कैसा महसूस करते हैं। अगर आपका कोई पार्टनर है, तो उन्हें खुश करने के लिए कोई हल्का-फुल्का मजाक या कोई कहानी सुनाएं। छोटी-छोटी मस्ती दिल को कनेक्ट करती है। अगर आप सिंगल हैं, तो नए लोगों से मिलते समय प्यार से बात करें और सच्ची दिलचस्पी दिखाएं। जितना बोलें, उतना ही सुनें भी।
मिथुन राशि का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आज काम तेजी से होगा और आइडिया मदद करेंगे। जब आप कोई प्लान समझाएं तो क्लियर तरीके से छोटे नोट्स शेयर करें ताकि दूसरे आसानी से उसे फॉलो कर सकें। एक नया छोटा तरीका आजमाएं और रिजल्ट भी नोट करें। अगर मीटिंग हो तो शांत होकर बात करें। समय बचाने के लिए किसी मददगार सहकर्मी से कोई छोटी सी टिप मांगें। गर्व महसूस करने के लिए कोई छोटा सा काम पूरा करें। अगर आप स्टेबल और दयालु रहें और ज्यादा सीख सकते हैं। आपकी जिंदादिल सोच नए रास्ते खोल सकती है।
मिथुन राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
अगर आप आज थोड़ा ध्यान रखेंगे तो पैसा स्टेबल रहेगा। छोटे खर्चों को नोट कर लें और सेविंग्स करने के लिए एक आसान प्लान बनाएं। मजेदार चीजों पर ज्यादा खर्च करने से बचें। जब तक कि आप पहले एक छोटा बजट तय न कर लें। अगर आप कोई गिफ्ट खरीदना चाहते हैं, तो सही दाम के लिए कुछ दुकानों की तुलना करें। कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले परिवार के किसी सदस्य से बात करें। आज के दिन छोटी सेविंग्स और क्लियर नोट्स आपके भविष्य प्लान को शांत और सुरक्षित बनाते हैं। ऐसा करने से बाद में छोटे इनामों का आनंद लें।
मिथुन राशि का आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी। इसलिए एनर्जी का इस्तेमाल सावधानी से करें। अपने दिमाग को शांत करने के लिए थोड़ी देर टहलें, कुछ देर के लिए स्ट्रेच करें। डीप ब्रीदिंग करें। सब्जियां और फलों से भरपूर पौष्टिक खाना खाएं। भारी ऑयली स्नैक्स के सेवन से बचें और दिन भर पानी पीते रहें। अगर आप बिजी महसूस करते हैं, तो आंखें बंद करके पांच मिनट का आराम करें और सांस लें। अभी छोटे-छोटे हेल्दी डिसीजन आपके मूड को अच्छा रखेंगे और आपके शरीर को कामों के लिए मजबूत बनाए रखने में मदद करेंगे।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा