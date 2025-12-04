मिथुन राशिफल 5 दिसंबर : मिथुन राशि वाले सोच-समझकर ही करें काम, मेहनत का मिलेगा फल

संक्षेप: Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 5 December 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वाले आज सोच-समझकर करे काम। मेहनत का मिलेगा फल।

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 5 December 2025, मिथुन राशिफल: आज जिज्ञासा आपको अच्छी बातें सीखने में मदद करेगी। लोगों से हल्की-फुल्की बातें करें। सवाल पूछें और उनकी बातें ध्यान से सुनें। इन्हीं बातचीतों में कोई छोटा-सा मौका या नई सोच मिल सकती है। मुस्कुराकर दिन बिताएं, माहौल बेहतर लगेगा। साफ और नरमी से बोलेंगे तो चीजें आसानी से हो जाएंगी। जब सही मौका मिले, एक छोटा-सा नया तरीका ट्राई करना फायदेमंद रह सकता है। अपनी बात भी शेयर करें, लेकिन साथ ही दूसरों की बात भी ध्यान से सुनें। इससे लोग आपके साथ खुलकर जुड़ेंगे। ऐसे छोटे-छोटे संबंध आगे कभी काम की मदद या कोई नया मौका भी दे सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: आज बातों का माहौल रिश्तों को करीब लाने वाला रहेगा। अगर सिंगल हैं तो किसी नए इंसान से हल्की-फुल्की बातचीत शुरू करें। सवाल पूछें, उनकी बात में दिलचस्पी दिखाएं, बातचीत अपने आप बहती जाएगी। अगर रिश्ते में हैं तो साथी को कोई मजेदार बात सुनाएं, उनकी उम्मीदें सुनें और साथ थोड़ी देर टहलने या चाय पीने का प्लान बनाएं। जल्दबाजी में कोई भी काम न करें। सच्ची, हल्की-फुल्की बातें और एक छोटी-सी हंसी रिश्ता और मजबूत बना देगी। आज के छोटे पल यादगार बन सकते हैं।

करियर राशिफल: आपका तेज दिमाग आज काम में छोटी-छोटी सुधार देखने में मदद करेगा।मीटिंग या मैसेज में अपने विचार साफ-साफ बताएं, लोग तुरंत समझेंगे। बहुत सारे काम एक साथ न पकड़ें, वरना उलझन होगी। एक-एक काम निपटाते चलें। सोच-समझकर काम करें। सहकर्मियों से सवाल पूछें। सीखने का मौका मिलेगा और छोटी सलाह भी बड़ा फायदा दे सकती है। एक काम अच्छे से पूरा करेंगे तो आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपकी मेहनत नोटिस भी होगी। छोटी लिस्ट बनाकर काम करना फायदा देगा। आज किसी की मदद कर पाएं तो जरूर करें। टीमवर्क में आपकी इमेज बेहतर बनेगी। आज मेहनत का फल मिलेगा।

आर्थिक राशिफल: आज पैसों के मामले में जल्दबाजी से बचें। किसी ऑफर या डील को पूरा पढ़ें। अतिरिक्त कमाई हो तो थोड़ा बचा लें। फालतू खरीदारी से बचें। पहले सोचें, बाद में खरीदें।छोटी कमाई के मौके मिलेंगे। जैसे- कोई स्किल का छोटा काम तो उसे करें। अगर कोई ऑफर जरूरत से ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो किसी भरोसेमंद इंसान से राय जरूर लें। धीरे-धीरे लिए गए सोच-समझकर फैसले पैसे को सुरक्षित रखेंगे और आगे चलकर फायदा देंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज दिमाग और शरीर दोनों को संतुलन चाहिए। थोड़ी देर टहल लें, फिर थोड़ा आराम कर लें। ये रूटीन अच्छा लगेगा। पानी ज्यादा पिएं और हल्का, ताजा खाना खाएं ताकि पेट को आराम मिलें। अगर लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो हल्की स्ट्रेचिंग गर्दन और कंधों का तनाव कम कर देगी। दिमाग में बहुत बातें घूम रही हों तो छोटा नोट बना लें। मन हल्का हो जाएगा। धीमी सांसें लेने की आदत भी शांति देगी। नियमित नींद और थोड़ा-सा शांत समय आज आपकी ऊर्जा और मूड दोनों बेहतर बना देंगे।

मिथुन राशि के गुण-

ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com