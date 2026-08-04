मिथुन राशिफल 5 अगस्त: मिथुन राशि आज बड़े खर्च से जुड़ा फैसला न लें, पढ़ें Gemini Horoscope

मिथुन राशिफल 5 अगस्त: मिथुन राशि आज बड़े खर्च से जुड़ा फैसला न लें, पढ़ें Gemini Horoscope
Gemini Horoscope Today 5 August 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 5 August 2026, मिथुन राशिफल 5 अगस्त: माहौल आपके पक्ष में धीरे-धीरे खुलता दिखेगा। चंद्रमा लाभ और नेटवर्क के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए दोस्तों, सहकर्मियों, टीम या परिचितों से मदद मिलने की संभावना है। आपकी बातों में असर रहेगा और लोग आपकी उपस्थिति को गंभीरता से लेंगे। फिर भी भीतर थोड़ा उतावलापन रह सकता है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में चल रही ग्रह स्थिति आपको बहुत कुछ एक साथ करने के लिए उकसा सकती है। ऐसे में प्राथमिकता तय करना जरूरी होगा। कोई योजना, मीटिंग, सामाजिक संपर्क या समूह का काम आगे बढ़ सकता है। लंबे सफर, दूर की योजना या बाहरी कार्यक्रम में बदलाव भी संभव है, इसलिए लचीला रवैया रखें। परिवार में धन, जिम्मेदारी या खर्च पर चर्चा हो सकती है, पर उसे तनाव बनाने की जरूरत नहीं। घर से जुड़ी खरीद, बदलाव या संपत्ति संबंधी सोच हो तो फिलहाल केवल जानकारी इकट्ठी करना ज्यादा ठीक रहेगा। आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, लेकिन हर इच्छा को तुरंत पूरा करना जरूरी नहीं। व्यावहारिक और समझदार चाल चलेंगे तो दिन संतुलित रहेगा।
मिथुन राशिफल 5 अगस्त: मिथुन राशि आज बड़े खर्च से जुड़ा फैसला न लें, पढ़ें Gemini Horoscope
लव राशिफल
दिल के मामलों में राहत का भाव रहेगा। बात आगे बढ़ाने, रूठे व्यक्ति से दोबारा जुड़ने या मन की बात साफ करने का अच्छा मौका है। आपका आकर्षण बढ़ा हुआ लगेगा, लेकिन बहुत चंचल रवैया सामने वाले को असुरक्षित कर सकता है। इसलिए स्पष्टता जरूरी है। जो लोग रिश्ते में हैं, वे साथ में कोई छोटा प्लान बना सकते हैं। दोस्ती से प्रेम की ओर बढ़ रही स्थिति में धीरे चलना बेहतर रहेगा। परिवार के साथ भी हल्का और हंसमुख व्यवहार रिश्तों को बेहतर करेगा। बच्चों या छोटे सदस्यों से खुशीभरी बात मिल सकती है।
करियर राशिफल
ऑफिस, कारोबार और पढ़ाई के लिए दिन उपयोगी है। टीमवर्क, नेटवर्किंग, रेफरेंस और परिचितों के जरिए काम आगे बढ़ सकता है। किसी मीटिंग, कॉल या लिखित बातचीत में आपकी तैयारी असर डालेगी। अगर आप बिक्री, मीडिया, पढ़ाने, कंटेंट, मार्केटिंग या क्लाइंट हैंडलिंग से जुड़े हैं, तो प्रतिक्रिया अच्छी मिल सकती है। छात्रों के लिए सहपाठी या दोस्त की मदद लाभदायक रहेगी। समूह में पढ़ने से कठिन विषय आसान हो सकता है। हालांकि घर, जमीन या बड़े खर्च से जुड़ा कोई निर्णय फिलहाल टालना समझदारी होगी। बुध अपने बदलाव के करीब है, इसलिए दस्तावेज़, तारीख और शब्दों की जांच करके ही आगे बढ़ें। नौकरी में आय और प्रयास का संतुलन बना रह सकता है।
धन राशिफल
आय और खर्च लगभग संतुलित रहने का संकेत है। बड़ी छलांग की उम्मीद के बजाय स्थिरता पर ध्यान दें। किसी मित्र, नेटवर्क या अतिरिक्त काम से छोटा लाभ मिल सकता है। फिर भी घर या सुविधा से जुड़ा बड़ा खर्च अभी रोकना बेहतर रहेगा। निवेश के नाम पर दबाव महसूस हो तो तुरंत फैसला न लें। किस्त, बिल, सब्सक्रिप्शन या छोटे नियमित खर्चों की समीक्षा करना फायदेमंद रहेगा। जितना साफ हिसाब रखेंगे, उतना मन हल्का रहेगा।
सेहत राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, पर जल्दी-जल्दी काम करने से बेचैनी बढ़ सकती है। गर्दन, कंधों या सामान्य थकान जैसी समस्या केवल गलत मुद्रा और भागदौड़ से उभर सकती है। बीच-बीच में ब्रेक लें। हल्की स्ट्रेचिंग और पर्याप्त पानी जरूरी रहेगा। बहुत ज्यादा सामाजिक व्यस्तता के बीच खुद के लिए थोड़ा शांत समय निकालें। इससे मन संतुलित रहेगा और निर्णय भी बेहतर होंगे।
आज की सलाह: लोगों से जुड़ें, पर हर बड़े फैसले से पहले तथ्य और खर्च दोनों जांच लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र