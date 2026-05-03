मिथुन राशिफल 4 मई: मिथुन राशि आज धन के मामले में किसी और के भरोसे पर रिस्क न लें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

Gemini Horoscope Today 4 May 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 4 May 2026, मिथुन राशिफल 4 मई: शुक्र का प्रभाव कहता है कि आज किसी करीबी बातचीत में सामने वाले को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। आज किसी क्लोज बातचीत में तुरंत जवाब देने के बजाय सुनने पर ज्यादा फोकस रखें। शुक्र की वजह से आपकी बातों और चार्म पर सबका ध्यान रहेगा, लेकिन आज मूड थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है, जिससे छोटी-मोटी बातें भी बड़ी लग सकती हैं। हो सकता है किसी को आपके स्मार्ट जवाब की नहीं, बल्कि आपके पूरे अटेंशन की जरूरत हो। एक छोटा सा पॉज किसी भी बात को उलझाने से बचा सकता है। पार्टनर, दोस्त, क्लाइंट या कोई करीबी आज कोई ऐसी बात कर सकता है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। उनकी पूरी बात सुने बिना अपनी सफाई देना शुरू न करें। एक छोटा सा ठहराव पूरी बातचीत का लहजा बदल सकता है। आज का दिन बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, बशर्ते आप पहले सुनें और फिर प्यार से जवाब दें। एक अच्छी बातचीत दिन को एक खुशनुमा दिशा दे सकती है। आज आपके शब्दों में ताकत तो है, पर आपका सुनना उससे भी ज्यादा असरदार होगा।

मिथुन राशि आज धन के मामले में किसी और के भरोसे पर रिस्क न लें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल मिथुन राशि का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा? प्यार में आज शब्दों के पीछे की सच्चाई बहुत मायने रखेगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो पार्टनर के लिए जरूरी बात को मजाक में न उड़ाएं। हो सकता है उन्हें किसी परफेक्ट सॉल्यूशन की जरूरत न हो, वो बस ये चाहते हों कि आप उन्हें सुनें। एक नरम जवाब रिश्ते में फिर से वही भरोसा जगा सकता है। अपना जवाब देने से पहले पार्टनर को अपनी बात पूरी कहने दें। सिंगल्स को अपनी बातों की वजह से अटेंशन मिल सकती है, लेकिन हर बातचीत को सिर्फ मजाक-मस्ती तक सीमित न रखें। गौर करें कि कौन आपकी बात ध्यान से सुनता है और कौन सिर्फ मजे के लिए साथ है। कोई मैसेज या छोटी सी मुलाकात तभी प्रॉमिसिंग लगेगी, जब उसमें रिस्पेक्ट हो। प्यार तब और गहरा होता है जब क्यूरियोसिटी के साथ केयर भी जुड़ जाए। जो इंसान आपकी खामोश बातों को समझे, वो उस इंसान से बेहतर है, जो सिर्फ आपकी हाजिरजवाबी का कायल हो।

मिथुन राशि का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा? काम पर आज ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एम्प्लॉइज को किसी क्लाइंट, सीनियर या टीममेट के साथ डील करना पड़ सकता है। कोई भी जवाब देने से पहले पूरे इंस्ट्रक्शन्स को ध्यान से सुनें। जल्दबाजी में कोई जरूरी पॉइंट मिस हो सकता है। अगर कुछ समझ न आए, तो काम शुरू करने से पहले एक बार कंफर्म जरूर कर लें। बिजनेस करने वाले जातकों को किसी कस्टमर या पार्टनर के साथ बहुत सब्र से पेश आना होगा। स्टूडेंट्स को किसी टीचर या दोस्त से मदद लेने से फायदा हो सकता है, लेकिन मुझे सब पता है वाला एटीट्यूड रखने के बजाय ध्यान से सुनने की कोशिश करें। क्लियर बात करने से समय बचेगा। आज आपके शब्द आपकी मदद करेंगे, पर तभी जब आप दूसरों की बात सुनने को तैयार होंगे। अच्छी बातचीत एक छोटे से मौके को बड़ी तरक्की में बदल सकती है।

मिथुन राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा? साझा खर्चों, पार्टनर के पैसे, क्लाइंट पेमेंट या किसी छोटे एग्रीमेंट को लेकर क्लैरिटी होना जरूरी है। अगर पैसों का मामला है, तो कैजुअली हां न कहें। क्लियर पूछें कि कौन पेमेंट करेगा, कितने की जरूरत है और कब तक पेमेंट होगी। इससे बाद में होने वाले कंफ्यूजन से बचाव होगा। एक छोटा सा नोट लिखकर रखना आपको एक ही बात बार-बार करने से बचा लेगा। किसी सोशल प्रेशर में आकर अपनी सेविंग्स को हाथ न लगाएं। इन्वेस्टमेंट्स पर शांति से रिव्यू करें। ट्रेडिंग में किसी और के भरोसे पर रिस्क न लें, जब तक आप खुद उसे न समझ लें। पेमेंट्स की डिटेल्स लिखित में रखें। पैसा तभी सुरक्षित रहता है जब हर वादा क्लियर हो, न कि अंदाजे पर टिका हो। अगर कोई ऑफर बहुत अर्जेंट लगे, तो उसे एक्सेप्ट करने से पहले थोड़ा वक्त जरूर लें।

मिथुन राशि का आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा? आज बहुत ज्यादा बातें करना या दिमाग चलाना आपको थका सकता है। अगर दिन भर आप लोगों से घिरे रहे, तो इसका असर आपके नर्वस सिस्टम, कंधों, सांस या डाइजेशन पर पड़ सकता है। बातचीत के बीच-बीच में छोटे ब्रेक्स लें। आपका दिमाग माने या न माने, आपके शरीर को आज थोड़ी खामोशी की जरूरत है। थोड़ी देर की वॉक, शांति से खाना खाना या फोन से दूरी बनाना आपकी मदद करेगा। अगर दिमाग में पुरानी बातें बार-बार घूम रही हों, तो उन्हें कहीं नोट कर लें और वहीं छोड़ दें। जब दिमाग हर बात को प्रोसेस करना बंद कर देगा, तो शरीर अपने आप हल्का महसूस करेगा। अगर दिन बहुत शोर-शराबे वाला रहा है, तो शाम को एक घंटा अकेले और शांति के साथ गुजारें।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)